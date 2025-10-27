HOYSuscripcion LR Focus

Entretenimiento

¿Quién es Poppy? Conoce a la cantante estadounidense que abrirá el concierto de Linkin Park en Lima 2025

La artista estadounidense Poppy será la telonera del esperado concierto de Linkin Park en Perú este 28 de octubre. Te contamos quién es, qué canciones presentará y todos los detalles del show en el Estadio San Marcos.

Poppy ha sido nominada en dos ocasiones a los Grammys por mejor interpretación de metal. Foto: composiciónLR/Instagram
Poppy ha sido nominada en dos ocasiones a los Grammys por mejor interpretación de metal. Foto: composiciónLR/Instagram

El regreso de Linkin Park a Perú está más cerca que nunca. La banda estadounidense se presentará en Lima el martes 28 de octubre de 2025, como parte de su nueva gira From Zero World Tour, y lo hará con una propuesta renovada: Emily Armstrong como vocalista y una telonera que ha captado la atención del público: Poppy.

La participación de esta cantante, conocida por su estilo disruptivo y su fusión entre el pop y el metal, marca su primera presentación en suelo peruano. El anuncio ha generado gran expectativa entre los seguidores de ambos artistas, quienes se preparan para un evento que promete ser uno de los más importantes del año en la escena musical limeña.

¿Quién es Poppy, la telonera de Linkin Park en Perú?

Detrás del nombre artístico Poppy se encuentra Moriah Rose Pereira, una cantante, compositora y actriz estadounidense nacida en Boston. Con 30 años, ha logrado consolidarse como una de las propuestas más singulares de la música alternativa, gracias a una carrera que desafía géneros y expectativas.

Comenzó su camino artístico en YouTube, donde combinaba arte conceptual con música y performance. Sin embargo, su gran salto llegó con su incursión en la industria musical, donde ha lanzado seis álbumes de estudio y ha trabajado con sellos como Sumerian Records. Su estilo fusiona sonidos electrónicos, pop industrial y elementos del metal, lo que le ha permitido conectar con diversas audiencias.

Entre sus producciones más reconocidas se encuentra su más reciente álbum, Negative Spaces, publicado en 2024, del cual se desprende el sencillo ‘New Way Out’, una canción que ha sido destacada por su intensidad emocional y producción innovadora.

La elección de Poppy como telonera oficial en Sudamérica no es casualidad. La artista ha sido elogiada por su propuesta vanguardista y por su capacidad para conectar con audiencias diversas.

Actuación de Poppy como telonera de Linkin Park en Bogotá

Actuación de Poppy como telonera de Linkin Park en Bogotá. Foto: Instagram/impoppy

¿Cuál será el setlist de Poppy en Lima?

Aunque no se ha confirmado oficialmente la lista de canciones para su actuación en Lima, se espera que Poppy presente un set similar al que ofreció recientemente en Bogotá, durante su participación como telonera de Linkin Park. Estos fueron los temas interpretados:

  • have you had enough?
  • BLOODMONEY
  • V.A.N
  • the cost of giving up
  • Anything Like Me
  • Scary Mask
  • Concrete
  • they're all around us
  • new way out

¿Cuáles son los horarios para Linkin Park en Perú 2025?

El concierto de Linkin Park se realizará en el Estadio San Marcos, siendo este el regreso de la banda a nuestro país tras su primera presentación en 2017, con el ya fallecido vocalista Chester Bennington. Para comodidad del público, la organización ya confirmó los horarios oficiales para el evento del 28 de octubre:

  • Apertura de puertas: 4:00 p.m.
  • Inicio del show de Poppy: 7:40 p.m.
  • Inicio del show de Linkin Park: 8:50 p.m.
Ingresos para el concierto de Linkin Park en Lima. Foto: Live Nation Perú

Ingresos para el concierto de Linkin Park en Lima. Foto: Live Nation Perú

