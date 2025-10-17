HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá toque de queda tras anuncio de declaratoria de emergencia en Lima?
Entretenimiento

Raíces D’ Jauja defiende la tunantada: “Antes la ponían para acabar una fiesta, ahora te empila más”

Con una evolución hacia un sonido más juvenil, Raíces D’ Jauja busca atraer a un público diverso y llevar su música andina a mercados internacionales, incluyendo México.

Raíces D’ Jauja, destacada agrupación musical peruana, celebra sus 24 años de fundación este domingo 19 de octubre en el restaurante Rinconcito Ayacuchano. Foto: Facebook/Raíces D’ Jauja
Raíces D’ Jauja, destacada agrupación musical peruana, celebra sus 24 años de fundación este domingo 19 de octubre en el restaurante Rinconcito Ayacuchano. Foto: Facebook/Raíces D’ Jauja | Foto: Facebook/Raíces D’ Jauja

Raíces D’ Jauja, una de las agrupaciones más importantes del centro del país, está de aniversario y buscan celebrarlo por todo lo alto. Este evento, que se llevará a cabo por los 24 años de fundación, tendrá lugar este domingo 19 de octubre en el famoso restaurante campestre Rinconcito Ayacuchano (Av. Carapongo Km. 15).

Oscar Arzapalo, líder y vocalista de Raíces D’ Jauja, habló con La República y se mostró emocionado por este espectáculo, que tendrá grandes invitados como Susan del Perú, Carlos Miguel, Nayda Gutiérrez, Los Runas, entre otros destacados artistas nacionales.

Raíces D’ Jauja y su amor por la tunantada

El vocalista de Raíces D’ Jauja dio detalles de la evolución de la orquesta que fue fundada hace 23 años, un 24 de agosto de 2001, por su padre y hermano mayor. En la actualidad, Oscar Arzapalo es la cabeza de la banda y es quien ha optado por darle un sonido más juvenil para llegar a un público más amplio. 

En los comentarios como que dice que se suena diferentes en algo más juvenil también así es porque no, porque no sí siempre es bueno, pues no experimentar y y bueno también no sobre todo también conserva también la esencia, no esencia, pero siempre también evolucionando la música y de esta manera, pues no, eh? No, solamente llegamos a los jóvenes, sino también a diferentes mercados, no solamente aquí el proyecto que tiene también sus raíces es Dios mediante, pues no llegar a de repente ya un mercado internacional porque no, por qué no si de repente México también, por ejemplo, actualmente está de moda, pues no este la música regional como ellos le llaman, no ha evolucionado bastante y ahora se volvió internacional porque no una danza o una tradición una música del centro de nuestro país no puede convertirse en un digamos en un formato o en un género internacional que el público que siga a raíz de un poco celoso, no te ha pasado que al tocar, por ejemplo temas.

 y es necesario de todas maneras recuerda que antes para acabar una fiesta te ponían andada música andina, no? Pero ahora este creo que pones una tunantada y la gente como que se enfila más, o sea, crees que ha cambiado esa forma de apreciar la música nuestra sí, sí, porque por ejemplo, no antes me acuerdo antes de todo el proyecto yo.

El niño y me contaba mi mi mi mis padres bueno, ciertamente los los abuelos no los las personas mayores eran que que bailaban por su buen día cuando salió esta fusión ya puse se ha convertido en algo de que no sé por ejemplo la tiene diferentes personajes, no? Y muchos jóvenes ya no solamente deciden pues no bailar, pues no antes de bailar. Bueno, agarrado de manos y hacemos un ruedo un círculo y bailaban por lo típico, no, pero ahora se dan la libertad de decir. Ah, mira qué bonito. Yo quiero bailar como este personaje como el chapetón, no como el príncipe. Yo quiero hablar como chuto. Ah, mira, me sale qué bonito.

