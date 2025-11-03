Banda española Dorian regresa a Lima para celebrar sus 20 años de carrera

La popular banda española Dorian vuelve a Lima el 20 de noviembre para celebrar sus 20 años de carrera musical en un concierto especial en el Centro de Convenciones Barranco. Foto: difusión. | Foto: difusión.

La icónica agrupación española Dorian vuelve a Lima para reencontrarse con sus fans y para celebrar los 20 años de trayectoria musical. Se trata de un concierto especial, programado para el jueves 20 de noviembre, en el que la prestigiosa agrupación repasará temas de sus seis discos de estudio, para deleite de sus fanáticos, sin olvidar sus grandes éxitos.

Dorian, banda conocida y respetada internacionalmente por su personal sonido, mezcla de postpunk, new wave y música electrónica, y sus letras de corte existencialista, que fomentan la rebeldía y el espíritu crítico en sus oyentes, se reencontrará con sus fans en el Centro de Convenciones Barranco. Las entradas para esta cita ineludible están disponibles en Joinnus.

Trayectoria y éxitos de Dorian



Dorian es un grupo español de Barcelona, conocido por su sonido indie electrónico y por ser renovadores del pop. Han publicado varios álbumes y realizado giras en Latinoamérica y han traspasado generaciones gracias a la calidad de sus letras, de gran profundidad, y a numerosos hits que acumulan más de 200 millones de reproducciones.

La banda acumula centenares de millones de reproducciones de varios de sus éxitos, entre ellos ‘Los amigos que perdí’, ‘El temblor’ y el himno generacional ‘Cualquier otra parte’ o la ya mencionada ‘La tormenta de arena’, que fue track central de la película ‘Tres metros sobre el cielo’, todo un fenómeno mundial.

