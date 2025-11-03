HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Habrá paro nacional este martes 4 de noviembre?
¿Habrá paro nacional este martes 4 de noviembre?     ¿Habrá paro nacional este martes 4 de noviembre?     ¿Habrá paro nacional este martes 4 de noviembre?     
Espectáculos

Banda española Dorian regresa a Lima para celebrar sus 20 años de carrera

Los fans de Dorian podrán disfrutar de un repertorio que incluye canciones de sus seis álbumes y grandes éxitos, como ‘Los amigos que perdí’ y ‘Cualquier otra parte’.

La popular banda española Dorian vuelve a Lima el 20 de noviembre para celebrar sus 20 años de carrera musical en un concierto especial en el Centro de Convenciones Barranco. Foto: difusión.
La popular banda española Dorian vuelve a Lima el 20 de noviembre para celebrar sus 20 años de carrera musical en un concierto especial en el Centro de Convenciones Barranco. Foto: difusión. | Foto: difusión.

La icónica agrupación española Dorian vuelve a Lima para reencontrarse con sus fans y para celebrar los 20 años de trayectoria musical.  Se trata de un concierto especial, programado para el jueves 20 de noviembre, en el que la prestigiosa agrupación repasará temas de sus seis discos de estudio, para deleite de sus fanáticos, sin olvidar sus grandes éxitos.  

Dorian, banda conocida y respetada internacionalmente por su personal sonido, mezcla de postpunk, new wave y música electrónica, y sus letras de corte existencialista, que fomentan la rebeldía y el espíritu crítico en sus oyentes, se reencontrará con sus fans en el Centro de Convenciones Barranco. Las entradas para esta cita ineludible están disponibles en Joinnus.

TE RECOMENDAMOS

LOS MENSAJES DEL MÁS ALLÁ JUNTO A 44 ARCÁNGELES Y CON JHAN SANDOVAL | AstroMood

PUEDES VER: Conciertos en Perú noviembre 2025: fechas, precios y cómo comprar entradas para Shakira, Dua Lipa, Guns N’ Roses y más

lr.pe

Trayectoria y éxitos de Dorian

Dorian es un grupo español de Barcelona, conocido por su sonido indie electrónico y por ser renovadores del pop. Han publicado varios álbumes y realizado giras en Latinoamérica y han traspasado generaciones gracias a la calidad de sus letras, de gran profundidad, y a numerosos hits que acumulan más de 200 millones de reproducciones.

La banda acumula centenares de millones de reproducciones de varios de sus éxitos, entre ellos ‘Los amigos que perdí’, ‘El temblor’ y el himno generacional ‘Cualquier otra parte’ o la ya mencionada ‘La tormenta de arena’, que fue track central de la película ‘Tres metros sobre el cielo’, todo un fenómeno mundial. 

Notas relacionadas
Dua Lipa deslumbra hablando en español fluido para sus fans a puertas de su gira por Latinoamérica

Dua Lipa deslumbra hablando en español fluido para sus fans a puertas de su gira por Latinoamérica

LEER MÁS
¿Quién es Poppy? Conoce a la cantante estadounidense que abrirá el concierto de Linkin Park en Lima 2025

¿Quién es Poppy? Conoce a la cantante estadounidense que abrirá el concierto de Linkin Park en Lima 2025

LEER MÁS
Conciertos en Perú noviembre 2025: fechas, precios y cómo comprar entradas para Shakira, Dua Lipa, Guns N’ Roses y más

Conciertos en Perú noviembre 2025: fechas, precios y cómo comprar entradas para Shakira, Dua Lipa, Guns N’ Roses y más

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Korina Rivadeneira regresó a Venezuela tras 10 años y se reencontró con su familia, pero reveló problemas: “Varados en Caracas”

Korina Rivadeneira regresó a Venezuela tras 10 años y se reencontró con su familia, pero reveló problemas: “Varados en Caracas”

LEER MÁS
Papá de Daniela Darcourt habla por primera vez tras ruptura con Waldir Felipa y sorprende: "Como padre, a veces no sirve meterse"

Papá de Daniela Darcourt habla por primera vez tras ruptura con Waldir Felipa y sorprende: "Como padre, a veces no sirve meterse"

LEER MÁS
Edwin Guerrero explica por qué Corazón Serrano no tocó en aniversario de Yarita Lizeth pese a haber asistido a concierto: “No fue nuestra culpa”

Edwin Guerrero explica por qué Corazón Serrano no tocó en aniversario de Yarita Lizeth pese a haber asistido a concierto: “No fue nuestra culpa”

LEER MÁS
Ana Siucho reaparece con potente mensaje tras ampay de Edison Flores con Antonella Martorell: "Solo tienes una oportunidad"

Ana Siucho reaparece con potente mensaje tras ampay de Edison Flores con Antonella Martorell: "Solo tienes una oportunidad"

LEER MÁS
Sheyla Rojas sorprende al revelar que su hijo Antoñito tendría enamorada, pero Magaly Medina comete infidencia: “Te engañó”

Sheyla Rojas sorprende al revelar que su hijo Antoñito tendría enamorada, pero Magaly Medina comete infidencia: “Te engañó”

LEER MÁS
Leslie Moscoso ganó S/20.000 en 'El valor de la verdad': conoce aquí las 18 preguntas que respondió la actriz cómica

Leslie Moscoso ganó S/20.000 en 'El valor de la verdad': conoce aquí las 18 preguntas que respondió la actriz cómica

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partidos de hoy del Torneo Clausura 2025: programación y resultados de la fecha 17 del fútbol peruano

Última procesión del Señor de los Milagros en Lima 2025: calles cerradas y rutas alternas por el sexto recorrido del Cristo Moreno

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

Espectáculos

La verdad de Thalía Vera: reina de belleza lanza grave acusación contra Jessica Newton y revela cuánto gastó en el concurso

Edwin Guerrero descarta 'jalar' a Ale Seijas a Corazón Serrano tras renunciar a Son del Duke: "Me han tildado de quitacantantes"

Abogado de Christian Cueva afirma que el futbolista podría llevar a prisión a Pamela López si vuelve a mencionarlo públicamente

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Congresistas que votaron a favor de eliminar la Comisión de Pueblos son "traidores"

Poder Judicial ordenará captura de Betssy Chávez en caso no asista a próxima audiencia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025