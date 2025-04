Israel Dreyfus, famoso por su participación en 'Combate', sorprendió recientemente al recordar cómo fue su casting para ingresar al popular reality de competencia. En una entrevista reciente, el también modelo compartió detalles sobre las preguntas que le hicieron durante el proceso de selección, incluyendo una particularmente directa sobre su orientación sexual.

Dreyfus confesó que, en un principio, pensó que no quedaría seleccionado, ya que no había dejado una buena impresión durante el casting. A pesar de sus dudas, el modelo logró llamar la atención de la productora Marisol Crousillat y se convirtió en uno de los rostros más conocidos del programa.

Israel Dreyfus recuerda su casting para 'Combate'

En una reciente entrevista en el pódcast 'Tiempo muerto' de Giancarlo ‘El Flaco’ Granada, Israel Dreyfus compartió diversas anécdotas sobre su incursión en los realities de competencia. Sin embargo, uno de los momentos más destacados de la entrevista fue cuando recordó su casting para 'Combate', un proceso que, según él, estuvo lleno de sorpresas.

El modelo recordó que su casting lo hizo José Luis Peña, el popular 'Pepe Lucho', quien lo sorprendió con una pregunta directa sobre su orientación sexual. “¿Y eres gay?”, le cuestionó, a lo que él respondió negativamente. Sin embargo, el productor no se detuvo ahí y volvió a insistir: “Ah, ya. O sea, ¿no te gustan los hombres?”. Israel asegura que sin dudar, respondió: “No, no me gustan los hombres”.

En la entrevista, Dreyfus explicó cómo estas preguntas tenían el propósito de evaluar su reacción. “De frente a la yugular para ver tu reacción. O sea, es una manera inteligente de llevarte al extremo y ver más o menos cuál es tu personalidad”, explicó el exchico reality.

Israel Dreyfus revela cómo lo eligieron para 'Combate'

Israel Dreyfus recordó que su actitud durante el casting casi le cuesta su lugar en 'Combate'. Durante la selección, se negó a bailar, lo que no le cayó bien al productor 'Pepe Lucho', quien pensó que no encajaba en el programa. Dreyfus confesó que, tras esa negativa, pensó que no lo llamarían para formar parte del reality.

Sin embargo, días después recibió la llamada para que firmara contrato. Marisol Crousillat, la productora del programa, se mostró interesada en su participación al ver su casting. "Porque a la hora de que Marisol, que era la productora, comenzó a ver los castings... Le gusté. O sea, físicamente, apenas vio la imagen, dijo: ‘¿Quién es él?’", relató Israel sobre cómo la productora quedó impresionada.

Aunque Pepe Lucho le había dicho que no sería adecuado para el reality, Marisol vio algo más allá. "Él es lo que necesito, Él es un cag** de mie**", señaló Israel que fue lo que expresó la productora, reconociendo que su personalidad era justamente lo que buscaban para el programa.