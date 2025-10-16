Jesús Zavaleta, imitador de Pedro Infante, responde con humor a fans de Raphael de 'Yo soy': "No me agarren cólera a mí, porque no tengo la culpa"
Desde reaccionar a su shippeo con Sandro Campos hasta mandarle un mensaje con humor a los fans de José Rivaldo, Jesús Zavaleta se sinceró en una entrevista con La República tras su triunfo en 'Yo soy'.
Jesús Zavaleta, el flamante ganador de la primera temporada de 'Yo soy' 2025, recibió a La República aún con la emoción a flor de piel tras su triunfo como imitador de Pedro Infante. En una entrevista, el artista cajabambino confesó que jamás imaginó llegar tan lejos en el programa, menos aún convertirse en el favorito de miles dentro y fuera del país.
En medio de la euforia por su triunfo, Zavaleta también se tomó un momento para hablar sobre su shippeo con Sandro Campos y responder con humor a los fans del imitador de Raphael, Josué Rivaldo, quienes lamentaron que su favorito no haya ganado. Aunque aún no tiene planes definidos, asegura que seguirá en la música "hasta donde Dios y el público lo permitan".
—¿Qué es lo que pasó por tu mente al día siguiente de la final, al despertar como el ganador de 'Yo soy'?
—Pues creo que al despertar no porque ni siquiera dormí con esto que iba pasando. No puedo creérmelo, la verdad. Es algo muy nuevo para mí el estar acá en un programa de televisión. Y más si es que hemos llegado a una final y todavía siendo ganador. Solamente siento agradecimiento por el público, por la gente que me ha ayudado a llegar aquí.
—¿Ya sabes qué harás con el premio de S/. 20.000?
—El dinero es lo de menos. Lo bonito que se lleva es la experiencia, el proceso, el compañerismo, las amistades. Ahí hay familia y el dinero para lo que sirve ahí va a estar.
—Tu participación ha generado todo un furor también en otros países. Han hecho tutoriales para que voten por ti en España; desde el mundo fitness también hubo apoyo. ¿Esperabas esta recepción al iniciar tu aventura en 'Yo soy'?
—Claro que no. Creo que uno busca un sueño y la verdad que uno no se imagina lo que pueda pasar. Estaba fuera de mis expectativas. El poder llegar a muchas personas, el poder tener el cariño de muchas personas. Es algo muy bonito.
—El pueblo mexicano también ha elogiado tu imitación...
—No tengo palabras para agradecer, porque todos ellos lo han llevado con mucho respeto, con mucho cariño. Y todas las personas que me han apoyado allá, es porque han confiado en este servidor. Seguiré mejorando para no defraudarlos y entretenerlos.
—¿Por qué decidiste imitar a Pedro Infante?
—Porque me gusta su música, empecé a cantar netamente su música. Y no como imitador, solamente cantaba sus canciones. Este año recién decidimos entrar a lo que es imitación, sin pensar o sin tener la intención de llegar aquí.
—Parecería que hay muchos años detrás de este trabajo
—No, y mucho más que eso, detrás también están todos los nervios que tratamos de usarlo a favor. Y todo lo que ustedes han visto acá en el programa estos últimos días ha sido gracias al programa, gracias al apoyo de los docentes. Ellos me han ayudado a mejorar cada día. Gracias a ellos he podido mejorar en este aspecto.
—¿Cuál fue el desafío más grande de tu imitación?
—Todas las canciones. Yo considero que un artista es único. Cada artista nace con un don, con una voz, con un timbre único. Lo que uno hace solamente en una imitación es tratar de recordarlo, tratar de recordar algunas cosas que sean quizá representativas de ellos, pero no va a haber punto de comparación con ninguno de ellos. Es de mucho respeto cantar todas las canciones, son muy complicadas.
—Hablando sobre la final, si tú no ganabas, ¿quién te hubiese gustado que sea el campeón?
—Para mí todos han sido candidatos para el campeón porque desde el primer día que nos enlazamos acá los 24, hemos puesto el punche, las garras para mejorar cada uno. Todos hemos merecido estar aquí.
—Sobre las eliminaciones, una muy impactante fue la de Jim Morrison. ¿Qué opinas de ese momento? Muchos fans pensaban que Nadú merecía estar en la final, incluso lo veían como un potencial ganador.
—Él es un artista muy completo, es un excelente actor, un excelente cantante y también un excelente amigo. La verdad que a todos nos ha chocado mucho la salida de cada uno de ellos. No podemos estar felices en cada etapa que llevamos pasando porque uno o dos se iban quedando. Es como que un 50% tu corazón está destrozado y un 50% está feliz. Solamente nos queda estar serenos y seguir adelante. Pero también esto viene arrastrando un motivo más para poder trabajar también por los sueños de ellos, en uno mismo. Como lo dije, este trofeo que tengo aquí es en nombre de todos ellos, porque todos hemos venido por un sueño y el sueño es este trofeo.
—Los jurados recibieron muchas críticas positivas, pero también no faltaron voces que consideraban que tal vez faltaba un cantante entre ellos. También se sugirió que para la recta final ya no debería contar el voto del público...
—Creo que todos los parámetros que están hechos son por algo y nosotros respetamos todo. Estoy más que agradecido con la vida por conocer a estos semejantes jurados que se han portado muy bien conmigo. Para mí es un honor estar frente a ellos y creo que cada uno de ellos tiene un papel muy importante que desempeñan. Cada uno tiene un papel muy importante y por algo están en esa silla. Aprendí por ellos mucho, por los consejos que ellos me han dado.
Jesús Zavaleta, imitador de Pedro Infante, ganó la primera temporada de 'Yo soy' 2025. Foto: Latina
—Hace unas semanas el cantante Salim Vera criticó a 'Yo soy' diciendo que era "un perpetuador de mediocridad y que no permitía que se desarrolle la originalidad del artista". ¿Qué nos puedes decir al respecto?
—La verdad es que no sabía nada y no entiendo mucho del tema. Soy muy nuevo en esto. Pero sí soy de respetar lo que cada persona dice. Cada persona tiene una forma de pensar, una forma de reaccionar ante todo y hay que respetarlo.
—Jesús, en tu cuenta de Instagram aparece 'Mister'. ¿Has sido Mr. Perú?
—Un tiempo anduve de competidor de fitness, físicoculturismo, y logramos obtener unos títulos gracias a las situaciones en ese tiempo. En el 2022 logramos ganar ese campeonato nacional también. Soy Mr. Perú en mi categoría.
—¿Te animarías a volver a participar en un concurso de fisicoculturismo?
—Creo que he tenido procesos. Mi primera etapa fue con el dibujo y la pintura, mi segunda etapa fue con el deporte. Creo yo que Dios me ha puesto otra etapa, que es el canto, así que voy a darle prioridad a ello y con esto nos vamos a quedar ahora.
—Una pregunta que muchas fans quieren saber: ¿cómo te va en el amor?
—Creo yo que hay cosas que son muy personales, pero sepan ustedes que hay que tomarlo siempre para bien. Yo me siento muy contento con lo que me pasa, más que agradecido con la vida, con lo que me da. Todo es bonito y gracias al lindo público también, porque eso es lo que nos hace a nosotros crecer como personas y nos hace sentir tan bien: el cariño.
—Con tu imitación como Pedro Infante has conquistado todos los corazones y también a tus compañeros. Incluso en redes sociales hay un shippeo entre tú y Sandro, el imitador de Paul McCartney.
—Todos somos muy buenos amigos, lo tomamos por el buen sentido. Nosotros nos reímos mucho con cada publicación que el público nos brinda. Agradezco mucho a la gente que es muy ocurrente, porque de eso se trata la vida también: de mantener la alegría, de mantenernos activos a todos. Mis compañeros son como mi familia aquí, todos se han portado muy bien conmigo, todos nos llevamos muy bien. Hemos hecho una amistad que no va a acabar solamente en el programa, sino que a veces salimos a comer, salimos a caminar. Eso es lo que más queda, es muy importante.
—A pesar del grupo bonito que se ha formado entre los participantes, el imitador de José José, Luigui, mencionó en una transmisión que Josué, imitador de Raphael, no era muy cercano al grupo y que había tenido algunos comentarios que les incomodaron como artistas, incluyéndote. ¿Hubo alguna tensión tras los reflectores?
—Creo que a veces malos entendidos hay en todo lado, pero sepan ustedes que nosotros nos llevamos muy bien todos. Absolutamente todos somos amigos acá. Estoy muy agradecido con ellos, porque siempre ha habido una confianza de por medio desde que nos conocimos, un respeto, y eso es lo que más prevalece. Luigui, Josué y todos los participantes son amigos míos, y todos estamos haciendo lo que hemos venido a hacer, mejorar por cada uno.
—¿Qué le dirías a los fans del imitador de Rafael, de Josué, que lamentan que su favorito no haya ganado?
—Les agradezco mucho por seguir a Josué, porque él es un gran amigo mío. Yo considero mucho a su familia, ellos me han ayudado mucho a mí también. Siempre vivo agradecido con todos ellos. A todo su público: que sigan apoyándolo. Nomás no me agarren cólera a mí, porque yo no tengo la culpa de nada. Pero sepan que somos amigos, no tenemos rivalidad por nada. Como yo dije en su momento, el día del campeonato final, ese trofeo es de todos. Un trofeo, un premio, no define que eres más que alguien. Todos somos iguales y estamos aprendiendo. Yo aprendo mucho de ellos. Ellos tienen más experiencia que yo en la música. Me han enseñado mucho, a pesar de que son bien jovencitos. Les admiro mucho.
—¿Cómo te ves en el futuro como artista?
—Pienso seguir en la música. Ahora tengo en mente eso, no tengo planes muy exactos, por así decirlo. Pero primero voy a asimilar esto y vamos a seguir con esto hasta donde Dios y el público lo permitan.