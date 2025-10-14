HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Espectáculos

Hermanos menores de los Gaitán Castro sorprenden al llegar a 'Yo soy' como imitadores de los reconocidos cantantes

Nunca antes visto en 'Yo soy'. Juan José y 'Coco' sorprendieron con una impecable interpretación de sus propios hermanos, Rodolfo y Diosdado Gaitán Castro, quienes no tenían idea de que serían imitados.

Hermanos menores de los Gaitán Castro interpretaron famoso tema 'Amor amor' en 'Yo soy'.
Hermanos menores de los Gaitán Castro interpretaron famoso tema 'Amor amor' en 'Yo soy'. | Foto: composición LR/Latina

El estreno de la segunda temporada de 'Yo soy' 2025 dejó muchas sorpresas la noche del lunes 13 de octubre, como la presencia de un Jungkook peruano. Sin embargo, uno de los momentos más insólitos lo protagonizaron Juan José y Jorge 'Coco', quienes llegaron al casting en Latina nada más y nada menos que para imitar a sus famosos hermanos mayores, Rodolfo y Diosdado Gaitán Castro.

Esta situación, nunca antes vista en el programa, dejó en completo shock al jurado conformado por Carlos Alcántara, Jely Reátegui y Ricardo Morán, quienes creyeron al inicio que ambos participantes eran hijos o hasta sobrinos del recordado dúo ayacuchano. "Esto es algo que nunca había sucedido", manifestó Morán.

TE RECOMENDAMOS

LA CONEXIÓN ESPIRITUAL ENTRE HUMANOS Y ANIMALES, CON JHAN SANDOVAL Y BÁRBARA QUIROZ | ASTROMOOD

PUEDES VER: ¡Jungkook de BTS llegó a 'Yo soy'! Joven peruano sorprende en casting y se gana al jurado con su imitación

lr.pe

Hermanos menores de los Gaitán Castro sorprenden al llegar a 'Yo soy' como sus imitadores

La sorpresa en el set se intensificó cuando Juan José y 'Coco' revelaron que eran hermanos menores de los reconocidos Rodolfo y Diosdado Gaitán Castro. "Esto es asombroso. Pasa en la vida y pasa en 'Yo soy'", exclamó Franco Cabrera. Al ser consultados sobre cuántos hermanos eran en total, los participantes respondieron que varios, aunque precisaron que eran cuatro los dedicados al canto: ellos y los dos mayores.

Según contó 'Coco', ni Diosdado ni Rodolfo sabían que ellos se presentarían como sus imitadores. "No sabemos qué van a decir, pero para nosotros es inspiración estar acá porque desde pequeños, desde que mi padre nos cargaba en sus hombros, teníamos esa inspiración. Mi padre nos enseñó el arte de cantar, lo mismo que a los Gaitán Castro. Desde pequeños tenemos esa inquietud, la inspiración de ser como nuestros hermanos", compartieron. Además, no desaprovecharon la oportunidad de dirigirse hacia ellos a través de la pantalla: "Saludar a nuestros grandes hermanos, la inspiración de nosotros, los pequeños".

PUEDES VER: 'Yo soy' 2025 lanza segunda temporada hoy: horario, canal y cómo ver en vivo online el casting del programa

lr.pe

Juan y José pasan casting de 'Yo soy' imitando a sus hermanos mayores, los Gaitán Castro

Tras dedicar un cálido saludo a Diosdado y Rodolfo, Juan y José conquistaron el casting de 'Yo soy' con una conmovedora interpretación de 'Amor amor', una de las canciones más icónicas del dúo Gaitán Castro. Su actuación no solo cautivó al jurado, sino que también tocó el corazón del público desde sus hogares. Las redes sociales se encendieron con mensajes de admiración, celebrando con entusiasmo la presencia y el legado de la música ayacuchana en el programa.

"Nos han traído mucha alegría. Me he emocionado mucho. Nunca ha ocurrido una situación similar en 'Yo soy', pero traer la música que ustedes hacen como familia a este escenario me sana en el alma", comentó Ricardo Morán. El jurado consideró que Jorge, quien imitaba a Rodolfo, se parecía físicamente más a Diosdado, y viceversa; sin embargo, les dio un "sí" contundente después de elogiar su innegable talento. De igual manera, Jely Reátegui y Carlos Alcántara aprobaron la imitación, por lo que los hermanos menores de los Gaitán Castro pasaron a la siguiente fase de la segunda temporada de 'Yo soy' 2025.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora
Notas relacionadas
¡Jungkook de BTS llegó a 'Yo soy'! Joven peruano sorprende en casting y se gana al jurado con su imitación

¡Jungkook de BTS llegó a 'Yo soy'! Joven peruano sorprende en casting y se gana al jurado con su imitación

LEER MÁS
'Yo soy' 2025 lanza segunda temporada hoy: horario, canal y cómo ver en vivo online el casting del programa

'Yo soy' 2025 lanza segunda temporada hoy: horario, canal y cómo ver en vivo online el casting del programa

LEER MÁS
Final de ‘Yo soy’ vence por primera vez en el rating a la Chola Chabuca: estos fueron los programas más vistos

Final de ‘Yo soy’ vence por primera vez en el rating a la Chola Chabuca: estos fueron los programas más vistos

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hugo García e Isabela Ladera oficializan su relación y venezolana confiesa comó la enamoró: “Lo que se ve no se pregunta”

Hugo García e Isabela Ladera oficializan su relación y venezolana confiesa comó la enamoró: “Lo que se ve no se pregunta”

LEER MÁS
Eva Ayllón se ‘molesta’ con Natalia Málaga por rechazar bailar durante su concierto en Estados Unidos

Eva Ayllón se ‘molesta’ con Natalia Málaga por rechazar bailar durante su concierto en Estados Unidos

LEER MÁS
Magaly Medina critica las cirugías que Mauricio Diez Canseco se hizo en el rostro: "Irresponsabilidad total"

Magaly Medina critica las cirugías que Mauricio Diez Canseco se hizo en el rostro: "Irresponsabilidad total"

LEER MÁS
Raphael de 'Yo Soy' responde por primera vez al imitador de José José tras exponer su actitud distante: "A mí me han inculcado valores"

Raphael de 'Yo Soy' responde por primera vez al imitador de José José tras exponer su actitud distante: "A mí me han inculcado valores"

LEER MÁS
María Pía Copello se retracta y ya no asistirá a la gran marcha nacional del 15 de octubre: "Hoy la situación es otra"

María Pía Copello se retracta y ya no asistirá a la gran marcha nacional del 15 de octubre: "Hoy la situación es otra"

LEER MÁS
Micaela Belmont, famosa actriz peruana, se casa en España con hermano de la duquesa de Huéscar: cultura de Perú brilló en ceremonia

Micaela Belmont, famosa actriz peruana, se casa en España con hermano de la duquesa de Huéscar: cultura de Perú brilló en ceremonia

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Reportan incendio de gran magnitud en almacén ubicado en jirón Miró Quesada, en el Centro de Lima

Indecopi sanciona con S/2.4 millones a Medifarma por distribuir suero fisiológico defectuoso que causó siete muertes

El país más competitivo de América Latina en 2026: superará a Argentina, Chile, Colombia y México

Espectáculos

El conmovedor reencuentro entre Youna y su hija con Samahara Lobatón en Estados Unidos por su cumpleaños: "Mi reina hermosa"

Hija de Cindy Marino logra superar dura prueba y su madre confiesa en qué trabajará: “Tantas noches estudiando”

Abogado de Gustavo Salcedo enfrenta a Maju Mantilla tras anunciar acciones legales contra empresario: "Habrá que responderle"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

José Jerí continúa realizando actividades pese a no tener ministros: participó en megaoperativo Ciclón en penal Castro Castro

Rafael López Aliaga mintió, dijo que no postularía a las Elecciones 2026: "Mi palabra vale oro"

José Jerí votó a favor de leyes procrimen en el Congreso: ahora se toma fotos en penales luchando contra la inseguridad

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025