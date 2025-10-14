El estreno de la segunda temporada de 'Yo soy' 2025 dejó muchas sorpresas la noche del lunes 13 de octubre, como la presencia de un Jungkook peruano. Sin embargo, uno de los momentos más insólitos lo protagonizaron Juan José y Jorge 'Coco', quienes llegaron al casting en Latina nada más y nada menos que para imitar a sus famosos hermanos mayores, Rodolfo y Diosdado Gaitán Castro.

Esta situación, nunca antes vista en el programa, dejó en completo shock al jurado conformado por Carlos Alcántara, Jely Reátegui y Ricardo Morán, quienes creyeron al inicio que ambos participantes eran hijos o hasta sobrinos del recordado dúo ayacuchano. "Esto es algo que nunca había sucedido", manifestó Morán.

Hermanos menores de los Gaitán Castro sorprenden al llegar a 'Yo soy' como sus imitadores

La sorpresa en el set se intensificó cuando Juan José y 'Coco' revelaron que eran hermanos menores de los reconocidos Rodolfo y Diosdado Gaitán Castro. "Esto es asombroso. Pasa en la vida y pasa en 'Yo soy'", exclamó Franco Cabrera. Al ser consultados sobre cuántos hermanos eran en total, los participantes respondieron que varios, aunque precisaron que eran cuatro los dedicados al canto: ellos y los dos mayores.

Según contó 'Coco', ni Diosdado ni Rodolfo sabían que ellos se presentarían como sus imitadores. "No sabemos qué van a decir, pero para nosotros es inspiración estar acá porque desde pequeños, desde que mi padre nos cargaba en sus hombros, teníamos esa inspiración. Mi padre nos enseñó el arte de cantar, lo mismo que a los Gaitán Castro. Desde pequeños tenemos esa inquietud, la inspiración de ser como nuestros hermanos", compartieron. Además, no desaprovecharon la oportunidad de dirigirse hacia ellos a través de la pantalla: "Saludar a nuestros grandes hermanos, la inspiración de nosotros, los pequeños".

Juan y José pasan casting de 'Yo soy' imitando a sus hermanos mayores, los Gaitán Castro

Tras dedicar un cálido saludo a Diosdado y Rodolfo, Juan y José conquistaron el casting de 'Yo soy' con una conmovedora interpretación de 'Amor amor', una de las canciones más icónicas del dúo Gaitán Castro. Su actuación no solo cautivó al jurado, sino que también tocó el corazón del público desde sus hogares. Las redes sociales se encendieron con mensajes de admiración, celebrando con entusiasmo la presencia y el legado de la música ayacuchana en el programa.

"Nos han traído mucha alegría. Me he emocionado mucho. Nunca ha ocurrido una situación similar en 'Yo soy', pero traer la música que ustedes hacen como familia a este escenario me sana en el alma", comentó Ricardo Morán. El jurado consideró que Jorge, quien imitaba a Rodolfo, se parecía físicamente más a Diosdado, y viceversa; sin embargo, les dio un "sí" contundente después de elogiar su innegable talento. De igual manera, Jely Reátegui y Carlos Alcántara aprobaron la imitación, por lo que los hermanos menores de los Gaitán Castro pasaron a la siguiente fase de la segunda temporada de 'Yo soy' 2025.