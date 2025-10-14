Emotivo tributo a Diego Bertie se dio en el estreno de la segunda temporada de 'Yo soy'. | Foto: composición LR/Instagram/Latina

Emotivo tributo a Diego Bertie se dio en el estreno de la segunda temporada de 'Yo soy'. | Foto: composición LR/Instagram/Latina

Diego Bertie partió a la eternidad en 2022, dejando un vacío imposible de llenar en el corazón del entretenimiento peruano. A tres años de su partida, un participante de 'Yo soy' 2025 le rindió un homenaje que tocó fibras profundas: llegó al casting y, con su imitación, logró que el recuerdo del querido actor y cantante volviera a brillar en el escenario. Jely Reátegui, Ricardo Morán y Franco Cabrera no pudieron evitar emocionarse al escucharlo, y desde sus hogares, el público también se conmovió. Para muchos, fue como tener a Diego de regreso, aunque solo fuera por un instante.

El responsable de esta emotiva escena fue Juan Víctor, comunicador social y músico, quien ya había recorrido escenarios en Lima y provincias con su tributo al inolvidable Bertie. Su presencia en el programa no solo honró la memoria del artista, sino que también reafirmó el poder de la música para mantener viva la esencia de quienes nos marcaron para siempre.

Imitador de Diego Bertie conmueve en 'Yo soy' y jurado se quiebra al recordar al actor

Al ritmo de 'Qué difícil es amar', uno de los himnos más recordados de Diego Bertie, Juan Víctor atrapó al jurado desde el primer momento. "Sí es, sí se parece", comentó Jely Reátegui apenas comenzó a cantar, dejando ver una enorme felicidad en su rostro. Sin embargo, a los pocos segundos, el ambiente se mezcló con la nostalgia, provocando que la jurado se emocionara hasta las lágrimas.

Ricardo Morán, por su parte, tuvo que apartar el micrófono a la par que luchaba por contener sus sentimientos y, a la distancia, el conductor Franco Cabrera miraba al vacío mientras el recuerdo de Diego brillaba en el escenario gracias a su imitador.

'Yo soy' 2025: imitador de Diego Bertie obtiene un rotundo sí del jurado

Fue Carlos Alcántara quien intervino para cortar el casting del imitador de Diego Bertie en 'Yo soy', pero con una buena noticia bajo el brazo. "Ok, no se diga más. Nos has hecho revivir un momento que, gracias a la magia de poder hacer imitación y poder traer un ratito a nuestro querido Diego... 'Jelycita' está súper emocionada, todos acá están con un nudo en la garganta y me imagino que en sus casas también", manifestó Cachín. Dicho esto, los tres jurados le dieron la bienvenida a la siguiente ronda del programa con un rotundo "sí".

Tras ello, Juan Víctor manifestó tras bambalinas: "Para mí ha sido dejar todo en el escenario, todo el corazón, porque se trata de un personaje muy querido por mí también". El participante adelantó que tenía preparadas muchas sorpresas para su repertorio, incluyendo canciones pop movidas del querido Diego y baladas de sus icónicas telenovelas.