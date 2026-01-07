A través de sus redes sociales, el cantante estadounidense Bruno Mars anunció el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio en solitario, tras casi una década. 'The romantic', título de su próximo trabajo discográfico, estará disponible desde el 27 de febrero de 2026 y ha generado entusiasmo entre sus seguidores. La preventa ya se encuentra habilitada e incluye merchandising, como una camiseta con la portada del disco.

El anunció se realizó poco días después de que el intérprete de éxitos como 'Talking to the moon', 'Treasure', 'Justa the way you are' y 'The lazy song' publicara un escueto mensaje en sus plataformas digitales, en el que informó que el nuevo disco ya esta terminando. La publicación estuvo acompañada de un imagen en blanco y negro con el rostro, en la que se muestra al cantante con un pañuelo atado a la cabeza, enmarcado por cadenas de rosas.

Bruno Mars anuncia nuevo álbum

¿Qué se sabe del nuevo álbum de Bruno Mars?

Más allá de la portada, Bruno Mars solo ha revelado que "habrá nueva música este viernes", es decir, el 9 de enero. Sin embargo, esto es todo lo que se conoce hasta el momento sobre el nuevo proyecto del ganador de 16 Premios Grammy.

Mars no ha compartido ningún detalle relacionado al concepto visual, el estilo musical ni la lista de canciones. Tampoco se ha confirmado si el sencillo que lanzará este fin de semana será el primer tema oficial del álbum o parte de una colaboración independiente.

Diez años de espera para un nuevo álbum en solitario

La noticia de 'The romantic', el nuevo álbum de Bruno Mars, ha generado algarabía en sus fans de todo el mundo. Aunque se trata del cuarto álbum solista del artista, también marca su regreso en solitario luego de 10 años. Su último trabajo individual fue '24K magic', lanzado en 2016, el cual fue galardonado como Álbum del Año.

A pesar de este prolongado periodo, Bruno Mar ha continuado activo en la industria musical. En 2021 lanzó 'An evening with Silk Sonic', un álbum en colaboración con Anderson Paak, bajo el nombre del dúo Silk Sonic, que recibió elogios de la crítica especializada. Además, en 2025 realizó colaboraciones con Lady Gaga ('Die with a smile) y con Rossé (APT'), ambas canciones lograron gran popularidad y reconocimiento.