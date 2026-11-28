El crecimiento de las plataformas digitales transforma la movilidad urbana y amplía las opciones de transporte para los usuarios.

El crecimiento de las plataformas digitales transforma la movilidad urbana y amplía las opciones de transporte para los usuarios. Composición LR/IA

El transporte por aplicativo ya reúne a 327.000 conductores en el Perú, seis veces más que en 2020, mientras el Congreso busca regular esta actividad. El Proyecto de Ley N.° 00895-2026-2031-CD, presentado en noviembre, plantea crear un registro obligatorio para las plataformas y exigirles que verifiquen las licencias, los vehículos y los seguros de quienes prestan el servicio. En 2025, este mercado representó el 12,4% del PBI del transporte terrestre, de acuerdo con un estudio de Macroconsult elaborado para inDrive, que además cuantificó el aporte económico de la empresa y encuestó a conductores y pasajeros que utilizan esta aplicación.

El crecimiento plantea un desafío para las autoridades: definir reglas que respondan a una actividad que ha ganado presencia en la movilidad urbana y que involucra a cientos de miles de conductores. Aunque las plataformas forman parte de la oferta de transporte, todavía se requiere claridad sobre las condiciones bajo las cuales operan y los mecanismos de fiscalización.

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En entrevista con La República, Senya Andreev, director de la Región Andina de inDrive, sostuvo que el sector necesita diálogo con las autoridades y reglas claras.

El sector multiplicó por seis su número de conductores

El estudio estima que el número de conductores de movilidad urbana por aplicativo pasó de 54.000 en 2020 a 327.000 en 2025. En ese último año, el valor bruto de producción del sector alcanzó un promedio de S/6.100 millones, más del doble del nivel registrado en 2022.

La dimensión económica también se refleja en su participación dentro del transporte terrestre. El servicio de movilidad urbana pasó de representar el 9,1% del PBI de ese sector en 2022 al 12,4% en 2025. Su participación en el PBI nacional aumentó de 0,3% a 0,5% durante el mismo periodo.

En el caso de la plataforma, Macroconsult calculó que las actividades económicas asociadas a la plataforma generaron un valor agregado bruto de S/2.231 millones, considerando los efectos directos, indirectos e inducidos.

Conductores combinan aplicativos con otras modalidades

La expansión de las plataformas no significa que todos los conductores dependan exclusivamente de ellas. Según la encuesta, el 78% de los conductores consultados también ofrece otros servicios de transporte de pasajeros, como taxi en calle o transporte particular. Solo el 22% declaró trabajar únicamente mediante aplicaciones.

Además, el 68% utiliza este aplicativo junto con otras plataformas y considera que la compañía es su principal aplicación. Otro 25% también combina servicios, aunque inDrive no es su plataforma principal. Apenas el 6% señaló que utiliza exclusivamente esta aplicación.

El estudio también encontró que el 87% de los conductores encuestados considera a la plataforma como su principal fuente de ingresos o una de sus actividades más importantes para generarlos. Los ingresos obtenidos mediante la plataforma representan, en promedio, el 45% del ingreso de sus hogares.

Plataformas buscan complementar el transporte público

El uso de aplicaciones también se relaciona con los desplazamientos hacia otros medios de transporte. El 27% de los pasajeros encuestados por Macroconsult afirmó que utilizó la aplicación para trasladarse desde o hacia paraderos y estaciones, mientras que el 24% recurrió al servicio ante la falta de alternativas de transporte público.

Andreev sostuvo que las plataformas complementan la oferta de movilidad existente y no buscan reemplazar al transporte público. En esa línea, el ejecutivo destacó el modelo de negociación de tarifas de inDrive: el pasajero propone un precio y el conductor puede aceptarlo o plantear una contraoferta.

La empresa cobra una comisión aproximada del 12%, según Andreev. El estudio señala que el 56% de los conductores y el 75% de los pasajeros encuestados están satisfechos con el mecanismo de negociación. No obstante, el crecimiento del sector mantiene pendiente la discusión sobre las reglas que deben ordenar la actividad y la fiscalización de quienes prestan estos servicios.

La investigación encuestó a 267 conductores y 283 pasajeros de Lima Metropolitana, Trujillo y Arequipa durante 2025. Sus resultados corresponden a usuarios habituales de aplicaciones de movilidad y no representan necesariamente a la totalidad de conductores y pasajeros del país.