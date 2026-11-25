Toneladas de rocas, tierra y lodo bloquean vía Interoceánica Cusco-Madre de Dios tras intensas lluvias El deslizamiento se registró en el kilómetro 145, en el sector Chili Chili. El tránsito se mantiene restringido mientras maquinaria trabaja para liberar la carretera.

El tránsito en la carretera Interoceánica Cusco-Madre de Dios se restringe por deslizamientos en el kilómetro 145, tras intensas lluvias en la región. | Andina

El tránsito en la carretera Interoceánica Cusco-Madre de Dios se restringe por deslizamientos en el kilómetro 145, tras intensas lluvias en la región. | Andina

El tránsito vehicular en la carretera Interoceánica Cusco-Madre de Dios se encuentra restringido desde la mañana de este miércoles debido a un deslizamiento de rocas, tierra y lodo registrado en el kilómetro 145, en el sector conocido como Chili Chili, en el distrito de Marcapata, provincia de Quispicanchi, Cusco.

El desprendimiento se produjo como consecuencia de las intensas lluvias registradas durante las últimas horas en esta zona de la región. El material terminó ocupando parte de la vía y afectó el desplazamiento de vehículos de pasajeros y carga que circulan entre Cusco y Puerto Maldonado.

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La empresa IIRSA Sur, encargada del mantenimiento del tramo 2 de esta importante carretera, informó que el tránsito se desarrolla actualmente por un solo carril.

A través de un comunicado dirigido a los usuarios de la vía, la empresa recomendó a los conductores circular con precaución, respetar las indicaciones del personal desplegado en la zona y reducir la velocidad al aproximarse al punto afectado.

Trabajan para liberar la carretera

Ante la emergencia, personal y maquinaria pesada realizan trabajos para retirar las rocas, tierra y lodo acumulados sobre la carretera y restablecer progresivamente el tránsito vehicular.

Por el momento, las autoridades y responsables del mantenimiento de la vía exhortaron a los transportistas a tomar precauciones debido a las condiciones climáticas y a la posibilidad de nuevos desprendimientos en sectores afectados por las lluvias.

La carretera Interoceánica constituye una de las principales rutas de conexión entre Cusco y Madre de Dios, por lo que cualquier interrupción genera dificultades para el transporte de pasajeros, vehículos de carga y el traslado de productos entre ambas regiones.