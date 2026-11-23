Los alimentos básicos empiezan a encarecerse a un ritmo que amenaza con complicar aún más el presupuesto de las familias peruanas. En noviembre, la zanahoria registra un incremento de 59,3% en su precio promedio mayorista, mientras que la papa blanca subió 54,1% frente a la segunda quincena de octubre, según los datos del Sistema de Información de Abastecimiento y Precios (SISAP) del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

El encarecimiento también alcanza a otros productos de consumo diario, como la cebolla cabeza blanca (12,4%), el choclo tipo Cusco (10,9%), la palta fuerte (8,5%) y el frijol Castilla (7,4%). Si bien se trata de precios mayoristas y no de lo que pagan los consumidores en el mercado, estas variaciones anticipan una mayor presión sobre el costo de la alimentación, sobre todo en los hogares que destinan gran parte de sus ingresos a comprar comida.

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El encarecimiento de productos de consumo diario responde a menores volúmenes de producción, temperaturas que afectan los cultivos y mayores costos de transporte.

Para Eduardo Zegarra, economista e investigador principal de GRADE, la magnitud de estas alzas ya configura una situación de emergencia, ya que el problema no se limita a cuánto cuesta comprar determinados productos, sino que empieza a comprometer la capacidad de las familias para acceder a ellos.

"La magnitud del aumento es tan fuerte que, aun si fuera temporal, es muy grave (…) Hay una cantidad enorme de familias que están teniendo dificultades para comprar alimentos", advirtió a este diario.

Precios de alimentos suben por menor producción y mayores costos de transporte

Desde el lado de los productores, Luis Cruz Cuadros, gerente y vocero de la Convención del Agro Peruano (Conveagro), identifica varios factores detrás del encarecimiento. "Uno de los principales es el tema de los fletes, del combustible", señala. Sin embargo, sostiene que el factor que más ha afectado hasta ahora es la alteración de las temperaturas.

El exceso de calor y los cambios bruscos de temperatura han impedido que determinados cultivos alcancen sus volúmenes habituales. Las altas temperaturas generan estrés en las plantas, provocan la caída de flores y dificultan la polinización, un proceso necesario para el desarrollo de los frutos. También favorecen la aparición y propagación de plagas que terminan dañando las cosechas.

Cruz Cuadros menciona entre los cultivos afectados al choclo, la zanahoria y el tomate. A ello se suman problemas en caminos rurales que dificultan sacar la producción de las chacras hacia los mercados.

El dirigente agrario también advierte que las cifras generales de abastecimiento pueden ocultar problemas de disponibilidad de productos específicos. Aunque el ingreso diario al Gran Mercado Mayorista de Lima, en Santa Anita, se mantiene entre 8.000 y 10.000 toneladas, ello no significa que todos los alimentos estén llegando en las mismas cantidades.

Campaña agrícola en riesgo: advierten menor oferta de papa y otros alimentos en 2027

La preocupación de los productores está puesta en los próximos meses. Cruz Cuadros sostiene que la campaña agrícola grande, cuya siembra se concentra entre agosto y septiembre, ya registra un importante retroceso.

"Esta siembra grande no se ha podido producir, calculamos nosotros en un 40%, y los efectos los vamos a ver cuando debería cosecharse esta siembra grande, que es enero-febrero", advierte.

Para Conveagro, el país todavía no enfrenta el escenario más complicado de esta alteración en la producción. Zegarra coincide en que no existe certeza sobre cuánto tiempo permanecerán elevados los precios, pero advierte que la reducción de las compras puede generar un problema adicional: cuando los consumidores dejan de adquirir alimentos por sus altos precios, algunos comerciantes optan por traer menores cantidades, lo que termina agravando la escasez y presionando nuevamente los precios.

Bono alimentario y apoyo a productores: las medidas que piden para evitar una crisis

Ante este panorama, el investigador de GRADE plantea que el Gobierno active medidas de protección para los hogares con menores ingresos. En el Perú, alrededor de una cuarta parte de la población se encuentra en situación de pobreza monetaria, por lo que el encarecimiento de los alimentos puede comprometer incluso la capacidad de cubrir las necesidades básicas de alimentación.

Zegarra propone utilizar el fondo de contingencia para financiar un bono alimentario de emergencia dirigido a las familias en pobreza, con especial atención a quienes se encuentran en pobreza extrema. También considera necesario que el Midagri implemente un monitoreo más detallado de los precios y los volúmenes de ingreso de cada producto, para identificar dónde se están produciendo los problemas de abastecimiento y qué alimentos requieren atención prioritaria.

Por su parte, Conveagro plantea facilitar créditos de capital de trabajo a los agricultores que todavía puedan sembrar, promover cultivos de corto periodo vegetativo e identificar las zonas donde sea posible aumentar la producción de alimentos cuya oferta podría reducirse. La organización también propone crear reservas alimentarias estatales, mediante compras anticipadas de productos no perecibles, y evaluar importaciones para cubrir eventuales déficits.

El problema también alcanza a los comedores populares y las ollas comunes. Cruz Cuadros señala que estas organizaciones ya reportan dificultades para mantener sus compras habituales y que algunas están adquiriendo casi la mitad de los volúmenes que compraban anteriormente.

El alza de precios no solo pone en riesgo el presupuesto diario de las familias, sino también la cantidad y la variedad de alimentos que reciben quienes dependen de programas comunitarios. Por eso, la respuesta del Gobierno tendrá que atender tanto la producción y el abastecimiento como la capacidad de compra de los sectores más vulnerables.