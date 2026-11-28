La propuesta apunta a que más empresas instalen sus operaciones en el Perú y produzcan bienes destinados al mercado internacional.

La propuesta apunta a que más empresas instalen sus operaciones en el Perú y produzcan bienes destinados al mercado internacional. Composición LR/IPAE Acción Empresarial

La edición 64 de CADE Ejecutivos, realizada en Urubamba, Cusco, dejó una discusión sobre cómo aprovechar el nuevo escenario económico internacional para atraer inversiones al Perú. Durante el encuentro, representantes empresariales plantearon que el país debe fortalecer su capacidad productiva y dejar de limitarse a funcionar como un punto de tránsito de mercancías o proveedor de materias primas.

La propuesta cobra relevancia en un contexto en el que distintas economías buscan nuevos socios comerciales y proveedores de recursos estratégicos. Para los participantes del foro, el Perú cuenta con ventajas en energía, minerales y producción de alimentos, pero necesita convertir ese potencial en proyectos empresariales y nuevas actividades industriales.

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El reto, sin embargo, no consiste únicamente en captar el interés de inversionistas extranjeros. También implica ofrecer condiciones que permitan desarrollar proyectos de largo plazo y fortalecer a las empresas peruanas para que puedan competir en otros mercados.

La SNI plantea que el Perú deje de ser solo un centro logístico

Felipe James, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), sostuvo que el país debe aspirar a convertirse en un centro logístico e industrial. Su planteamiento apunta a atraer capital extranjero para instalar plantas productivas, generar manufactura y aprovechar las oportunidades del comercio internacional.

"El ser un centro logístico no es suficiente para llegar al objetivo final. Tenemos que ser un centro logístico y además industrial", afirmó durante CADE 2026. En esa línea, defendió la creación de Zonas Económicas Especiales (ZEE) como un mecanismo para ofrecer condiciones que incentiven la instalación de empresas orientadas a producir y exportar desde el Perú.

Gonzalo Galdos, presidente de IPAE Acción Empresarial, consideró que el desarrollo industrial no debe plantearse como una alternativa a la actividad logística, minera o agroexportadora. Sostuvo que el país necesita incrementar el valor agregado de sus productos y acelerar el desarrollo de manufactura y servicios, pero sin dejar de aprovechar sus actividades exportadoras. "No se tiene por qué contraponerlo", indicó.

La propuesta industrial busca que el país no dependa exclusivamente de la exportación de recursos naturales y pueda desarrollar actividades que incorporen mayor transformación productiva. Para ello, la discusión pasa por las condiciones tributarias, regulatorias y de competitividad que permitan a las empresas instalarse y operar en el mercado peruano.

El representante de IPAE advirtió que el desarrollo de nuevas industrias enfrenta obstáculos relacionados con la competitividad, la disponibilidad de capital humano y, principalmente, la falta de estabilidad en las reglas de juego. Señaló que estos factores han dificultado la instalación de empresas en el país, mientras otras economías ofrecen incentivos y condiciones para atraer inversiones de mayor valor agregado.

El reordenamiento mundial abre una ventana para América Latina

Núria Vilanova, presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), sostuvo que los cambios geopolíticos están llevando a distintas economías a mirar nuevamente hacia América Latina. La búsqueda de nuevos aliados y proveedores, especialmente en sectores estratégicos, abre oportunidades para países que cuentan con recursos naturales y capacidad exportadora.

"Hoy se hacen las guerras por la energía. Hoy se toman decisiones estratégicas entre países por materiales críticos", señaló. En su análisis, el Perú y otros países de la región pueden aprovechar esta coyuntura por su disponibilidad de minerales, energía, agua y capacidad para producir alimentos.

Rolando Arellano Cueva, presidente de CADE Ejecutivos 2026, sostuvo que el país atraviesa un momento de oportunidades por el interés de entidades financieras internacionales en respaldar nuevos proyectos. Mencionó las posibilidades de financiamiento de instituciones privadas y organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la CAF. A su juicio, el Perú debe aprovechar ese escenario y convertir el interés financiero en iniciativas concretas de inversión.

Arellano agregó que la ubicación geográfica del Perú puede facilitar su integración comercial con otros mercados y convertirse en una ventaja para desarrollar actividades industriales. Consideró que el país ya cuenta con sectores como la minería y la agroindustria, cuyo crecimiento puede impulsar nuevas actividades productivas y servicios vinculados a sus operaciones. "El hecho de estar muy bien localizado permite que cualquier desarrollo industrial tenga mucho más capacidad de llegar a cualquier parte", afirmó.

Por su parte, Vilanova advirtió que las oportunidades no deben limitarse a recibir inversiones extranjeras. También planteó que las compañías latinoamericanas busquen socios internacionales, amplíen sus operaciones y desarrollen presencia en otros mercados. "Hoy un país no puede estar aislado y tiene que hacer grandes alianzas con el mundo", afirmó.

Esta perspectiva amplía el desafío para las empresas peruanas: no solo competir por la llegada de capitales, sino también prepararse para integrarse a cadenas de producción y comercio internacionales.

La estabilidad económica será clave para concretar proyectos

Gustavo Yamada, vicerrector de Investigación de la Universidad del Pacífico y miembro del directorio del Banco Central de Reserva (BCRP), destacó que la fortaleza monetaria y fiscal constituye una de las principales bases para sostener el crecimiento económico. Según explicó, la estabilidad de las últimas décadas ha permitido mantener condiciones favorables para la planificación empresarial.

El economista señaló que esa previsibilidad es especialmente importante para proyectos cuya maduración puede tomar entre cinco y diez años. “Las empresas pueden optar por proyectos de mediano y largo plazo, que necesitan periodo de maduración de 5 o 10 años, necesitan tener estabilidad macroeconómica”, sostuvo.

En su balance del encuentro, Arellano destacó la disposición al diálogo entre representantes empresariales y autoridades. Según señaló, durante esta edición participaron ministros, cámaras empresariales y nuevas autoridades regionales con una actitud favorable a la colaboración. Consideró que mantener esa disposición será importante para concretar iniciativas y aprovechar las oportunidades económicas que tiene el país.

El mensaje que deja CADE es que el Perú cuenta con oportunidades vinculadas al nuevo escenario internacional, pero necesita convertirlas en inversiones productivas. La propuesta de desarrollar un polo industrial, atraer empresas y ampliar la presencia de compañías peruanas en el exterior dependerá de que el interés extranjero se traduzca en proyectos concretos y de que el país mantenga condiciones económicas y regulatorias previsibles.