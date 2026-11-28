Bustamante analizó el desarrollo económico de Cusco y los factores que han limitado el aprovechamiento de su potencial productivo.

Bustamante analizó el desarrollo económico de Cusco y los factores que han limitado el aprovechamiento de su potencial productivo. Composición LR/IPAE Acción Empresarial

Cusco pasó de registrar un crecimiento económico de 10% anual hasta 2014 a expandirse alrededor de 3% en los años posteriores, según afirmó Pablo Bustamante, expresidente de IPAE Acción Empresarial. Durante el CADE Ejecutivos 2026, atribuyó este menor dinamismo al manejo de la obra pública y a las trabas a la inversión privada en la región.

"Cusco hasta el 2014 creció 10% por año, igual que China. Y de ahí en adelante, los siguientes años, ha crecido solo 3%. ¿Por qué? Por mal manejo de la obra pública, por trabas a la inversión privada", señaló Bustamante en entrevista con La República.

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El empresario cuestionó que los recursos provenientes del gas de Camisea y la actividad minera, transferidos a través del canon, no se traduzcan en mejores condiciones para la población. En su evaluación, los gobiernos regionales y locales han recibido esos ingresos, pero no han conseguido convertirlos en resultados concretos para sus ciudadanos.

Bustamante consideró que uno de los problemas centrales del país es la falta de coordinación entre los proyectos públicos y privados. "En el Perú ha habido un divorcio entre la inversión pública y la inversión privada. Todos somos peruanos y los peruanos necesitan crecer y prosperar", manifestó.

Cusco redujo su crecimiento de 9,7% a 0,5% anual

La pérdida de dinamismo económico señalada por Bustamante se refleja en la evolución del crecimiento regional durante las últimas dos décadas. De acuerdo con el Instituto Peruano de Economía (IPE), la región creció a una tasa promedio anual de 9,7% entre 2004 y 2015, impulsada principalmente por el inicio de operaciones de Camisea y la ejecución de proyectos mineros como Antapaccay. Sin embargo, entre 2016 y 2025, el crecimiento promedio se redujo a 0,5% anual.

La minería muestra con claridad ese cambio. El inicio de operaciones de Antapaccay y Constancia permitió que la producción de cobre de Cusco pasara de 151.000 toneladas en 2013 a cerca de 350.000 toneladas en 2016. Sin embargo, desde entonces no entró en operación otra mina de gran magnitud y, en los últimos doce meses hasta agosto de 2026, la producción se ubicó 41% por debajo de ese máximo.

Salud, educación e infraestructura requieren reformas

Bustamante planteó que el país necesita reformar los servicios públicos para mejorar las condiciones de vida de la población. Identificó a la salud como una de las prioridades y cuestionó que, pese al gasto destinado al sector, persistan problemas de acceso a una atención adecuada.

"No puede ser que se gaste lo que se gasta en salud en el Perú y tengamos falta de acceso a un buen servicio de salud", sostuvo. También señaló que la educación requiere cambios y cuestionó la confrontación entre los sectores público y privado, pues consideró que ambos deben trabajar de manera conjunta.

El expresidente de IPAE Acción Empresarial incluyó a la infraestructura entre las prioridades. Advirtió que las deficiencias en los caminos y la falta de mantenimiento de las carreteras limitan la comunicación y las oportunidades de desarrollo de distintas zonas del país.

3.825 proyectos de inversión paralizados o abandonados en Cusco

Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), a octubre de 2026, el 59,5% de los proyectos de inversión de los gobiernos subnacionales de Cusco se encontraba paralizado o abandonado. En total, eran 3.825 proyectos, con S/1.400 millones desembolsados.

Por su parte, la Contraloría reportó 370 obras públicas paralizadas en la región a junio de 2026. Estas registraban un costo de inversión actualizado de S/2.392 millones y un saldo pendiente de ejecución de S/792,3 millones.

Las cifras reflejan las dificultades de las autoridades para convertir los recursos públicos en infraestructura y servicios para la población. Esta deficiencia en la ejecución de obras fue precisamente uno de los problemas que Bustamante cuestionó al evaluar el desempeño de la región.