La criminalidad se ha convertido en uno de los principales riesgos para el desarrollo de las actividades empresariales en el país.

La criminalidad se ha convertido en uno de los principales riesgos para el desarrollo de las actividades empresariales en el país. Composición LR/IA

Los robos de mercadería y activos afectan a un número cada vez mayor de empresas en el Perú. El 29% de los ejecutivos encuestados por Ipsos Perú para CADE Ejecutivos 2026 señaló que su compañía sufrió este tipo de delitos durante el último año. En 2025, el porcentaje de empresas que reportó estos hechos fue de 21%.

La inseguridad también representa un gasto para las compañías. El 40% de los ejecutivos indicó que la delincuencia elevó los costos de sus empresas en seguridad privada. Este resultado se mantuvo en el mismo nivel que en 2025, lo que refleja la presencia constante de este gasto entre las compañías afectadas por la criminalidad.

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El impacto no termina en las pérdidas materiales ni en la contratación de vigilancia. Los resultados de Ipsos muestran que la inseguridad también afecta las relaciones comerciales, la disponibilidad de trabajadores y la continuidad de las actividades empresariales.

La encuesta fue aplicada a 292 gerentes generales y ejecutivos de primera línea de las 5.000 empresas más grandes del país. El trabajo de campo se realizó entre el 5 y el 15 de noviembre de 2026, mediante cuestionarios autoadministrados por internet.

Inseguridad afecta a clientes, trabajadores y operaciones

La delincuencia también tiene consecuencias en el funcionamiento cotidiano de las empresas. El 18% de los ejecutivos manifestó que su compañía perdió clientes debido a la inseguridad. El mismo porcentaje reportó dificultades para contratar o retener trabajadores por este problema.

A ello se suma la interrupción de las actividades empresariales. El 13% señaló que su compañía tuvo que suspender o reducir sus operaciones por motivos de seguridad. Aunque este resultado fue menor al 25% registrado en 2025, todavía evidencia que la criminalidad puede comprometer la continuidad de los negocios.

Las amenazas contra trabajadores o directivos también aparecen entre los problemas identificados. El 10% de los encuestados afirmó que su compañía enfrentó este tipo de situaciones, frente al 9% del año anterior. Además, el 9% reportó dificultades para conseguir proveedores y el 7% mencionó la extorsión o el cobro de cupos.

Los resultados muestran que la inseguridad alcanza distintas áreas de la actividad empresarial. Además de los robos, las compañías enfrentan problemas para mantener a sus trabajadores, conservar clientes y garantizar que sus operaciones se desarrollen con normalidad.

Crimen organizado y economías ilegales preocupan más a los empresarios

La preocupación por la delincuencia también se refleja en la percepción de los ejecutivos sobre los principales problemas del país. El 75% mencionó la delincuencia y la falta de seguridad ciudadana, mientras que el 76% identificó la corrupción.

Uno de los cambios más notorios aparece en las respuestas sobre las economías ilegales y el crimen organizado. El 41% de los empresarios señaló estos fenómenos entre los principales problemas nacionales, frente al 17% registrado en 2025.

Esta preocupación se traslada a las prioridades que los ejecutivos esperan del Gobierno. El 66% consideró que reducir la extorsión y otros delitos que afectan a ciudadanos y empresas debe ser una de las principales tareas durante el primer año de gestión.

La prevención y atención de los efectos del Fenómeno El Niño también figura entre las prioridades empresariales. El 49% de los consultados mencionó este tema, mientras que el 38% señaló la necesidad de destrabar proyectos de inversión privada.

Seguridad ciudadana es clave para impulsar la inversión privada

La inseguridad también influye en las condiciones que los empresarios consideran necesarias para impulsar nuevas inversiones. El 56% de los ejecutivos sostuvo que mejorar la seguridad ciudadana tendría el mayor impacto en el crecimiento de la inversión privada.

La estabilidad macroeconómica ocupó el siguiente lugar, con el 41% de las respuestas. También fueron mencionados un liderazgo presidencial favorable a la inversión, con el 31%; el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura, con el 29%, y los acuerdos en el Congreso para alcanzar estabilidad política y social, con el 27%.

Pese a las preocupaciones por la criminalidad, los planes de inversión de las compañías no muestran una tendencia generalizada a la reducción. El 41% de los ejecutivos afirmó que las inversiones previstas por su empresa en el Perú aumentaron desde la elección del nuevo Gobierno. Otro 46% indicó que se mantuvieron sin cambios y solo el 3% reportó una disminución.

Para 2027, los empresarios proyectaron un crecimiento de 3,2% para la economía peruana. En cuanto a sus propias compañías, estimaron que sus ingresos aumentarían 7,3% y que el número de trabajadores crecería 5,5% respecto a 2026.

Las proyecciones de crecimiento conviven con un problema que afecta directamente a las empresas. Los robos, los mayores gastos de seguridad y las dificultades para mantener las operaciones forman parte de los riesgos que enfrenta el sector privado, mientras sus representantes colocan la seguridad ciudadana entre las principales condiciones para impulsar la inversión en el país.