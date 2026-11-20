El cumplimiento de los plazos de entrega cobra mayor importancia durante la campaña comercial de fin de año.

El cumplimiento de los plazos de entrega cobra mayor importancia durante la campaña comercial de fin de año. Composición LR/IA

Las demoras en el transporte de mercancías pueden convertirse en un problema económico para las empresas durante la campaña navideña. Los productos que llegan después de las fiestas pueden perder su principal oportunidad de comercialización, mientras que los negocios deben asumir los costos de una operación que no necesariamente estará cubierta por sus seguros de transporte.

El riesgo se presenta en un contexto en el que las empresas ya advierten posibles dificultades logísticas por el Fenómeno El Niño. Una encuesta del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), realizada a 345 empresas no financieras, encontró que el 62% identifica los retrasos o mayores costos logísticos como uno de los principales canales de afectación asociados a este evento climático. Asimismo, el 43% advierte posibles dificultades para distribuir sus productos.

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La preocupación también se refleja en las medidas preventivas que vienen adoptando las compañías: el 42% de las empresas consultadas por el BCRP señaló que ha establecido o prevé establecer rutas logísticas alternativas para reducir los efectos de eventuales interrupciones.

Álvaro Seminario, gerente de Suscripción de Transportes de Avla Perú, advirtió que durante la campaña navideña la concentración de embarques, la mayor demanda de transporte y la congestión en aeropuertos pueden ocasionar incidentes y demoras. Para los productos de temporada, llegar después de Navidad puede representar una importante pérdida comercial.

Seguros tradicionales no cubren necesariamente las pérdidas por retrasos

Uno de los problemas para las empresas es que contar con un seguro de transporte no significa tener protección frente a cualquier perjuicio económico. Según Seminario, las pólizas convencionales suelen cubrir daños, robos o pérdidas de mercancías, pero generalmente excluyen los perjuicios ocasionados exclusivamente por retrasos.

Esto significa que una carga puede llegar en perfectas condiciones a su destino, pero si lo hace fuera del plazo previsto para su comercialización, la empresa podría asumir las ventas que dejó de realizar sin recibir una indemnización por ese concepto.

Ante este escenario, el especialista recomendó revisar las condiciones de las pólizas y evaluar coberturas adicionales para mercancías sujetas a fechas comerciales específicas. También señaló la importancia de declarar correctamente el valor de los productos transportados, incluidos los fletes y otros gastos asociados.

Lluvias por El Niño añaden riesgos a las rutas de transporte

A los problemas propios de la temporada alta se suma el escenario climático. En su comunicado del 13 de noviembre, el Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) previó precipitaciones por encima de lo normal entre noviembre de 2026 y enero de 2027 en la costa norte, la sierra norte occidental, la costa central y la sierra central occidental. En la costa norte se espera una mayor ocurrencia de episodios de lluvias de moderada a fuerte intensidad.

Las precipitaciones podrían complicar el tránsito en las carreteras y afectar los tiempos de distribución si se producen interrupciones en las vías. Para las empresas que necesitan abastecer sus puntos de venta antes de Navidad, estas contingencias representan un riesgo adicional sobre los plazos de entrega.

Por ello, Avla Perú recomienda trabajar con transportistas formales, garantizar la custodia de las mercancías, cumplir oportunamente con las declaraciones de embarques y revisar las alertas del Enfen. La planificación de las rutas y la revisión de las coberturas también forman parte de las medidas para reducir la exposición a pérdidas durante la campaña comercial.