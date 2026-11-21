Cuando el puerto de Chancay se inauguró en 2024, con la presencia del presidente chino Xi Jinping en la ceremonia, se habló sobre todo del ahorro de tiempo. Dos años después, en plena cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), el bloque que reúne a 21 economías de ambos lados del Pacífico, la conversación es más exigente, porque ya no basta con tener la puerta abierta y hay que decidir qué se hace con ella. El 17 de noviembre, en Shenzhen, Keiko Fujimori presentó ante más de 70 empresarios chinos un país que quiere ser algo más que proveedor, una plataforma desde la cual Asia llegue a Sudamérica.

Un puerto que acorta distancias y cambia lo que se puede exportar

Fujimori sostuvo que Chancay ha fortalecido el comercio con Asia y reducido los tiempos de navegación, y su ministro de Comercio Exterior, Rogers Valencia, lo ubicó junto al Parque Industrial de Ancón y la red de 25 aeropuertos como parte de una oferta de infraestructura. Su mensaje a los inversionistas fue que el Perú no debe verse solo como destino de capital, sino como “eje logístico para acceder a Sudamérica”.

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Para los exportadores, el cambio es más concreto. Estrella Peinado, profesora de Negocios Internacionales de la Universidad del Pacífico, explica que el viaje hacia China toma entre 23 y 25 días. Ese recorte no solo abarata lo que ya se enviaba, sino que hace viable llevar productos que antes resultaban demasiado costosos por vía aérea o que simplemente no resistían el trayecto. Para los perecibles, subraya, el tiempo lo es todo.

José Carlos Feliciano, subdirector del Centro de Estudios sobre China y Asia-Pacífico (CECHAP) de la misma universidad, añade un factor menos visible: la red de puertos de COSCO, la naviera estatal china que opera Chancay. Esa red conecta el terminal peruano no solo con Shanghái, sino con otros puertos relevantes de Asia, lo que multiplica los destinos posibles sin tener que construir rutas desde cero.

Según Trade Map, la base de datos comerciales del Centro de Comercio Internacional, el Perú pasó de un déficit de US$ 5,684 millones con las economías de APEC en 2015 a un superávit de US$ 19,974 millones en 2025, y sus exportaciones al bloque se triplicaron en ese lapso, de US$ 19,369 millones a US$ 59,611 millones. Entre enero y septiembre de este año ya sumaban US$ 57,697 millones, un 35,6% más que en el mismo periodo de 2025.

Del arándano a la cereza: dónde está el potencial

El punto de partida es sólido. Según cifras del Gobierno, el comercio bilateral con China llegó a US$ 52,617 millones en 2025, y las exportaciones peruanas sumaron US$ 33,469 millones, cerca del 37 % del total nacional. El detalle es que casi todo es mineral: entre enero y septiembre, los minerales tradicionales representaron el 77,5% de las ventas a APEC.

Los especialistas coinciden en que la oportunidad inmediata está en el agro. “El mayor potencial inmediato está en la agroexportación de alto valor, donde el Perú ya demostró ser competitivo. El arándano es el mejor ejemplo”, afirma Peinado.

Vale recordar que en 2025 las exportaciones de arándano a todos los mercados superaron los US$ 2,457 millones, el 16,4 % del valor agroexportador, y el Perú es el mayor proveedor mundial. Dentro de APEC es el primer producto no minero, con US$ 1,017 millones entre enero y septiembre de 2026, y eso antes del pico de la campaña.

Feliciano ve margen para crecer también en paltas y uvas, y para incorporar productos nuevos como el plátano orgánico. La cereza le parece un caso especialmente interesante: Chile ya domina ese mercado, pero con planificación sostenida durante varios años, el Perú podría disputarle espacio.

Peinado suma las castañas y los productos químicos, y menciona los minerales críticos, por los que el mundo busca hoy proveedores distintos de los habituales y que podrían abrir una vía distinta a la minería tradicional.

Ambos insisten en una idea que va más allá del puerto: el valor agregado, es decir, vender productos transformados, con más trabajo y tecnología incorporados, en lugar de materia prima. Feliciano señala que la metalmecánica, la química y la textil podrían encontrar en Asia nuevos compradores, ahora que los costos logísticos pesan menos. Peinado advierte que eso no se logra por decreto. Producir bienes más sofisticados exige tiempo, preparación e inversión, y no depende de un solo sector del Estado.

Más allá de China: el riesgo de poner todo en una sola canasta

Más del 60 % de las exportaciones peruanas va a economías de APEC, y más de la mitad de eso tiene un solo destino. Entre enero y septiembre, China concentró US$ 31,309 millones, el 54,3% de las ventas al bloque. Para Peinado, eso da estabilidad, pero también riesgo, porque cualquier cambio en la economía china o en su política comercial pegaría directo en los precios y volúmenes de exportación.

La disputa comercial entre China y Estados Unidos también puede jugar a favor del Perú, que tiene acuerdos con los dos y, desde noviembre, el Protocolo de Optimización del TLC con China. Con esa red y su oferta de cobre, minerales críticos y agroexportaciones, puede entrar en cadenas de suministro que buscan nuevos proveedores. Pero no todo es ventaja: en julio, el Mincetur reconoció que el Perú enfrenta un arancel adicional de 12,5% en Estados Unidos para algunos productos. «Lo adecuado sería aprovechar la coyuntura sin aumentar la dependencia: diversificar destinos dentro de Asia-Pacífico y mantener una relación equilibrada con ambas potencias», resume Peinado.

Por eso ambos entrevistados miran hacia otros mercados. Feliciano apunta al sudeste asiático, donde Indonesia, uno de los países más poblados del mundo, y Tailandia aparecen como mercados de consumo con mucho recorrido. Peinado agrega a Corea, Japón, Singapur e India, y propone un giro de enfoque: en lugar de preguntarse solo qué puede ofrecer el Perú, empezar por averiguar qué necesitan esos mercados y qué recursos tiene el país que otros no.

Pymes, inversión y una estrategia de largo plazo

Si el puerto es la infraestructura, las pequeñas y medianas empresas son la prueba de si el modelo funciona. El subdirector del CECHAP recuerda que poco más de 700 empresas peruanas exportan a China, y que más de la mitad son pymes. Son pocas, pero tienen a su favor que, como destaca la especialista en Negocios Internacionales, su tamaño les permite adaptarse mejor a lo que pide el cliente internacional.

En inversión, los dos especialistas creen que el Perú debe empezar por lo básico, la infraestructura interna, porque de poco sirve un puerto moderno si las empresas no logran conectarse con él. Coinciden también en que el país tiene que ofrecerse como puerta de entrada de capitales chinos hacia la región, con un entorno de inversión serio que atraiga manufactura y tecnología, y no solo minería.

A esos desafíos se suma uno de corto plazo. El Estudio Nacional del Fenómeno de El Niño (ENFEN) prevé una magnitud extraordinaria hasta febrero de 2027, y el Mincetur estima que podría restar US$ 1,494 millones a las exportaciones, de los cuales US$ 902 millones corresponderían a la pesca tradicional y US$ 592 millones al agro. La pesca, además, ya acumula una caída de 37,6 % en valor entre enero y septiembre.

El calor amenaza cultivos como el mango, el limón, la palta y el arándano, y las lluvias en el norte podrían dañar carreteras y retrasar embarques, justo el tipo de contratiempo que anula la ventaja de un puerto rápido. Frente a ello, la especialista de la Universidad del Pacífico plantea reforzar el monitoreo público y privado, los planes de contingencia para puertos y carreteras, la vigilancia fitosanitaria y el acceso a financiamiento y seguros para los pequeños productores.

Detrás de todo esto hay una carencia que ambos señalan. El Perú ya participa en APEC, pero, como afirma el especialista en China y Asia-Pacífico, aún no tiene claro cómo aprovechar esa presencia: "Todavía necesitamos desarrollar una estrategia más clara para aprovechar nuestra participación".

Chancay ya está construido y funciona, y lo que falta definir es si será apenas el punto de salida de lo mismo de siempre, solo que más rápido, o el inicio de una oferta exportable más amplia, con más empresas, más mercados y más valor en cada envío.