Lluvias por El Niño: Sutran pide a conductores no atravesar calles y baipases inundados y buscar rutas alternas La Sutran aconseja detenerse ante cualquier señal de peligro y buscar rutas alternativas para evitar accidentes en zonas afectadas por lluvias. La advertencia aplica a todos los conductores.

Para reportar emergencias y consultar el estado de las vías, la Sutran ofrece su WhatsApp Fiscafono y el Mapa Interactivo de Alertas Viales.

Para reportar emergencias y consultar el estado de las vías, la Sutran ofrece su WhatsApp Fiscafono y el Mapa Interactivo de Alertas Viales. Foto: composición LR

Los conductores que circulan por las carreteras nacionales deberán extremar las precauciones ante el incremento de lluvias asociado al fenómeno El Niño. La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) advirtió sobre los riesgos de atravesar pasos a desnivel inundados, zonas con acumulación de agua o vías bloqueadas por huaicos, debido a que estas condiciones pueden provocar accidentes y poner en peligro a los ocupantes de los vehículos.

Ante este escenario, la entidad, adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), recomendó detener la marcha frente a cualquier señal de peligro y buscar caminos alternativos. La advertencia está dirigida tanto a conductores particulares como a transportistas de pasajeros y mercancías que utilizan la Red Vial Nacional, especialmente en sectores afectados por las precipitaciones.

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Sutran advierte sobre los riesgos de cruzar baipases inundados y vías bloqueadas por huaicos

Uno de los principales riesgos identificados por la Sutran se encuentra en los pasos a desnivel o baipases que acumulan agua durante las lluvias intensas. Aunque la profundidad no parezca considerable, intentar atravesarlos puede ocasionar que el motor del vehículo se apague y deje a sus ocupantes expuestos a una situación de emergencia.

Por ello, la recomendación es no ingresar a estos tramos y detenerse antes de llegar a la zona inundada. Si las condiciones de circulación lo permiten, los conductores pueden retroceder para encontrar una ruta alterna. En caso de que el agua comience a subir alrededor del vehículo, deben abandonarlo inmediatamente y dirigirse hacia un lugar seguro.

La advertencia también comprende las corrientes de agua, los charcos profundos y los sectores donde se acumula lodo sobre la carretera. Si un huaico bloquea el paso, los conductores deben suspender su recorrido y permanecer alejados del cauce de quebradas y de las zonas expuestas a deslizamientos, sin intentar cruzar el material que obstruye la vía.

¿Cómo reportar emergencias viales y consultar el estado de las carreteras durante las lluvias?

La Sutran recordó que los ciudadanos y transportistas pueden comunicar cualquier incidencia que afecte la circulación en la Red Vial Nacional mediante su WhatsApp Fiscafono. Para realizar estos reportes se encuentra habilitado el número 999 382 606, canal que permite informar sobre situaciones que comprometan la seguridad de quienes transitan por las carreteras.

Además, los conductores pueden consultar las condiciones del tránsito antes de iniciar sus desplazamientos mediante el Mapa Interactivo de Alertas Viales, disponible en https://alertasviales.sutran.gob.pe/. Esta plataforma permite verificar las incidencias registradas en las vías nacionales y conocer qué sectores presentan restricciones o dificultades para circular.

Otra alternativa es utilizar la aplicación Viaje Seguro, también habilitada para consultar información sobre el estado de las carreteras. La entidad recomienda recurrir a estos canales para contar con información sobre posibles interrupciones y tomar precauciones antes de continuar un recorrido durante la temporada de lluvias.