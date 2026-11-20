Tres actividades clave para la economía peruana enfrentan el reto de sostener sus operaciones y responder a nuevas exigencias del mercado.

Tres actividades clave para la economía peruana enfrentan el reto de sostener sus operaciones y responder a nuevas exigencias del mercado. Composición LR/IA

El crecimiento de sectores como la minería, la agroexportación y el turismo está poniendo en evidencia un problema que podría limitar el potencial económico del Perú: la falta de trabajadores y profesionales con las capacidades que demanda el mercado. Las empresas necesitan cubrir puestos operativos, técnicos y especializados, pero la formación de talento no avanza al mismo ritmo que las necesidades productivas.

La dimensión del problema aparece en el Estudio Escasez de Talento 2026 de ManpowerGroup. Según el reporte, el 63% de los empleadores peruanos tiene dificultades para encontrar los perfiles que necesita. La situación no responde únicamente a la falta de postulantes, sino también a las diferencias entre las competencias que ofrecen los trabajadores y aquellas que exigen las empresas.

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El problema también alcanza a los trabajadores que ya están empleados. El Observatorio Nacional de Prospectiva del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) recoge que el 35% de los trabajadores no cuenta con todas las competencias que requiere su puesto, de acuerdo con el estudio Talento Digital en el Perú 2023. Las principales brechas están relacionadas con habilidades digitales, técnicas y socioemocionales.

Para Gonzalo Galdos, presidente de IPAE Acción Empresarial, esta situación refleja un déficit de capital humano que puede convertirse en una limitación para el crecimiento del país. Durante una entrevista con La República, advirtió que la demanda de trabajadores y profesionales con determinadas capacidades está creciendo más rápido que la capacidad de formación.

El problema, además, comienza mucho antes de que una persona llegue a buscar empleo. Galdos puso énfasis en las deficiencias de la educación pública escolar, particularmente en competencias fundamentales como comprensión lectora y matemática, que condicionan la posibilidad de desarrollar conocimientos técnicos y especializados en etapas posteriores.

Minería necesita profesionales que no siempre llegan preparados

La minería es uno de los sectores donde la brecha entre formación y demanda empresarial resulta más visible. La expansión de las operaciones, la incorporación de nuevas tecnologías y la necesidad de elevar la productividad requieren profesionales y técnicos con conocimientos en ingeniería, mantenimiento, automatización, seguridad y gestión ambiental.

Un diagnóstico del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) muestra la dimensión de este desajuste: el país forma más de 3.500 ingenieros de minas al año en más de 28 universidades, pero solo el 35% consigue incorporarse a la industria durante su primer año. Entre las dificultades identificadas figuran la falta de experiencia práctica, el dominio insuficiente del inglés técnico y las brechas en habilidades digitales.

El mismo análisis señala que cerca del 40% de las empresas mineras declara tener dificultades para cubrir posiciones técnicas especializadas. Es decir, el problema no se limita a la cantidad de egresados, sino a que una parte de ellos no cuenta con la preparación que requieren las operaciones.

La automatización, la inteligencia artificial y el análisis de datos también están modificando los perfiles que necesita la industria. Esto obliga a actualizar los programas de formación y fortalecer la relación entre universidades, institutos y empresas, para que los futuros profesionales puedan incorporarse a las operaciones con experiencia y conocimientos aplicables.

Agroexportación requiere más trabajadores en campañas cada vez mayores

En la agroexportación, el desafío tiene características distintas. A diferencia de la minería, donde existe una demanda importante de profesionales y técnicos especializados, la actividad agrícola también necesita una gran cantidad de trabajadores para labores operativas durante las campañas de producción y cosecha.

La Encuesta de Demanda Ocupacional 2026 del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) proyectó 425.625 nuevas contrataciones en el sector privado formal. De ese total, el 79% correspondería a puestos estacionales, principalmente vinculados a la agroexportación. La demanda se concentra especialmente en regiones como Ica, Lambayeque, Piura y La Libertad.

Este comportamiento obliga a las empresas a conseguir personal en periodos específicos del año, pero también a contar con trabajadores capacitados para actividades de selección, procesamiento, almacenamiento y logística. A medida que las operaciones incorporan tecnología y buscan mejorar su rendimiento, también aumenta la necesidad de técnicos en riego, sanidad vegetal y gestión de cultivos.

La dificultad, por tanto, no debe confundirse únicamente con la falta de mano de obra durante las cosechas. También existe el reto de desarrollar capacidades que permitan elevar la productividad y acompañar la expansión de las empresas agroexportadoras.

Turismo enfrenta dificultades para encontrar personal capacitado

El turismo también forma parte de las actividades que requieren más trabajadores y competencias especializadas. La hotelería, los restaurantes, las agencias de viajes y los operadores turísticos necesitan personal con conocimientos en atención al cliente, gestión de servicios, idiomas y manejo de herramientas digitales.

El problema aparece en las cifras de ManpowerGroup: el sector de hospitalidad registra un 83% de dificultades para cubrir posiciones en el Perú, el porcentaje más alto entre las actividades económicas identificadas en su estudio de escasez de talento 2026.

La brecha resulta relevante para una actividad que tiene un peso importante en la economía nacional. Según la OCDE, el turismo aportó S/31.100 millones en 2024, equivalentes al 2,8% del PBI, y generó alrededor de 1,3 millones de empleos directos e indirectos.

En marzo de 2025, el Ministerio de Educación anunció una iniciativa para certificar las competencias de más de 1,3 millones de trabajadores del sector turismo. El proyecto comprende perfiles como guías turísticos, coordinadores de viajes, operadores de turismo de aventura y personal de hotelería y restaurantes. La medida busca reconocer habilidades adquiridas tanto mediante estudios como a través de la experiencia laboral.

La formación técnica no está conectada con las necesidades de las empresas

Detrás de las dificultades para cubrir puestos de trabajo aparece un problema estructural: la desconexión entre el sistema educativo y las necesidades del aparato productivo. La economía demanda trabajadores con determinadas habilidades, pero la oferta de formación no siempre responde a los perfiles que buscan las empresas.

Un estudio de la OCDE sobre el Perú advierte que el sistema de educación y formación técnico-profesional está fragmentado y carece de un marco suficientemente articulado para adaptar la capacitación a las necesidades del mercado laboral. Además, recoge que en 2022 solo el 44% de los egresados de programas de formación técnica trabajaba en actividades relacionadas con sus estudios.

La diferencia entre contar con un título y conseguir un empleo relacionado con la formación evidencia que el problema no se resuelve únicamente ampliando la cantidad de vacantes educativas. También se necesita que los programas respondan a las competencias que requieren las actividades económicas y que los estudiantes tengan acceso a experiencias prácticas durante su preparación.

En esa línea, Galdós planteó la necesidad de fortalecer la colaboración entre el sector público y privado para mejorar la calidad educativa. Durante la entrevista, destacó experiencias de regiones como Moquegua, Tacna y Arequipa, donde se han impulsado iniciativas de cooperación para elevar los resultados de aprendizaje.

El desafío es que la formación de capital humano deje de avanzar por separado de las necesidades de inversión. Si sectores que generan exportaciones, empleo y actividad económica no encuentran los perfiles que necesitan, el país corre el riesgo de limitar su propia capacidad de crecimiento, incluso cuando existan oportunidades para ampliar sus operaciones.