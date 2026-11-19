¡Atención! Av. Faucett tendrá desvíos nocturnos desde el 23 de noviembre por obras del Metro de Lima Restricción vehicular se aplicará de lunes a viernes, entre las 11 p. m. y las 5 a. m., hasta el 20 de diciembre. Conoce la ruta alterna para transporte público y privado.

La Avenida Elmer Faucett, en el Callao, tendrá restricciones al tránsito nocturno desde el 23 de noviembre por trabajos de desmontaje de la tuneladora Micaela, del Metro de Lima y Callao. | Andina

La Avenida Elmer Faucett, en el Callao, tendrá restricciones al tránsito nocturno desde el 23 de noviembre por trabajos de desmontaje de la tuneladora Micaela, del Metro de Lima y Callao. | Andina

La avenida Elmer Faucett, en el Callao, tendrá restricciones al tránsito vehicular durante las noches desde el domingo 23 de noviembre, debido a los trabajos de desmontaje y extracción de la tuneladora Micaela, utilizada para la excavación del ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao.

La concesionaria de la Línea 2 informó que el cierre fue coordinado mediante un plan de desvío aprobado por la Municipalidad Provincial del Callao. La medida se aplicará de lunes a viernes, entre las 11 p. m. y las 5 a. m. del día siguiente, hasta el 20 de diciembre.

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La restricción comprenderá el sentido norte-sur de la avenida Elmer Faucett, en el tramo ubicado entre la calle Agua Santa y la calle Las Violetas, a la altura del by-pass de Faucett con la avenida Óscar R. Benavides, conocida también como exColonial.

¿Cuál será la ruta de desvío en Faucett?

Durante el horario de cierre, los vehículos de transporte público y privado que circulen de norte a sur deberán tomar una ruta alterna.

El recorrido establecido será por la avenida Argentina, para luego continuar por la avenida Juan Velasco Alvarado (Insurgentes) y la avenida Venezuela. Desde este último punto, los conductores podrán retomar su recorrido habitual por la avenida Elmer Faucett.

El acceso al tramo restringido estará permitido únicamente para los residentes de la zona.

La concesionaria recomendó a los conductores anticipar sus desplazamientos, respetar la señalización instalada en el área y utilizar las rutas alternas durante el horario de cierre.

¿Por qué cerrarán parte de la avenida Faucett?

La restricción responde a las labores de desmontaje y extracción de la tuneladora Micaela, que se realizarán a través del Pozo de Ventilación PV4-7 BIS, ubicado cerca del by-pass de las avenidas Faucett y Óscar R. Benavides.

La tuneladora llegó el pasado 22 de octubre a la estación Carmen de la Legua, luego de completar 11,3 kilómetros de excavación subterránea y culminar el recorrido correspondiente a las ocho estaciones del ramal de la Línea 4.

Micaela inició sus operaciones el 27 de noviembre de 2022 y, durante su primera etapa, excavó el tramo correspondiente a la Línea 2 por las estaciones Insurgentes, Juan Pablo II, Buenos Aires y Puerto del Callao.

Posteriormente, en febrero de 2025, inició la excavación del ramal de la Línea 4 desde la estación Gambetta y avanzó por Canta Callao, Bocanegra, Aeropuerto, El Olivar, Quilca y Morales Duárez hasta llegar a Carmen de la Legua.

Línea 2 y Línea 4 estarán conectadas bajo tierra

El ramal de la Línea 4 permitirá conectar de manera subterránea el sistema con la Línea 2 del Metro de Lima y Callao. De acuerdo con la información de la concesionaria, esta conexión permitirá que los pasajeros puedan desplazarse desde el Callao hasta Ate en aproximadamente 40 minutos, mediante un transbordo sin necesidad de salir de las instalaciones del sistema.

La estación Carmen de la Legua, ubicada en la intersección de las avenidas Óscar R. Benavides y Elmer Faucett, será uno de los principales puntos de conexión entre ambos servicios.

Cuando entre en funcionamiento, el ramal de la Línea 4 tendrá una capacidad estimada de movilizar a más de 24.000 pasajeros en hora punta.

Tras culminar la excavación, los trabajos continuarán con las obras civiles, acabados de las estaciones, instalación de equipos electromecánicos y sistemas ferroviarios necesarios para la futura operación del servicio.