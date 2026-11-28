Debido a las fuertes lluvias en Piura, algunas zonas han tenido cortes de luz de manera intermitente.

Debido a las fuertes lluvias en Piura, algunas zonas han tenido cortes de luz de manera intermitente.

El ministro de Salud, Luis Dyer, anunció que todos los establecimientos de salud en Piura tendrán teleconsulta las 24 horas. Además, pidió a la población que deje entrar a los inspectores del dengue. "Lo más importante para el dengue es la prevención", dijo ante la prensa.

Debido a las fuertes lluvias en Piura, algunas zonas han tenido cortes de luz de manera intermitente. Es importante mencionar que para que la teleconsulta se realice esta depende de electricidad y conexión, justo lo que falla en esos sectores.

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El ministro no explicó cómo se atenderá a quien no tenga luz ni cómo seguirán funcionando los establecimientos sin energía.

Piura es una de las regiones en donde se concentra la mayor cantidad de casos de dengue del país. A inicios de mes, Dyer fue criticado por calificar de temas menores parte de la atención de esa enfermedad, y la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados lo convocó para el martes 1 de diciembre.

Deberá responder el 1 de diciembre en la Comisión de Salud

La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, que preside Miguel Huamán del partido de Buen Gobierno, invitó a Dyer a su sesión del martes 1 de diciembre, a las diez de la mañana, para que informe sobre el dengue, la disponibilidad de camas UCI y los lotes observados de suero fisiológico comprados por Cenares.

Según el oficio, el ministro deberá precisar dónde están inmovilizados esos lotes, cómo avanza su retiro y reposición, y diferenciar los casos de dengue confirmados de los que siguen en investigación.

El Minsa reporta 1.183 camas UCI en el país, de las cuales 1.003 están ocupadas, un 86%, y solo 21 de ellas son para pacientes con dengue. El balance suma 122 mil casos y 117 fallecidos. Por su parte, el Ejecutivo afirma que 14 hospitales de Lima dan soporte y telemedicina las 24 horas a establecimientos del norte, desde Tumbes hasta Áncash.