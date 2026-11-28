El legislador también cuestionó el impacto que las declaraciones de Belmont tuvieron impacto en su entorno familiar.

El legislador también cuestionó el impacto que las declaraciones de Belmont tuvieron impacto en su entorno familiar.

La crisis en el partido Cívico Obras continúa. El diputado Hebert López respondió a las acusaciones de Ricardo Belmont, quien lo señaló como el presunto responsable de la recolección de firmas para modificar el reglamento interno de la agrupación sin su consentimiento. El parlamentario rechazó los señalamientos y cuestionó que el líder partidario difundiera esa versión sin consultarle.

"Yo quisiera que Ricardo Belmont traiga al menos a un diputado para que diga 'él vino a mi despacho a hacerme firmar'. Belmont me ha llamado y no le he contestado. Como persona tengo mi orgullo y mi honor está mancillado, obviamente no le voy a responder. Es más, ayer era prematuro, me llamó su secretaria y quería que yo me reúna con ellos. Pero, ellos saben dónde me pueden encontrar, han podido venir a mi despacho para yo poder atenderlos", manifestó para Canal N.

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El legislador también cuestionó el impacto que las declaraciones de Belmont impactaron en su entorno familiar.

"Esto ya está viralizado a nivel del Perú, ¿cómo se siente mi familia? ¿Cómo se sienten mis hijos? Se ha hecho notar que no tiene control de impulsos (Belmont). Él es el presidente del partido, respetaré la directiva del señor. Ahora hay sentimientos encontrados por la noticia difundida de manera errónea. Belmont nunca me preguntó nada. Creo que es de caballeros decir 'me equivoqué' y que pida las disculpas del caso", agregó.

Belmont acusó a López de impulsar cambios al reglamento de Obras

Todo inició cuando Ricardo Belmont difundió un video en redes sociales en el que denunció una supuesta maniobra para modificar el reglamento interno de Obras. El dirigente calificó el hecho como una traición y señaló a Víctor Piñán, entonces vocero de la bancada, como uno de los responsables de promover los cambios. También atribuyó a López la iniciativa de recolectar las firmas para concretarlos.

Belmont incluso anunció que buscaría retirar a López de la agrupación. Primero sostuvo que le daría derecho a la defensa y luego afirmó que esperaba que el diputado se retirara por voluntad propia.

Por otro lado, Piñán dejó de ser vocero titular de Obras ante la Junta de Portavoces. Su lugar pasó a ocuparlo Raúl Camargo, quien se desempeñaba como vocero alterno. Piñán rechazó haber traicionado al partido y sostuvo que la modificación del reglamento pretendía democratizar la elección de los representantes de la bancada, en lugar de mantener las designaciones directas de Belmont.