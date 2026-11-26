La presidenta Keiko Fujimori participó este jueves 26 de noviembre, durante CADE Ejecutivos 2026 en Cusco, en la ceremonia de suscripción de la Novena Adenda al contrato de concesión de Cálidda, que permitirá extender la distribución de gas natural a siete regiones del centro y sur del país. El acuerdo compromete una inversión de US$550 millones y más de 201.000 conexiones residenciales en un plazo máximo de 114 meses, aunque su aprobación llega después de una serie de cuestionamientos sobre las condiciones económicas de la ampliación y los beneficios que recibirán las nuevas localidades.

Días antes de la firma, el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, había suscrito la resolución que autorizó la modificación contractual. Con ella, el Gobierno busca ampliar el servicio a 300.000 hogares potenciales en 15 localidades de Ucayali, Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Puno. No obstante, la propuesta recibió observaciones del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) por el tratamiento de los activos de la concesión y las metas mínimas de conexión, mientras que el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP Lima) pidió transparentar los costos y riesgos que implica el proyecto.

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Cálidda extenderá su concesión hasta 2043 para ampliar la red de gas natural

La adenda incorpora siete regiones al ámbito de distribución de Cálidda, que opera desde 2002 en Lima y Callao. El proyecto contempla la construcción de 3.738,9 kilómetros de redes y un compromiso inicial de 201.411 conexiones residenciales, con una ejecución máxima de 114 meses.

La concesión, cuyo vencimiento estaba previsto para 2033, se extenderá hasta 2043. El abastecimiento combinará ductos de distribución y transporte virtual de gas natural licuado (GNL), modalidad que utiliza camiones para trasladar el combustible hacia ciudades que no tienen conexión directa con la red principal.

Osinergmin advierte riesgo de mayores tarifas y cuestiona metas de conexión

El regulador advirtió que extender la concesión hasta 2043 sin modificar el tratamiento de ese valor podría provocar que más de 1,8 millones de usuarios de Lima y Callao sigan pagando, a través de las tarifas, por inversiones que deberían haber sido recuperadas al concluir el contrato original en 2033.

También observó que las metas mínimas de conexión no garantizan cobertura para todas las viviendas identificadas en las nuevas zonas de operación. En Quillabamba, por ejemplo, se contemplan 884 conexiones frente a 4.391 viviendas evaluadas, mientras que en Huamanga la meta es de 13.555 conexiones para un universo de 44.660 hogares.

Verónika Mendoza rechaza las metas para Cusco y exige garantías para la Macrosur

Un día antes de la firma, Verónika Mendoza, gobernadora electa de la región, pidió al Ejecutivo no suscribir la adenda en sus condiciones actuales y cuestionó que las metas previstas no respondan a las necesidades de una zona donde se encuentran los yacimientos de Camisea.

"Necesitamos la masificación ya, pero tampoco podemos aceptar migajas", declaró ante la prensa durante CADE 2026. Como ejemplo, mencionó las conexiones previstas para Quillabamba: "Creemos que ofrecernos, por ejemplo, 800 conexiones para Quillabamba en 10 años es prácticamente, perdónenme, una falta de respeto".

Mendoza sostuvo que, después de 22 años de explotación del gas de Camisea, las familias cusqueñas todavía no reciben los beneficios que deberían derivarse de este recurso. Por ello, planteó que la masificación no puede depender únicamente del transporte de gas en camiones para abastecer viviendas, sino que debe contemplar ductos que permitan llevarlo a la industria y al transporte en Cusco y otras regiones de la Macrosur.

Frente a estos cuestionamientos, el ministro Shinno aseguró que la adenda con Cálidda no reemplazará al Sistema Integrado de Transporte de Gas (SITGAS), proyecto que busca conectar mediante ductos los yacimientos de Camisea con el sur del país. "Son obras y proyectos complementarios, no son excluyentes", afirmó.

El Gobierno sostiene que ambas iniciativas avanzarán en paralelo, aunque la discusión sobre quién asumirá los costos de la expansión y cuántas familias accederán efectivamente al servicio seguirá siendo determinante para evaluar el alcance de esta adenda.