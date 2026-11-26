La presidenta Keiko Fujimori llegó este jueves 26 de noviembre a Urubamba (Cusco) para la clausura del CADE Ejecutivos 2026, bajo un gran resguardo policial. Su Gobierno firmó ese mismo día la adenda con Cálidda para masificar el gas natural, un día después de que la gobernadora electa de la región, Verónika Mendoza, pidiera en ese mismo foro que “no se firme esta adenda como está” y planteó no imponerla “a rajatabla”.

“Tenía 35 años cuando llegué a Cade por primera vez y fue acá mismo en Urubamba, volver a esta tierra me trae a la memoria lo que dije en ese momento (…) lo que yo veía en ese momento en el año 2010 eran dos Perús, uno que se ubicaba en la capital que crecía y se desarrollaba y otro ubicado en las regiones donde el tiempo parecía haberse detenido”, sostuvo durante su discurso.

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