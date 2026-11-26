La jefa de Estado señaló que las sucesivas ampliaciones del registro no han permitido resolver el problema y pidió al Parlamento asumir una decisión definitiva.

La jefa de Estado señaló que las sucesivas ampliaciones del registro no han permitido resolver el problema y pidió al Parlamento asumir una decisión definitiva. Difusión

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, pidió al Congreso debatir y aprobar la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), durante su participación en CADE 2026, realizado en Cusco. La mandataria cuestionó los resultados del proceso de formalización minera y recordó que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) ha sido prorrogado cinco veces en los últimos 14 años, sin que se haya completado la incorporación de los operadores a la actividad formal.

“En 14 años se ha prorrogado cinco veces el Registro Integral de Formalización Minera, el Reinfo. Se avanzó casi nada, la formalización sigue pendiente”, declaró ante los representantes del sector empresarial.

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A partir de ese diagnóstico, Fujimori solicitó al Parlamento que priorice la discusión de una nueva normativa para los pequeños productores mineros y mineros artesanales. “Pero ahora les pido esa misma disposición para debatir y aprobar la ley de la pequeña minería y minería artesanal, la ley MAPE”, añadió.

Su pronunciamiento se produce mientras el proyecto impulsado por el Ejecutivo espera avanzar en el trámite parlamentario, en medio de la discusión sobre el futuro del registro y las condiciones que deberán cumplir los operadores para completar su formalización.

¿Qué propone el Gobierno con la ley MAPE?

El proyecto de ley MAPE fue presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso el 19 de octubre de 2026, luego de su aprobación en el Consejo de Ministros. La iniciativa busca establecer un marco legal permanente para la pequeña minería y minería artesanal, en lugar de mantener un proceso de formalización sujeto a sucesivas ampliaciones.

La propuesta contempla dos modalidades: un régimen ordinario para quienes busquen incorporarse a la actividad formal y un régimen de consolidación para los mineros inscritos en el Reinfo que todavía tengan requisitos pendientes. Este último permitiría continuar con los procedimientos de formalización hasta el 30 de junio de 2028, bajo las condiciones establecidas en el proyecto.

El texto también plantea crear el Organismo Nacional para el Fortalecimiento de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (FORMAPE), adscrito al Ministerio de Energía y Minas (Minem), que tendría responsabilidades en la acreditación de productores y en distintos procedimientos vinculados con la formalización.

La propuesta establece, además, que el Reinfo concluya el 31 de diciembre de 2026, aunque la continuidad de los inscritos que cumplan los requisitos quedaría sujeta a su incorporación al nuevo régimen.

El vencimiento del Reinfo y el debate pendiente en el Congreso

La discusión de esta iniciativa ocurre después de que el Parlamento aprobara una nueva ampliación del proceso de formalización minera en diciembre de 2025. Mediante la Ley 32537, se extendió la vigencia del Reinfo hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta la entrada en vigor de la nueva ley MAPE y su reglamento.

Keiko Fujimori también se dirige al sector privado en CADE 2026

Durante su intervención, la presidenta abordó otros asuntos relacionados con la actividad económica y la relación entre el Estado y las empresas. Ante los representantes empresariales, sostuvo que el sector privado no debe ser considerado un adversario del Gobierno.

“El sector privado no es enemigo del gobierno, quizás así lo vieron otros gobiernos, el nuestro no”, afirmó.

También señaló que el crecimiento económico no depende exclusivamente de las decisiones de los ministros y funcionarios públicos, sino de la actividad de las empresas y de quienes impulsan la producción.

“Sabemos que el motor económico no depende solamente de lo que los ministros o funcionarios públicos hagan, depende sobre todo de ustedes”, manifestó.

En otro momento, Fujimori hizo un llamado a adoptar decisiones políticas difíciles y convocó a distintos sectores a participar en los cambios que, según sostuvo, necesita el país.