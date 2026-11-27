Hospital Regional del Cusco en crisis: servicio de Emergencia recibe hasta 300 pacientes diarios pese a tener solo 74 camas La jefa de Emergencia, Rocío Molero, denuncia que los médicos deben atender a 25 pacientes por guardia, con enfermos en pasillos y suelo, lo que dificulta brindar atención adecuada.

El Hospital Regional del Cusco enfrenta una crisis por la alta demanda de pacientes, superando su capacidad con hasta 300 atenciones diarias y condiciones precarias en el servicio.

El Hospital Regional del Cusco enfrenta una crisis por la alta demanda de pacientes, superando su capacidad con hasta 300 atenciones diarias y condiciones precarias en el servicio. Créditos: Luis Álvarez/URPI - LR

El servicio de emergencia del Hospital Regional del Cusco atraviesa una situación crítica debido al incremento de la demanda de pacientes y a la falta de capacidad para atenderlos. La sobrecarga llegó a tal punto que los médicos deben trabajar en ambientes saturados, sin camas ni sillas de ruedas suficientes, mientras algunos pacientes permanecen en los pasillos e incluso en el suelo.

La jefa del Departamento de Emergencia y Área Crítica, Rocío Molero Pauca, calificó de caótica la situación que enfrenta el establecimiento y advirtió que la demanda se ha incrementado considerablemente, mientras continúa el proceso de traslado y apertura de los servicios del Hospital Antonio Lorena.

Video destacado ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD | PROGRAMA del 17/11/26 | La República - LR+

Según explicó, el Hospital Regional cuenta con 74 camas; sin embargo, actualmente recibe alrededor de 120 pacientes por guardia diurna. En los últimos días, la cifra llegó a 150 en un periodo de 12 horas y, durante una jornada completa, la atención puede alcanzar entre 220 y 300 pacientes. Anteriormente, la demanda oscilaba entre 76 y 84 personas.

Pacientes en los pasillos

La sobrecarga también repercute directamente en el trabajo del personal médico, de enfermería y técnico. Molero señaló que un solo médico puede llegar a atender hasta 25 pacientes durante una guardia nocturna, en condiciones que dificultan brindar una atención adecuada.

“Estamos atendiendo en el suelo. No tenemos camas, no tenemos sillas de ruedas, no tenemos dónde atender. Yo también me muero de impotencia al no poder atender en una adecuada cama, en un adecuado ambiente”, manifestó la responsable del servicio. Incluso reveló que actualmente hay pacientes con tuberculosis en los pasillos y dos personas que permanecen en el suelo.

La jefa de Emergencia también denunció que el personal enfrenta agresiones y situaciones de tensión por parte de familiares que reclaman atención. Aclaró que el servicio no se ha negado a recibir pacientes y que los casos se atienden según su nivel de gravedad, dando prioridad a quienes presentan riesgo para la vida o descompensaciones severas.

Piden apertura del Hospital Lorena

Molero Pauca sostuvo que esta situación se arrastra desde abril y que, pese a los requerimientos presentados a las autoridades para reforzar el servicio, no se habrían concretado las medidas necesarias debido a la falta de presupuesto. Añadió que el Hospital Regional no solo recibe pacientes de Cusco, sino también de Apurímac, Arequipa, Puno y Madre de Dios, cuyos establecimientos derivan casos incluso en ambulancias particulares.

Ante este escenario, pidió a la Gerencia Regional de Salud acelerar la puesta en funcionamiento de los servicios del Hospital Antonio Lorena, pues su apertura permitiría distribuir la demanda y aliviar la presión sobre el Hospital Regional. Como ejemplo, señaló que el Lorena cuenta con diez neurocirujanos, mientras que el Regional dispone únicamente de tres.

“Estamos ya agonizando, en verdad”, expresó al describir la crítica situación que atraviesa el establecimiento.