García Belaunde sostuvo que el oro producido en el país debería tener una mayor participación en los activos de reserva del Banco Central.

García Belaunde sostuvo que el oro producido en el país debería tener una mayor participación en los activos de reserva del Banco Central. Composición Andina/IPAE Acción Empresarial

El excongresista Víctor Andrés García Belaunde afirmó que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) no compra oro desde hace 20 años y cuestionó que el ente emisor mantenga prácticamente sin cambios sus tenencias de este metal, pese a la valorización que ha registrado. García Belaunde también rechazó el argumento de Julio Velarde sobre la volatilidad del oro como justificación para limitar una mayor exposición a este activo. Añadió que una parte del oro peruano sale del país de manera ilegal y mencionó su traslado hacia Bolivia, desde donde, según explicó, puede continuar hacia otros mercados.

“No se ha comprado un gramo de oro en 20 años. Una onza. Eso me parece inaudito e inédito”, sostuvo García Belaunde en entrevista con La República. Consideró que el Perú desaprovecha el valor del metal, en un contexto de creciente demanda internacional y de incertidumbre económica y geopolítica.

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El excongresista cuestionó que el presidente del BCRP haya expresado que no comprende por qué países como Polonia incrementan sus compras de oro. A su juicio, la inestabilidad internacional y los conflictos, como la guerra en Europa, explican que los gobiernos busquen reforzar sus reservas con este activo.

García Belaunde cuestiona argumento de volatilidad del oro

García Belaunde rechazó que la volatilidad de la cotización sea suficiente argumento para mantener la estrategia del BCRP. Comparó el precio del oro desde que Velarde asumió la conducción del ente emisor con la pérdida de valor del dólar durante el mismo periodo.

"En 20 años ha pasado de US$600 la onza a US$3.700 que está hoy día. (...) Ha habido un 500% de valor, se ha revaluado en más de 500%. Sin embargo, en esos 20 años, el dólar que él tanto acaricia y guarda, se ha devaluado o ha perdido valor más del 50%", afirmó.

El excongresista sostuvo que el Perú mantiene alrededor de 32 toneladas de oro desde hace más de dos décadas y cuestionó que el país no haya incrementado sus tenencias. También consideró que el metal debería tener un mayor peso en las reservas internacionales, dado que es un recurso producido en el territorio nacional y que, según afirmó, parte de su comercialización se realiza de manera irregular.

Velarde defiende estrategia de reservas del BCRP

Durante CADE Ejecutivos 2026, el presidente del BCRP, Julio Velarde, explicó que la volatilidad del oro condiciona las decisiones de inversión de los bancos centrales. Sostuvo que la entidad utiliza modelos financieros y simulaciones para determinar la composición de sus reservas, en lugar de apostar por una subida futura de la cotización.

Velarde precisó que los ejercicios realizados por su equipo técnico recomiendan una participación de entre 2% y 3% de oro en las reservas. Sin embargo, señaló que actualmente el metal representa 7% de las reservas peruanas, por encima de lo que sugieren sus modelos.

"Es muy volátil. Por eso la mayor parte de los bancos centrales no tienen tanto oro", sostuvo Velarde. Añadió que las simulaciones realizadas también por representantes de Colombia y Chile arrojaron resultados similares respecto a la proporción recomendada de oro en sus portafolios.

El titular del ente emisor también señaló que parte de las compras de oro de algunos países responde al temor a sanciones financieras internacionales, tras el congelamiento de activos rusos. Mencionó las adquisiciones de Polonia, República Checa y China, en medio de un escenario geopolítico que ha llevado a algunos gobiernos a diversificar sus reservas.