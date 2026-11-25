Ariana Macedo: “Lo textil siempre se ha relacionado con mujeres y, por lo tanto, ha sido desvalorado” La artista peruana Ariana Macedo presentará este sábado en Urubamba, Cusco, la instalación Tejedoras maternando comunidad, un proyecto que reivindica el arte textil, la maternidad y la memoria familiar a partir de encuentros con mujeres tejedoras de diversas regiones del país.

“Soy pintora de formación, estudié en la Universidad Católica. Mi trabajo en el textil empieza a partir de la pandemia. Siempre he tejido, hacía indumentaria para mi familia y, durante el confinamiento, tejía para mis hijos que estaban chiquitos. Pero llevé un taller virtual con Natalia Iguiñiz, Arte y feminismos. En medio de esas sesiones semanales, donde hablábamos sobre la historia del arte y las mujeres invisibilizadas, mi tejido dejó de tener un fin utilitario para enfocarse en la cotidianidad femenina”, explica Ariana Macedo al recordar su acercamiento al arte textil.

Macedo es una reconocida artista peruana, ganadora del primer premio del XIV Concurso Nacional de Pintura del Banco Central de Reserva del Perú en 2023 con su obra “Interminable”. Su obra explora la maternidad, el cuerpo femenino y la memoria familiar, buscando darle un nuevo sentido a una técnica históricamente relegada. “Lo textil siempre se ha relacionado con mujeres y, por lo tanto, ha sido desvalorado; se le veía como algo pintoresco. Entonces busqué reivindicarlo, ya que en el Perú tiene mucha tradición”, precisa.

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Taller de Ariana Macedo. Foto: Juan Pablo Arriaga.

Como parte de este proceso, desarrolló el proyecto Tejedoras maternando comunidad, ganador de los Estímulos Económicos del Ministerio de Cultura en 2025. La muestra se presentará en formato de instalación este sábado 28 en Maleza Casa Estudio (Urubamba, Cusco), bajo la curaduría de Giuliana Vidarte.

Mujeres tejedoras de Pumaqwasin, en Cusco. Foto: Giuliana Vidarte.

Ariana Macedo ha hecho del tejido su principal herramienta de trabajo. “No es únicamente mi experiencia personal; el textil es parte de muchas familias peruanas. Para este proyecto, hicimos trabajo de campo en Cusco, Arequipa y Trujillo. Para mi muestra Soy Tierra, Soy Raíz, en el MUCEN, me enteré de cosas que antes no sabía de mi abuela; pude saber más de ella gracias a su labor con el tejido. Para este proyecto hemos trabajado con lana de oveja, con teñido natural y tejido a mano. Lo que presentaremos en Cusco parte de los encuentros que tuve con estas mujeres y madres tejedoras. En esos encuentros me acompañó la curadora Giuliana Vidarte. A partir de este material que trabajamos, he tejido una serie de piezas que están formando una instalación que va en la pared y en medidas lineales son como seis metros de tejido”.

Preparación a cargo de mujeres tejedoras y teñidoras.. Foto: Difusión.

Macedo no duda en aceptar que su trabajo con el textil la ha llevado a salir de Lima para entrar en contacto con otras mujeres, tejedoras y madres como ella. “Este es un momento muy distinto en mi trabajo. Empecé con mi historia personal, hacia dentro; pero ahora quiero salir y encontrarme con otras mujeres tejedoras, incorporar la comunidad. Este trabajo no es solo mío, sino también de ellas”. Y Macedo añade algo importante: “Hay que tener cuidado cuando nos acercamos a estos espacios para no caer en el extractivismo. Es una preocupación que he tenido todo este tiempo porque no quiero que ocurra eso, ni tampoco quiero que se entienda así. Hemos registrado todo. Las mujeres que han participado en el proyecto figuran con nombre y apellido porque no voy a presentar la instalación como únicamente mía. Si bien yo he tejido las piezas, sin ellas no lo podría haber hecho. Lo que presento en Maleza no es solo mío”.