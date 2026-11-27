La SBS definirá qué entidad recibirá a los nuevos afiliados al sistema privado de pensiones desde junio de 2027.

La SBS definirá qué entidad recibirá a los nuevos afiliados al sistema privado de pensiones desde junio de 2027. Composición LR

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) convocó a la octava licitación de nuevos afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP), proceso que definirá qué entidad recibirá a los trabajadores que ingresen por primera vez a este régimen entre el 1 de junio de 2027 y el 31 de mayo de 2029. La convocatoria también incluirá a personas mayores de edad que no estén afiliadas a ningún sistema previsional y no hayan elegido uno dentro del plazo establecido.

La medida fue oficializada mediante la Resolución SBS N.° 2830-2026, publicada este 27 de noviembre en el Diario Oficial El Peruano, que aprueba las bases y el cronograma del concurso. La apertura de sobres y la adjudicación se realizarán en un acto público el próximo 8 de enero de 2027.

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Entre las condiciones económicas, la norma establece que las entidades participantes deberán presentar una oferta de comisión sobre el saldo inferior al 0,68% anual. Según la SBS, la convocatoria busca promover una mayor competencia entre las entidades interesadas en administrar los fondos previsionales.

¿Quiénes serán incorporados a la AFP que gane la licitación?

La entidad adjudicataria recibirá a los trabajadores que se afilien por primera vez al Sistema Privado de Pensiones durante el periodo comprendido entre junio de 2027 y mayo de 2029.

También estarán incluidos los ciudadanos que, al 31 de mayo de 2027, tengan 18 años o más, no estén afiliados a ningún régimen previsional y, una vez vencido el plazo para elegir entre los sistemas de pensiones, no hayan realizado dicha elección.

A este grupo se sumarán los afiliados al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) que soliciten su traslado al régimen privado mediante la Plataforma de Afiliación Segura y Transparente (PAST).

¿Durante cuánto tiempo deberán permanecer en la entidad ganadora?

Los ciudadanos que se incorporen a través de la licitación deberán permanecer dos años en la entidad adjudicataria. Sin embargo, podrán trasladarse a otra administradora una vez cumplidos los primeros 180 días, siempre que esta les ofrezca una mayor rentabilidad neta de comisiones.

Así, aunque la permanencia establecida es de dos años, los afiliados tendrán la posibilidad de cambiar de entidad después de cumplir el periodo mínimo señalado por la SBS.

¿Qué entidades podrán participar en la licitación de la SBS?

Según las bases del concurso, podrán participar las Empresas Administradoras de Fondos (EAF) registradas en la SBS, las AFP que cuenten con un certificado de organización vigente otorgado por la Superintendencia y las entidades del sistema.

La adjudicación está programada para el 8 de enero de 2027. La entidad seleccionada asumirá la afiliación de los ciudadanos comprendidos en la convocatoria durante el periodo establecido.