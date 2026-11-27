El agotamiento laboral se ha convertido en uno de los principales problemas que enfrentan los trabajadores en Perú. El 65% afirma haber experimentado o estar experimentando burnout durante el último año, mientras que el 80% considera que se encuentra más cansado que en el periodo anterior, según el estudio Burnout 2026 de Bumeran.

El desgaste también se refleja en las decisiones que proyectan tomar. El 62% de los encuestados señala que piensa cambiar de empleo para sentirse mejor, una intención que evidencia el impacto que la sobrecarga laboral, la presión y la desmotivación tienen sobre la permanencia en sus puestos de trabajo.

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El informe, que recoge las respuestas de personas trabajadoras y especialistas en recursos humanos, muestra además que las dificultades para desconectarse de las responsabilidades laborales y la extensión de las jornadas forman parte de las experiencias que atraviesan los encuestados.

El 59% trabaja más horas de las que dura su jornada laboral

Las jornadas extendidas aparecen entre las señales del desgaste laboral. El 59% de los trabajadores encuestados por Bumeran sostiene que trabaja más horas de las que establece su jornada, mientras que el 47% afirma laborar entre 45 y 50 horas semanales y otro 26% supera las 50 horas.

En tanto, el 20% trabaja entre 35 y 45 horas por semana, el 4% entre 25 y 35 horas y el 3% menos de 25 horas. Los resultados muestran que casi tres de cada cuatro participantes reportan jornadas de al menos 45 horas semanales.

Las experiencias negativas también incluyen la desmotivación, señalada por el 57% de los encuestados, y el estrés, que alcanza al 62%. Asimismo, el 33% afirma sentirse más presionado que antes y otro 33% reporta un agotamiento fuera de lo normal debido a la carga excesiva de trabajo.

La encuesta identifica además dificultades para desconectarse una vez finalizada la jornada (29%), tareas que demandan más tiempo del habitual (27%), menor rendimiento y productividad (26%) y problemas para encontrar tiempo para sí mismos (31%).

El 22% atribuye el burnout a la sobrecarga laboral

Entre las razones que los trabajadores identifican como causantes de esta sensación, el 22% menciona la sobrecarga de trabajo y el 21% señala la falta de claridad respecto a las funciones que implica su puesto. El 19% apunta al trato de sus superiores y el 14% a la presión en el trabajo.

Otros factores mencionados son sentir que no están a la altura de su rol (11%), la falta de identificación con los valores de la organización (8%) y la falta de tiempo para completar todas sus tareas (5%).

El desgaste también repercute en la organización de la vida personal. Aunque el 57% afirma que pudo organizar su carga laboral y sus responsabilidades fuera del trabajo, el 43% no consiguió hacerlo. Entre quienes tuvieron dificultades, el 42% señala que no logra establecer una planificación semanal de horarios y el 18% atribuye el problema a una combinación de factores.

El 75% de especialistas en RR.HH. detecta casos de burnout

La percepción del agotamiento también se refleja en las áreas de recursos humanos. El 75% de los especialistas encuestados por Bumeran afirma que identifica talentos que sufren burnout dentro de sus organizaciones. De ese grupo, el 20% estima que la mitad de su personal atraviesa esta situación.

Los principales signos identificados por los especialistas son el desinterés en el trabajo y la disminución del rendimiento (63%), el cansancio crónico y agotamiento constante (58%), los cambios de comportamiento, como irritabilidad o aislamiento (40%), y la pérdida de motivación y entusiasmo (35%).

Sin embargo, el reconocimiento del problema no necesariamente se traduce en medidas preventivas. El 80% de los especialistas señala que en sus organizaciones no se implementan estrategias para prevenir el burnout. Entre las causas más frecuentes identificadas figuran la carga excesiva de trabajo (60%), la falta de reconocimiento o recompensa (55%) y los ambientes laborales tóxicos (50%).

En aquellas organizaciones que sí aplican medidas, el 71% menciona el fomento de una cultura del descanso y el tiempo libre, mientras que el 43% señala programas de bienestar emocional y mental y la evaluación regular de la carga de trabajo.