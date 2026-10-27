Exportaciones mineras superarían los US$79.000 millones en 2026: el plomo crecería 81% y el cobre lideraría los envíos

El cobre y el oro concentraron el 83,7% del valor de las exportaciones mineras peruanas entre enero y agosto de 2026.

El cobre y el oro concentraron el 83,7% del valor de las exportaciones mineras peruanas entre enero y agosto de 2026. Composición LR/IA

Las exportaciones mineras del Perú alcanzarían los US$79.497 millones al cierre de 2026, un crecimiento cercano al 32% frente al año anterior, de acuerdo con las proyecciones de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), a través de su Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam). Entre los metales considerados, el plomo registraría el mayor incremento porcentual, mientras que el cobre mantendría el liderazgo por valor de los envíos.

La CCL estima que las exportaciones peruanas llegarían a US$110.794 millones este año, un incremento de 21,16% respecto de 2025. Con ese resultado, la minería representaría alrededor del 72% del total proyectado para el comercio exterior peruano.

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El plomo registraría el mayor crecimiento proyectado

Entre los productos mineros, el plomo registraría un crecimiento de 81% en 2026. Le seguirían la plata, con un avance de 50%; el oro, con 38%; y el cobre, con 29%, según las estimaciones del Idexcam.

Estas tasas corresponden al crecimiento porcentual previsto para cada metal, no al valor total de sus exportaciones. Por ello, el mayor avance proyectado para el plomo no significa que superaría al cobre como principal producto minero de exportación.

Exportaciones mineras superaron los US$57.000 millones hasta agosto

Entre enero y agosto de 2026, las exportaciones mineras peruanas sumaron US$57.492 millones, un incremento de 55% frente a los US$37.081 millones registrados en el mismo periodo de 2025, informó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

El cobre encabezó los envíos con US$26.513 millones, equivalentes al 46,1% del valor exportado por la minería durante esos ocho meses. El monto representó un crecimiento interanual de 54,8%.

El oro ocupó el segundo lugar, con exportaciones por US$21.631 millones y un incremento de 58% respecto de los US$13.693 millones del mismo periodo del año anterior. En conjunto, ambos metales concentraron el 83,7% del valor de las exportaciones mineras acumuladas hasta agosto.

La SNMPE también destacó el aporte del plomo al crecimiento del sector. Durante el periodo analizado, el incremento de los envíos de este metal se sumó al avance del cobre y el oro, que explicaron la mayor parte del aumento del valor exportado.

Minería contrastaría con el agro y la pesca

Las proyecciones de la CCL para otros sectores muestran resultados menos favorables. Las exportaciones de petróleo y gas natural crecerían 27% en 2026, mientras que los envíos siderometalúrgicos aumentarían 15% y los del sector químico, 8%.

En contraste, las exportaciones agrícolas registrarían una contracción cercana al 4%, afectadas principalmente por las caídas proyectadas para el cacao y sus derivados (-45%) y el café (-31%). El crecimiento estimado de 10% en los envíos de frutas compensaría parcialmente ese retroceso.

La pesca también registraría un resultado negativo. La CCL calcula una caída de alrededor de 14%, asociada con menores exportaciones de harina de pescado (-34%) y moluscos (-13%).

Para el conjunto del comercio exterior, la CCL identifica riesgos vinculados con la volatilidad de las cotizaciones internacionales, las tensiones geopolíticas, las anomalías climáticas, las restricciones de oferta y los problemas logísticos internos. Estos factores podrían modificar el desempeño de los distintos sectores y el resultado exportador previsto para el cierre de 2026.