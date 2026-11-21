Congreso aprueba presupuesto 2027 de S/ 266 506 millones con 107 votos a favor, 46 en contra y 15 abstenciones | Congreso Flickr

Congreso aprueba presupuesto 2027 de S/ 266 506 millones con 107 votos a favor, 46 en contra y 15 abstenciones | Congreso Flickr

El Pleno del Congreso aprobó la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2027, por un monto total de S/266 506 316 735, con 107 votos a favor, 46 en contra y 15 abstenciones entre ambas cámaras.

En Diputados obtuvo 71 votos a favor, 32 en contra y 12 abstenciones; y en el Senado, 36 a favor, 14 en contra y 3 abstenciones. Junto con el presupuesto se aprobaron las leyes de Equilibrio Financiero y de Endeudamiento del Sector Público.

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El gobierno nacional se queda con S/165 604 millones, más del 60% del total, para gasto corriente, gasto de capital y pago de la deuda. A los gobiernos regionales les tocan S/58 832 millones y a los locales, S/42 069 millones.

El texto mantiene la prohibición de pagar horas extras en el Estado, un tope de S/120 mensuales por equipo de telefonía móvil y límites a las contrataciones CAS.

Los aumentos para los trabajadores del Estado quedan en manos del Ministerio de Economía y Finanzas, que podrá aprobarlos desde el 1 de enero de 2027 para nombrados, contratados CAS, guardaparques y personal penitenciario.

La ley ratifica los aguinaldos por Fiestas Patrias y Navidad de hasta S/300 cada uno y la bonificación por escolaridad de hasta S/400. Además, el Estado podrá comprar vehículos para intervenciones específicas o para reemplazar unidades de más de diez años.

El presupuesto reserva hasta S/3 657 millones para el programa de desarrollo infantil temprano. Para reducir la violencia contra la mujer destina más de S/578,9 millones, alrededor del 0,2 % del total, de los cuales S/291,5 millones irán al sistema de justicia especializado en estos casos.

El presidente del Congreso, Miguel Torres, presentó como un logro que sea el primer presupuesto aprobado por el Congreso bicameral. “Lo hicimos diez días antes del plazo máximo establecido por nuestra Constitución”, dijo. Sin embargo, más de uno de cada cuatro parlamentarios que votó rechazó el texto.