Agroexportaciones superan los US$8.300 millones, pero crecen 2,3%: tres frutas lideran los envíos

La oferta agrícola peruana mantiene una fuerte presencia de productos frescos en los mercados internacionales, con Estados Unidos entre sus principales destinos comerciales.

La oferta agrícola peruana mantiene una fuerte presencia de productos frescos en los mercados internacionales, con Estados Unidos entre sus principales destinos comerciales. Composición LR/IA

Las agroexportaciones peruanas alcanzaron US$8.334 millones entre enero y agosto de 2026, un incremento de 2,3% frente al mismo periodo del año anterior. Las paltas, los arándanos frescos y las uvas frescas acumularon US$3.209 millones en ventas al exterior, según cifras del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). Sin embargo, el crecimiento de agosto fue menor al acumulado: ese mes, los envíos agrarios avanzaron apenas 0,9% interanual.

El resultado mensual fue de US$1.493 millones, frente a los US$1.480 millones registrados en agosto de 2025. La diferencia evidencia que el valor exportado aumentó a un ritmo limitado durante ese mes, pese al resultado positivo acumulado hasta el cierre del octavo mes.

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La evolución de los próximos meses será determinante para el resultado anual. El Midagri proyecta que las agroexportaciones bordearán los US$15.000 millones en 2026, un monto similar a los US$15.013 millones registrados durante 2025.

Tres frutas concentran más de US$3.200 millones

Las paltas encabezaron las exportaciones agrarias no tradicionales, con US$1.343 millones entre enero y agosto. Les siguieron los arándanos frescos, con US$1.050 millones, y las uvas frescas, con US$816 millones.

Los tres productos representaron aproximadamente el 42,5% de los US$7.559 millones exportados en la categoría no tradicional. La participación refleja el peso que tiene este grupo de frutas en las ventas agrarias peruanas al exterior.

En cuanto a su evolución, los arándanos registraron un aumento interanual de 47,9%, mientras que las uvas avanzaron 17,6% y las paltas, 8,6%. Las diferencias muestran que el desempeño de los principales productos no fue uniforme durante el periodo.

Otros productos también figuraron entre los principales envíos. El cacao en grano crudo sumó US$277 millones; los mangos frescos, US$264 millones; y los espárragos frescos, US$231 millones. En total, los diez principales productos concentraron el 60,5% de las exportaciones agrarias no tradicionales.

El café concentra las ventas tradicionales

Las exportaciones agrarias tradicionales sumaron US$775 millones entre enero y agosto, un crecimiento de 3,1% respecto al mismo periodo de 2025. El café sin tostar ni descafeinar representó US$702 millones, la mayor parte de esta categoría.

Le siguieron el azúcar refinada, con US$29 millones, y otros azúcares de caña, con US$10,1 millones. De acuerdo con el Midagri, los principales productos de este segmento concentraron el 96,7% de los envíos tradicionales.

En agosto, las exportaciones tradicionales alcanzaron US$241,7 millones, un avance interanual de 10,5%. El café aportó US$226,2 millones durante ese mes.

El comportamiento de ambas categorías fue distinto: las exportaciones tradicionales crecieron 3,1% en el acumulado, mientras que las no tradicionales aumentaron 2,2%. En conjunto, estas últimas representaron la mayor parte de las ventas agrarias al exterior.

Estados Unidos lidera los destinos de exportación

Estados Unidos fue el principal mercado de destino de los productos agrarios peruanos entre enero y agosto. También destacaron Países Bajos, España, Chile, Reino Unido, México, China, Colombia, Ecuador y Canadá.

Los diez principales destinos concentraron el 78,9% del valor exportado durante el periodo. La participación de estos mercados permite dimensionar el peso que tienen en la colocación de la oferta agraria peruana.

Por otro lado, la balanza comercial agraria registró un superávit de US$3.397 millones hasta agosto, según el Midagri. Este saldo corresponde a la diferencia entre el valor de las exportaciones y las importaciones incluidas en el indicador, por lo que no debe confundirse con las ganancias de las empresas del sector.

La meta anual exige un mayor ritmo de exportación

La proyección oficial para 2026 se sitúa cerca del resultado del año pasado, cuando las agroexportaciones alcanzaron US$15.013 millones. Para llegar a los US$15.000 millones previstos, los envíos tendrían que sumar aproximadamente US$6.666 millones entre setiembre y diciembre.

Esto equivale a un promedio mensual de alrededor de US$1.667 millones durante los últimos cuatro meses del año, por encima de los US$1.493 millones exportados en agosto. La comparación permite dimensionar el ritmo requerido, aunque el resultado dependerá de la evolución efectiva de los envíos y de las variaciones propias de cada campaña agrícola.

Con los datos disponibles hasta agosto, las exportaciones agrarias mantienen un crecimiento interanual, pero todavía deben acumular el monto necesario para acercarse a la proyección anual del Midagri.