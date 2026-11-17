El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, anunció cambios al Reglamento de la Ley del Teletrabajo para precisar qué puestos de las entidades públicas podrán desarrollarse íntegramente a distancia y cuáles deberán mantener la presencialidad. El anuncio coincide con las diferencias en la aplicación de esta modalidad entre sectores estatales: Vivienda registra la mayor proporción, con el 44% de su personal en teletrabajo a octubre de 2026.

Energía y Minas ocupa el segundo lugar, con el 23%, seguido de Comercio Exterior y Turismo, con el 22%. Los tres sectores superan el 20% de trabajadores bajo esta modalidad entre los diez que fueron incluidos en el análisis del Ministerio de Trabajo.

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¿Qué busca cambiar el Gobierno en el reglamento del teletrabajo?

La iniciativa del MTPE apunta a modificar el artículo 35 del Reglamento de la Ley 31572, aprobado mediante el Decreto Supremo 002-2023-TR. Este apartado establece los criterios para determinar qué puestos pueden desempeñarse bajo la modalidad de teletrabajo en las entidades públicas.

El proyecto plantea establecer restricciones al teletrabajo total en puestos directivos, de coordinación de equipos, de confianza y en determinadas funciones administrativas indispensables para garantizar los servicios públicos. Esta modalidad permite desarrollar las labores sin acudir presencialmente al centro de trabajo.

La exposición de motivos advierte que la falta de criterios uniformes para identificar los puestos compatibles con el trabajo completamente remoto puede generar dificultades en la supervisión, la coordinación de los equipos y la toma de decisiones. Estas limitaciones podrían afectar la capacidad de respuesta de las instituciones frente a las necesidades de los ciudadanos.

Al respecto, Sheput sostuvo que la reforma busca precisar las actividades que pueden desarrollarse bajo esta modalidad. "En el Ministerio de Trabajo hemos decidido reformular el reglamento de la Ley de Teletrabajo para que de esa manera se puedan especificar cuáles son las actividades que pueden llevarse bajo esa modalidad", manifestó.

Más de 21.000 trabajadores públicos realizan teletrabajo en el Estado

A junio de 2026, un total de 21.780 trabajadores del sector público se encontraba bajo la modalidad de teletrabajo, según los registros de la Planilla Electrónica citados por el Ministerio de Trabajo. Esta cifra dimensiona el alcance del trabajo remoto en la administración pública, cuya regulación podría cambiar con la propuesta del Ejecutivo.

Otro de los cambios planteados involucra a la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir). El proyecto contempla que esta entidad establezca el número máximo de días de teletrabajo parcial que podrán realizar los servidores públicos y determine qué servicios u órganos de las instituciones estatales podrán funcionar completamente a distancia.

Con estas atribuciones, Servir tendría un papel en la definición de los parámetros que deberán considerar las entidades públicas para organizar sus modalidades de trabajo, de acuerdo con las funciones que desempeñan y las necesidades de atención.

Trabajadores y empresas podrán presentar aportes hasta el 26 de noviembre

La modificación todavía no tiene carácter obligatorio. El MTPE publicó el proyecto de decreto supremo y su exposición de motivos mediante la Resolución Ministerial 352-2026-TR, con el propósito de recoger observaciones antes de definir el contenido definitivo de la norma.

El periodo de consulta pública comenzó el 12 de noviembre y concluirá el jueves 26. Durante ese plazo, trabajadores, empleadores, entidades públicas y ciudadanos pueden presentar comentarios sobre los cambios propuestos.

La Dirección de Normativa de Trabajo será responsable de recibir, sistematizar y evaluar los aportes. Las contribuciones consideradas pertinentes podrán incorporarse al documento antes de continuar con el proceso para su eventual aprobación.