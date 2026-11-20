Argentina aprueba proyecto gasifero de US$50.000 millones y se convertirá en la mayor inversión de su historia hasta 2050 Estimaciones indican que durante su construcción se crearán hasta 40.000 empleos, además de 8.000 puestos directos e indirectos una vez que el megaproyecto inicie operaciones.

Argentina aprobó un megaproyecto de exportación de gas natural licuado (GNL) que contempla una inversión de US$50.750 millones hasta 2050. La iniciativa, considerada la más grande en la historia del país, estará a cargo de la petrolera estatal YPF, la italiana Eni y la emiratí XRG.

El plan contempla un desembolso inicial de US$25.000 millones entre 2027 y 2030 y busca posicionar al país sudamericano como un importante proveedor de gas en el mercado internacional. Según el ministro de Economía, Luis Caputo, permitirá exportar 12 millones de toneladas anuales y generar más de US$9.000 millones al año.

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Argentina desarrollará un megaproyecto de gas con las reservas de Vaca Muerta

El proyecto Argentina LNG utilizará como principal fuente de abastecimiento a Vaca Muerta, el yacimiento ubicado en la Patagonia que concentra las mayores reservas de hidrocarburos del país. Para transportar el combustible, se construirán un gasoducto y un poliducto de 524 kilómetros cada uno.

Ambas infraestructuras llegarán hasta la costa atlántica de la provincia de Río Negro, donde operarán dos unidades flotantes de licuefacción. Estas instalaciones permitirán procesar el gas natural para convertirlo en GNL y facilitar su posterior exportación hacia distintos mercados internacionales.

El proyecto gasífero generará hasta 40.000 empleos durante su construcción

La iniciativa también tendrá un impacto en el mercado laboral argentino. De acuerdo con las estimaciones del ministro Caputo, durante la etapa de construcción se crearán alrededor de 20.000 puestos de trabajo, con picos que podrían alcanzar los 40.000 empleos.

Una vez que comience a operar, el megaproyecto generará otros 8.000 puestos directos e indirectos. La aprobación de los incentivos del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), que ofrece beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios, permitirá a las empresas contar con garantías de estabilidad durante 30 años.