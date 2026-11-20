Camisea: reportan fuga de gas en ducto de Ayacucho y Osinergmin inicia fiscalización
Según información preliminar de TGP, la fuga se habría producido durante trabajos programados y no interrumpió el suministro de gas natural. Osinergmin verificará lo ocurrido y advirtió que sancionará de detectarse incumplimientos.
Una fuga de gas natural fue reportada en el ducto de Camisea, a la altura del KP 229 + 289, en el distrito de Anco, provincia de La Mar, Ayacucho. Tras el incidente, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) activó su plan de fiscalización y envió supervisores a la zona para verificar lo ocurrido.
El ducto forma parte del sistema que transporta gas natural desde los yacimientos de Camisea, en Cusco, hacia la costa, para abastecer a hogares, industrias y centrales eléctricas. La supervisión busca determinar las condiciones en las que se produjo la fuga y descartar posibles riesgos en la infraestructura.
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¿Qué se sabe de la fuga de gas en Ayacucho?
De acuerdo con la información preliminar proporcionada por Transportadora de Gas del Perú (TGP), la fuga se habría producido a 0,90 metros de profundidad durante la ejecución de trabajos programados. La empresa indicó que el suministro de gas natural se mantiene con normalidad y sin interrupciones.
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Como medida preventiva, se vienen implementando controles de seguridad y realizando verificaciones adicionales para determinar el origen y alcance de la fuga.
Osinergmin fiscaliza fuga en ducto de Camisea
Osinergmin informó que desplegó supervisores en campo tras recibir el reporte de la fuga en el distrito de Anco. El organismo regulador señaló que continuará con las acciones de fiscalización para verificar lo sucedido y que, de detectarse incumplimientos, aplicará las sanciones que correspondan.
Las inspecciones buscan determinar las circunstancias del incidente y verificar las condiciones en que se ejecutaban los trabajos en la zona.