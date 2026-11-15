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Economía peruana creció 2,43% en septiembre, pero caída de minería y agro frenó el avance

La producción nacional perdió impulso por segundo mes consecutivo, luego de crecer 3,6% en julio y 3,2% en agosto. La contracción de la minería y el sector agropecuario restó en conjunto 1,06 puntos porcentuales al resultado, mientras el comercio y la construcción evitaron un menor crecimiento.

La minería y el sector agropecuario frenaron el crecimiento de la economía peruana y restaron 1,06 puntos porcentuales al resultado de la producción nacional.
La minería y el sector agropecuario frenaron el crecimiento de la economía peruana y restaron 1,06 puntos porcentuales al resultado de la producción nacional.Composición LR/ Andina
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La economía peruana creció 2,43% en septiembre de 2026 frente al mismo mes del año anterior, pero el resultado confirma que su expansión pierde velocidad. Después de avanzar 3,6% en julio y 3,2% en agosto, la producción nacional volvió a moderar su ritmo, afectada principalmente por el retroceso de la minería y el sector agropecuario, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Ambas actividades restaron en conjunto 1,06 puntos porcentuales al crecimiento del mes. La minería e hidrocarburos tuvo el mayor impacto, al descontar 0,76 puntos, mientras que el sector agropecuario restó otros 0,30. El resultado se sostuvo gracias al comercio, la construcción y otros servicios, que compensaron parte de la caída de las actividades extractivas.

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Pese a esta desaceleración, la producción nacional acumuló un crecimiento de 3,18% entre enero y septiembre, lo que refleja que la economía aún conserva un desempeño positivo, pese al menor dinamismo registrado en los últimos meses frente a los resultados de mitad de año.

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Producción nacional acumuló un crecimiento de 3,18% hasta septiembre.

Producción nacional acumuló un crecimiento de 3,18% hasta septiembre.

Economía peruana se desaceleró por segundo mes por caída de minería y agro

La minería e hidrocarburos registró una contracción de 6,32% en septiembre, arrastrada principalmente por la menor producción de minerales metálicos. La extracción de cobre cayó 9,04% y la de zinc retrocedió 21,10%, dos resultados que tuvieron un peso importante en el desempeño del sector. También disminuyó la producción de plata, plomo y oro, mientras que el subsector de hidrocarburos prácticamente se mantuvo estable.

El INEI atribuyó el retroceso minero a los menores volúmenes extraídos y a la reducción de la ley de los minerales procesados en las plantas concentradoras de las principales compañías.

Por otra parte, el sector agropecuario cayó 5,44% en septiembre, afectado por el retroceso de la actividad agrícola, que no logró compensar el avance pecuario. La aceituna registró la mayor caída, seguida de la palta y la cebolla.

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Según el organismo estadístico, el resultado respondió a una menor superficie cosechada y a las anomalías climáticas asociadas al Fenómeno El Niño Costero, que elevó las temperaturas. El sector fue así el segundo que más restó a la producción nacional, después de la minería.

Comercio y construcción sostuvieron el crecimiento de la economía en septiembre

El principal impulso llegó del comercio, que creció 6,29% y fue la actividad que más aportó al resultado nacional, con 0,75 puntos porcentuales. Su avance estuvo respaldado por las ventas mayoristas y minoristas, pero destacó especialmente el comercio automotor, que aumentó 23,63% ante una mayor comercialización de vehículos livianos y pesados, así como de motocicletas.

La construcción también registró un avance de 8,84%, impulsado por el aumento de 12,22% en el consumo interno de cemento, principalmente por proyectos privados de infraestructura y edificación, entre ellos obras de los sectores minero, eléctrico y de transporte, así como la remodelación de oficinas y la construcción de locales comerciales y viviendas.

Sin embargo, el crecimiento de la obra pública fue más moderado debido a que la inversión del Gobierno Nacional cayó 18,49%, pese al mayor gasto de los gobiernos regionales y locales. Los trabajos se concentraron principalmente en prevención de riesgos, infraestructura de salud y servicios básicos, con obras de protección contra inundaciones en Ica y La Libertad.

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A este resultado se sumó el crecimiento de otros servicios (3,88%), que aportaron 0,57 puntos porcentuales a la producción nacional. También avanzaron los sectores financiero, transporte y alojamiento y restaurantes, aunque en menor medida.

Pese al resultado positivo de los primeros nueve meses, el desempeño de septiembre mostró un panorama menos favorable. La caída de la minería y el retroceso del sector agropecuario, afectado por las condiciones climáticas, limitaron el avance de la economía durante ese mes.

De cara a los próximos meses, la evolución de la producción dependerá en buena medida de la recuperación de las actividades extractivas y de que sectores como el comercio y la construcción mantengan el dinamismo que han mostrado durante el año.

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