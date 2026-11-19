Tener electricidad en casa no garantiza que una familia pueda cubrir sus necesidades energéticas. Un hogar puede estar conectado a la red y, aun así, sufrir cortes constantes, cocinar con leña porque no puede pagar otro combustible o carecer de equipos básicos como una refrigeradora, una lavadora o una computadora.

Son privaciones que condicionan la vida cotidiana, restan tiempo para otras actividades y limitan las oportunidades de estudiar o trabajar. En el Perú, 12,5 millones de personas viven con estas carencias, cerca de cuatro de cada diez habitantes.

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Pobreza energética alcanza al 38% de peruanos.

Así lo revela el primer Índice Multidimensional de Pobreza Energética del Perú (IMPE), elaborado por Promigas junto con Inclusión SAS y el apoyo de BID Invest, que calcula que el 38% de la población enfrentaba esta situación en 2025. A diferencia de las mediciones tradicionales, que suelen concentrarse en la cobertura eléctrica, el estudio examina si los hogares reciben un suministro de calidad, cuentan con equipamiento para aprovechar la energía y disponen de herramientas que faciliten sus actividades y mejoren sus condiciones de vida.

Roberto Angulo, economista y director de Inclusión SAS, explicó durante la presentación que el propósito es elevar las exigencias con las que se mide el bienestar energético, pues tener una conexión ya no puede considerarse suficiente. "Ya no queremos medirnos solamente de forma dicotómica en el acceso, sino que nos queremos plantear umbrales más difíciles de cumplir, más exigentes", sostuvo.

El índice combina 15 variables en cuatro dimensiones, desde la calidad del suministro hasta el acceso a internet, y por eso revela carencias que la cobertura eléctrica no registra.

Tener electricidad no garantiza un suministro de calidad

La falta de alumbrado eléctrico alcanza solo al 3,5% de la población, pero tener luz no significa tenerla de forma continua, pues el 35,5% de los peruanos vive en distritos donde los cortes superan los límites fijados en el estudio y el 22,8% pertenece a hogares que todavía cocinan principalmente con leña, carbón, bosta u otros combustibles tradicionales, de modo que la conexión llega a la casa sin que el servicio llegue en condiciones adecuadas.

Ni siquiera pagar el recibo a tiempo protege a una familia de esas fallas, algo que Angulo resumió así: “Vivir en un distrito que tenga privación en la calidad del suministro ya genera una privación en cualquier hogar, cualquiera que sea su nivel socioeconómico”. Dentro de las viviendas, la precariedad se repite en los equipos, ya que el 71,3% de la población no tiene lavadora, el 62,1% carece de computadora o tablet y el 42,5% no cuenta con refrigeradora, lo que se traduce en menos comida que se puede conservar, más horas dedicadas a las tareas del hogar y menos herramientas digitales para estudiar o trabajar.

La pobreza energética afecta al 92% de la población rural

Las diferencias territoriales muestran la dimensión del problema, pues el 92,2% de la población rural vive en pobreza energética frente al 27% en las ciudades, una brecha tan amplia que llevaría a pensar que el esfuerzo debe concentrarse solo en el campo, aunque los números absolutos dicen otra cosa: las ciudades reúnen a 7,4 millones de personas en esta situación y las zonas rurales, a 5,1 millones.

Las necesidades, además, no son las mismas. Mientras en el campo persisten los problemas de acceso, de calidad del suministro y de dependencia de combustibles tradicionales, en las ciudades pesan más la falta de electrodomésticos y de herramientas digitales, algo que se ve al comparar Lima con Huancavelica: en la capital las carencias se concentran en lavadoras, refrigeradoras y computadoras, mientras que en Huancavelica el 67% de la población cocina con leña y el 72% sufre un suministro eléctrico de mala calidad.

Esa brecha se repite en el mapa departamental, donde Huancavelica (82,7%) y Huánuco (82,4%) encabezan la lista, seguidas de Loreto, Apurímac y Pasco, todas por encima del 74%, mientras que Lima (5,1%) y el Callao (6,3%) están en el otro extremo, y en total 17 de los 25 departamentos superan el promedio nacional. También hay diferencias entre grupos poblacionales, ya que la pobreza energética llega al 77,6% entre los indígenas amazónicos, a cerca de seis de cada diez en las poblaciones quechua y aimara y a la mitad entre los afroperuanos.

Huancavelica registra la mayor pobreza energética del país, con el 82,7% de su población afectada.

Las carencias energéticas también recargan el trabajo de las mujeres

La dependencia de combustibles tradicionales para cocinar tiene otra consecuencia que suele quedar fuera de las mediciones convencionales, el tiempo que las familias deben destinar a conseguirlos, pues más del 80% de las personas en pobreza energética tiene que recoger materiales para preparar alimentos y, en nueve de cada diez casos, esa tarea recae en las mujeres.

Por eso el especialista plantea que reducir la pobreza energética exige también políticas de cuidado y acceso a equipos que alivien el trabajo doméstico, una agenda que no puede quedar solo en manos del sector energético porque necesita al Estado, a las empresas y a las entidades de educación e infraestructura social. El índice propone tres frentes, que son mejorar el acceso y la calidad del suministro, facilitar que los hogares tengan los equipos que necesitan y ampliar la conectividad digital, y cada uno responde a una privación distinta que obliga a coordinar a sectores distintos.