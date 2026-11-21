La NASA halla pistas de hielo antiguo más allá de Neptuno al analizar granos de polvo espacial recolectados en la Tierra Este hallazgo proporciona información crucial sobre la presencia de oxígeno en las regiones más frías del sistema solar y sugiere un entorno acuático durante la formación planetaria.

Investigadores de la NASA y la UCLA hallaron hielo en el cinturón de Kuiper, más allá de Neptuno. Este depósito podría arrojar nueva luz sobre la formación del sistema solar. | NASA, ESA y G. Bacon (STScI)

Investigadores de la NASA y la UCLA hallaron hielo en el cinturón de Kuiper, más allá de Neptuno. Este depósito podría arrojar nueva luz sobre la formación del sistema solar. | NASA, ESA y G. Bacon (STScI)

Investigadores de la NASA y la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) hallaron evidencia de un remoto depósito de hielo dentro del cinturón de Kuiper, zona ubicada más allá de Neptuno. Este descubrimiento, divulgado por la agencia espacial el 18 de noviembre, surgió del estudio de diminutos granos de polvo cósmico que ingresaron a la atmósfera terrestre.

Durante décadas, la comunidad científica predijo que las heladas regiones más distantes del Sol albergarían una alta concentración de variantes pesadas de oxígeno, aunque los meteoritos y asteroides ricos en carbono solo brindaban pistas aisladas. Ahora, la investigación ubica dicha reserva congelada en un sector específico del sistema solar y revela claves inéditas sobre la distribución de este líquido vital durante la formación planetaria.

¿De dónde provienen las muestras de polvo espacial recogidas en la estratosfera por la NASA?

Durante vuelos a gran altitud, el avión de investigación ER-2 de la NASA capturó en la estratosfera doce partículas de polvo interplanetario. Cada minúsculo fragmento, con un tamaño muy inferior al grosor de un cabello humano, fue seleccionado por especialistas de NASA Science para rastrear su origen cósmico hasta los confines del sistema solar.

Para determinar la procedencia de estos vestigios, expertos de la UCLA Division of Physical Sciences analizaron las microscópicas cicatrices causadas por la radiación solar al atravesar los minerales. La elevada acumulación de dichas huellas confirma una exposición prolongada en el espacio, un rastro físico compatible con el viaje de material expulsado desde el lejano cinturón de Kuiper.

El estudio requirió combinar tecnología avanzada en dos instituciones: en el Centro Espacial Johnson, Lindsay Keller y Christopher Snead emplearon microscopía electrónica para detallar la estructura y composición de las muestras, mientras que en la UCLA usaron una microsonda iónica para medir sus isótopos de oxígeno. "Son partículas extraordinarias, y estudiarlas requiere capacidades que ningún laboratorio posee por sí solo", explicó Ming-Chang Liu, coautor de la indagación.

¿Qué revela el agua del sistema solar primitivo sobre la formación de Saturno, Urano y Neptuno?

Un grupo de científicos analizó arcillas hidratadas que nacieron tras la interacción a bajas temperaturas entre rocas ancestrales y un fluido compuesto por agua y dióxido de carbono. Al cotejar esos compuestos con los minerales originales de los que derivan, los expertos dedujeron la fórmula exacta del líquido que provocó dicha alteración química en el entorno espacial primigenio.

Los datos obtenidos demostraron que dicha sustancia líquida presentaba una escasez de oxígeno-16 y una concentración elevada de sus isótopos más pesados, el oxígeno-17 y el oxígeno-18. Gracias a las referencias registradas por la misión Génesis de la NASA, el equipo confirmó que este recurso hídrico proviene de hielos ricos en ambas variantes atómicas.

Esta peculiar huella resulta inusual en los meteoritos originados cerca del Sol. Los especialistas proponen que el nacimiento de Saturno, junto con la posible influencia de Urano y Neptuno, bloqueó el avance de cuerpos helados hacia las órbitas interiores. "El agua del sistema solar primitivo no se distribuyó ni se mezcló de manera uniforme", afirmó Kevin McKeegan, coautor de la investigación.