Megapuerto de Chancay: Sunat suma nuevo escáner de carga para fortalecer la seguridad Según comunicó la embajada de EE. UU. en Perú, la donación se canalizará mediante la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado de Estados Unidos.

El megapuerto de Chancay contará con un tercer escáner de carga no intrusivo, luego de que Estados Unidos anunciara una nueva donación de equipos tecnológicos a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Según comunicó la embajada de este país en Perú, la donación se canalizará mediante la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado de Estados Unidos.

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Este tercer dispositivo se incorporará a los dos escáneres que ya fueron entregados a la Sunat en junio de 2026 y que se encuentran operativos en el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay. Con ello, se ampliará la capacidad de fiscalización de las mercancías que circulan por el megapuerto.

Según la representación diplomática estadounidense, el nuevo equipo permitirá fortalecer la inspección de contenedores que ingresan al país o permanecen en tránsito, con especial atención a la detección de productos ilegales.

La medida también forma parte de la cooperación bilateral para enfrentar el narcotráfico y otras actividades vinculadas con el crimen organizado transnacional.

El anuncio fue realizado el jueves 19 de noviembre por el embajador estadounidense en Perú, Bernie Navarro.

¿Cómo funcionan los escáneres de carga de la Sunat?

Los equipos incorporados en junio utilizan tecnología de rayos X de alta energía y permiten examinar el contenido de los contenedores sin necesidad de abrirlos físicamente.

Por ello, mediante imágenes obtenidas durante la inspección, los funcionarios aduaneros pueden identificar diferencias de densidad, estructuras y posibles irregularidades en la mercancía declarada.

Esta modalidad de control no intrusivo busca facilitar la identificación de cargamentos sospechosos sin interrumpir innecesariamente las operaciones portuarias. Además, permite reducir los tiempos de revisión y los costos logísticos asociados al reconocimiento físico de las mercancías.

La puesta en funcionamiento de los dos primeros escáneres fue anunciada por la Sunat el 22 de junio de 2026, durante una ceremonia en la que participaron el superintendente nacional, Javier Franco Castillo; el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto; y el embajador Bernie Navarro.

De acuerdo con información del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), entre enero y mayo de 2026 el movimiento de contenedores en el puerto de Chancay, medido en TEU, aumentó 69% frente al mismo periodo del año anterior. En ese mismo intervalo, las exportaciones crecieron 12%, mientras que las importaciones registraron un incremento de 77%.

La ampliación de los mecanismos de inspección aduanera busca acompañar el crecimiento de las operaciones comerciales del terminal y evitar que el incremento del movimiento de carga reduzca la capacidad de fiscalización del Estado.

Hasta el anuncio de la nueva donación, no se había precisado la fecha de entrega ni el inicio de operaciones del tercer escáner.