Raúl Barrios adelantó los planteamientos que el gremio empresarial espera poner sobre la mesa durante el encuentro con la presidenta.

Raúl Barrios adelantó los planteamientos que el gremio empresarial espera poner sobre la mesa durante el encuentro con la presidenta. CCL/Presidencia de la República del Perú

La reducción del tamaño del Estado y del gasto corriente será uno de los planteamientos que Raúl Barrios, presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), buscará trasladar a la presidenta Keiko Fujimori durante CADE Ejecutivos 2026. El representante empresarial confirmó que asistirá al encuentro y adelantó que quiere pedirle a la mandataria cambios en la gestión pública.

“Queremos pedirle a la presidenta en CADE la reducción del Estado y del gasto corriente; nuestros vecinos como Chile o Ecuador tienen autopistas impresionantes y nosotros no, porque todo se nos va en gasto corriente”, afirmó Barrios en entrevista con La República. Sostuvo que existe un exceso de personal en el aparato público y los recursos destinados a planillas limitan la capacidad del Estado para financiar infraestructura.

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El titular de la CCL también cuestionó la gestión de los gobiernos regionales y la priorización de proyectos que, desde su perspectiva, no responden a las necesidades más urgentes de la población.

Cajamarca destina el 80% de sus recursos a planillas

Barrios puso como ejemplo el caso de Cajamarca. Según indicó, la región recibe alrededor de S/4.000 millones al año, de los cuales S/3.200 millones se destinarían al pago de planillas de aproximadamente 1.800 trabajadores. El dirigente consideró que esta distribución refleja el peso del gasto corriente en los presupuestos públicos.

También relató que, durante una reunión sobre Obras por Impuestos (OxI) en Cusco, el gobernador regional habría priorizado la construcción de un nuevo Palacio Regional antes que proyectos de agua, desagüe y electrificación. Para Barrios, este tipo de decisiones evidencia la necesidad de revisar cómo se seleccionan las inversiones financiadas con recursos públicos.

En esa línea, Barrios señaló que la CCL ha pedido que el MEF tenga una mayor participación en la evaluación de las iniciativas de Obras por Impuestos, a fin de asegurar que se prioricen proyectos vinculados con necesidades básicas, como agua, desagüe y electrificación. También planteó que este proceso se agilice y pueda resolverse en un plazo de entre 30 y 60 días.

El Niño restaría un punto al PBI de 2027

El fenómeno El Niño también figura entre las preocupaciones del gremio empresarial. Barrios estimó que la economía peruana crecería por encima del 3% este año, alrededor de 3,2%, pero advirtió que el impacto climático podría reducir en cerca de un punto porcentual la expansión prevista para 2027.

Según explicó, antes de considerar este escenario se esperaba que el PBI creciera alrededor de 4% el próximo año. Sin embargo, con los efectos de El Niño, el avance podría ubicarse en torno al 3% o incluso por debajo de esa cifra.

El dirigente sostuvo que el impacto más fuerte se sentiría en 2027, especialmente en la agricultura del norte del país, por las altas temperaturas y las lluvias. Mencionó entre los cultivos expuestos al mango, el plátano y el frejol. En cuanto a la pesca, señaló que la actividad ha sido afectada durante 2026 y que prevé dificultades para la extracción de anchoveta hasta mediados del próximo año.

No obstante, Barrios consideró que el país se encuentra mejor preparado que en anteriores episodios de El Niño. Entre las medidas que destacó mencionó la distribución de puentes Bailey, la disponibilidad de maquinaria y materiales, las reservas de agua y combustible, así como las normas que facilitarían las donaciones internacionales y el cabotaje, iniciativas que la CCL había propuesto.

Trámites mineros pasaron de 12 a 265

La reducción de la burocracia es otro de los pedidos del gremio empresarial. Barrios sostuvo que las dificultades para obtener permisos y completar trámites continúan retrasando proyectos de inversión, pese a que la estabilidad jurídica es una condición importante para atraer capitales.

Como ejemplo, afirmó que una inversión minera requería alrededor de 12 trámites en el año 2000, mientras que actualmente serían 265. También comparó los plazos para desarrollar proyectos de hidrocarburos: según indicó, en Colombia el proceso tomaría unos cuatro años, frente a los 18 años que podría demorar en Perú.

El presidente de la CCL vinculó estas dificultades con la necesidad de avanzar en la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE). Entre los cambios que defiende mencionó facilitar la apertura de cuentas en el Banco de la Nación para pequeños mineros que operen en concesiones autorizadas, con el objetivo de bancarizar sus actividades y reducir la comercialización informal de oro.

Asimismo, planteó que el Gobierno central acompañe los trámites de formalización, en lugar de dejar esa responsabilidad principalmente en manos de los gobiernos regionales. Barrios consideró que el plazo de 18 meses para completar el proceso sería suficiente y sostuvo que quienes no se formalicen deberían ser intervenidos. Estas son propuestas del dirigente y no deben confundirse con disposiciones ya aprobadas.

CCL rechaza subsidios de S/100 para las mypes

En materia laboral, Barrios se refirió a las propuestas para facilitar la incorporación de trabajadores informales a las planillas. Aunque reconoció que algunas medidas pueden recordar a la denominada Ley Pulpín, sostuvo que la idea de fondo es promover el acceso progresivo a derechos laborales sin retirar los beneficios de quienes ya los tienen.

Entre las alternativas mencionó que los trabajadores que ingresen a la formalidad puedan acceder a seguro médico, media gratificación y una semana de vacaciones. Según explicó, contar con ingresos acreditados también les permitiría tener mayores posibilidades de acceder al sistema financiero y solicitar créditos.

En cambio, rechazó la entrega de bonos o subsidios temporales a las micro y pequeñas empresas como mecanismo para impulsar su formalización. "Los bonos y subsidios no funcionan porque son temporales", afirmó.

Barrios espera una hoja de ruta en CADE

Sobre la participación de la presidenta en CADE Ejecutivos 2026, Barrios señaló que espera que Fujimori presente un diagnóstico transparente de la situación del país, explique las correcciones realizadas por su Gobierno y exponga una hoja de ruta para los próximos años.

"Esperamos que se presente como la gerente general del país y exponga un diagnóstico transparente de lo encontrado, las correcciones hechas y su plan estratégico", manifestó.

El dirigente también mencionó como parte de las medidas que espera ver avanzar la interconexión de las farmacias del Ministerio de Salud y la implementación de citas virtuales mediante WhatsApp o correo electrónico, iniciativas que, según indicó, tendrían como horizonte el primer trimestre de 2027.