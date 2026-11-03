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Policía muere baleado en Pataz: delincuentes dispararon desde un cerro durante ataque a mina de oro

El suboficial de tercera José Antonio Rodríguez Castillo fue asesinado el 3 de noviembre durante un patrullaje en el sector La Porfiria.

A pesar del Comando Unificado, delincuentes atacan para apoderarse del mineral aurífero.
A pesar del Comando Unificado, delincuentes atacan para apoderarse del mineral aurífero.Composición LR
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La violencia vinculada a la minería ilegal persiste en la provincia de Pataz, en La Libertad. Pese a la presencia del Comando Unificado, un nuevo ataque armado cobró la vida de un efectivo policial durante la madrugada del martes 3 de noviembre. El suboficial recibió un disparo en la cabeza cuando participaba en labores de patrullaje preventivo en una operación minera.

La víctima fue identificada como José Antonio Rodríguez Castillo, de 24 años, suboficial de tercera de la Policía Nacional del Perú (PNP), natural de El Porvenir, en Trujillo. El agente prestaba servicios en la comisaría de Chagual.

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Según información preliminar, Rodríguez Castillo realizaba un patrullaje preventivo en el sector La Porfiria cuando un grupo de desconocidos abrió fuego desde la parte alta de un cerro. Los atacantes habrían intentado tomar el control de la bocamina Camilo.

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Durante el enfrentamiento, el suboficial recibió un impacto de bala en la cabeza. Sus compañeros lo trasladaron al establecimiento de salud más cercano; sin embargo, el personal médico confirmó su fallecimiento.

Tras conocerse el hecho, la Policía Nacional del Perú lamentó la muerte del efectivo y señaló que perdió la vida durante un enfrentamiento armado “entre personas vinculadas a la minería ilegal, registrado en la región La Libertad, mientras cumplía su servicio policial”.

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