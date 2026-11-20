[EN VIVO] Boca Juniors vs Atlético Mineiro, Final Copa Sudamericana 2026: a qué hora y dónde ver partido de hoy Boca Juniors y Atlético Mineiro buscan la gloria en el Metropolitano de Barranquilla | Transmisión de la gran final de la Conmebol Sudamericana 2026.

HOY Boca Juniors vs Atlético Mineiro EN VIVO | La final de la Copa Sudamericana 2026 se juega, a partir de las 5.30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. La transmisión del duelo entre argentinos y brasileños estará a cargo de las señales de ESPN y DSports. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto a través de la cobertura online gratis de La República.

Los dirigidos por el Vasco Arruabarrena buscan ganar por tercera ocasión en el certamen y ponerle fin a una racha de 18 años sin obtener títulos internacionales. Por su parte, el conjunto galo quiere sumar su primera estrella en la Conmebol Sudamericana.

¿Dónde ver Boca Juniors vs Atlético Mineiro?

El partido entre Boca Juniors y Atlético Mineiro, por la gran final de Copa Sudamericana , será transmitido por las señales de ESPN y DSports y sus plataformas de streaming Disney Plus y DGO. En caso no puedas acceder a estos servicios, podrás seguir la cobertura online gratis de La República.

¿A qué hora juegan la final Boca Juniors vs Atlético Mineiro?

El duelo entre Boca y Mineiro se disputará desde las 5.30 p. m. (hora peruana) y 7.30 p. m. (hora argentina y brasileña).

Costa Rica, México: 4.30 p. m.

Colombia, Ecuador: 5.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 6.30 p. m.

Bolivia, Venezuela: 6.30 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile: 7.30 p. m.

España: 12.30 p. m. (domingo 22/11)

Estadio donde juega Boca Juniors vs Atlético Mineiro

Boca Juniors y Atlético Mineiro se verán las caras en el mítico Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla (Colombia). Este recinto tiene capacidad para albergar alrededor de 46.000 espectadores.

Alineaciones Boca Juniors vs Atlético Mineiro: posibles formaciones

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Alan Velasco o Tomás Aranda, Sebastián Villa y Miguel Merentiel

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Alan Velasco o Tomás Aranda, Sebastián Villa y Miguel Merentiel Atlético Mineiro: Éverson; Natanael, Vitão, Lyanco, Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon, Fred; Tomás Cuello, Bernard y Mateo Casierra. DT: Eduardo Domínguez

Pronóstico de Boca Juniors vs Atlético Mineiro

Las principales casas de apuestas dan como favorito al gigante brasileño.