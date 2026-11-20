➤ Descubre tu Horóscopo de hoy por Jhan Sandoval: ¿Qué te deparan los astros este sábado 21 de noviembre?
Consulta el horóscopo de hoy de Jhan Sandoval y descubre qué tienen preparado los astros para Aries, Tauro, Géminis y los demás signos.
El horóscopo de Jhan Sandoval para este sábado 21 de noviembre llega con importantes mensajes para los 12 signos del zodiaco. Las predicciones astrales apuntan a una jornada favorable para tomar decisiones en el amor, fortalecer vínculos personales y aprovechar nuevas oportunidades laborales. Asimismo, los astros invitan a actuar con prudencia en temas económicos y a escuchar la intuición para enfrentar cualquier desafío que pueda surgir durante el día.
Horóscopo
- Aries: No puedes darle otra oportunidad a esa persona si realmente no perdonas las cosas que han pasado entre los dos. No haber sanado las heridas podría generar mayores conflictos. Reflexiona.
- Tauro: La persona que quieres recuperar está siendo manipulada por alguien que no desea verla a tu lado. El tiempo le hará ver el error que comete al dejar que otros influyan en sus decisiones. Paciencia.
- Géminis: No temas en decir lo que piensas. Esa persona sabrá escucharte y entenderá que si no controla su carácter no llegarán a tener una relación realmente sólida. Aclara y establece tus condiciones.
- Cáncer: No te agobies y busca a esa amistad que tanto aprecias, ambos necesitan aclarar las diferencias que tuvieron. En el amor, esa persona no se acercará. Vence el temor y toma tú la iniciativa.
- Leo: Te dejarás guiar por los consejos de una amistad que sabe del problema familiar que vienes afrontando. Hablarás con los tuyos y llegarán a un acuerdo muy positivo. Volverá la paz y la armonía.
- Virgo: Ahora que notas el interés de esa persona en recuperarte actuarás con cierta indiferencia, como si no te importara resolver las diferencias que tuvieron. No pierdas la oportunidad de reconciliarte.
- Libra: Le dirás a esa persona todo lo que has estado acumulando. Te hará bien liberar y haber actuado con sinceridad. Por la noche, te quedarás en casa y descansarás. Necesitas recuperar energías.
- Escorpio: Es posible que realices desplazamientos o viajes cortos en el día. En el amor, no te dejes llevar por la vehemencia o el impulso del momento, luego te arrepentirías. Controla pasiones y emociones.
- Sagitario: Tendrás que dedicarle parte de tu tiempo libre a una gestión laboral que no has culminado. Paciencia. En el amor, no discutas por cosas sin importancia y trata de mantener la armonía.
- Capricornio: Has desconfiado demasiado y ahora te das cuenta que esa persona no ha dicho ni ha hecho todo lo que imaginaste. Es el momento de vencer el orgullo y disculparte. Ella te perdonará.
- Acuario: No te aferres a alguien que no demuestra madurez ni tampoco intenciones de tener algo estable. Obsesionarte solo te haría daño. Tú puedes cambiarlo. Cuida tu dinero, evita despilfarrar.
- Piscis: Tus emociones te están desbordando y no te permiten tener el control ni el manejo de esa situación sentimental. Esa persona podría aprovecharse de eso y no lo debes permitir. Contrólate.