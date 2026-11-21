Real Madrid - PSV: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la Champions League 2026-27 El gigante español busca otra victoria en el Bernabéu para seguir en la cima de la tabla de posiciones de la Champions. Revisa todo sobre el partido Real Madrid vs PSV.

Real Madrid es uno de los candidatos para ganar la Champions League. Foto: composición LR/AFP

Real Madrid es uno de los candidatos para ganar la Champions League. Foto: composición LR/AFP

Real Madrid anhela seguir con su andar perfecto en la UEFA Champions League. El equipo liderado por Kylian Mbappé, que se ubica en lo más alto de la tabla de posiciones con puntaje perfecto, necesita un triunfo frente al PSV para mantener su invicto.

Por su parte, el conjunto neerlandés quiere dar el golpe en territorio español para afianzarse en zona de repechaje. Ambas escuadras vuelven a cruzarse en un certamen internacional después de 37 años.

¿Cuándo se juega el partido Real Madrid - PSV?

El duelo entre Real Madrid y PSV por la fecha 5 de la Champions League 2026-27 se disputará el martes 24 de noviembre en el Santiago Bernabéu (España).

¿A qué hora juega Real Madrid - PSV por la Champions League?

En territorio peruano, el choque entre los equipos de José Mourinho y Peter Bosz podrá seguirse a partir de las 3.00 p. m. Para otros países, consulta la siguiente guía de horarios.

Costa Rica, México: 2.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid - PSV?

La transmisión del partido por la Champions League estará a cargo de la cadena ESPN en Sudamérica (excepto Brasil).

Sudamérica: ESPN, Disney Plus

Brasil: TNT Sports

Centroamérica y México: TNT Sports, Disney Plus

Estados Unidos: Paramount+, DAZN

España: Movistar Liga de Campeones, DAZN.

Historial Real Madrid - PSV: últimos partidos

Estos son los resultados de los cinco encuentros más recientes entre ambos clubes en Champions League y otros torneos internacionales.