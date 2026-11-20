Dalia Durán lanza fuerte dardo contra John Kelvin y Malú Ferrer tras polémica separación: "Manipuladores y tóxicos" En una entrevista, la cantante cubana Dalia Durán aseguró que su expareja, John Kelvin, utilizó a Malú Ferrer, pero que la modelo trujillana se convertirá en "su peor pesadilla".

La reciente ruptura entre John Kelvin y Malú Ferrer continúa generando repercusiones. Luego de que la modelo anunciara el fin de su relación y revelara que la decisión estuvo relacionada con acuerdos que, según afirmó, no se respetaron, una voz inesperada volvió a aparecer en medio de la controversia: la de Dalia Durán.

Aunque durante los últimos días la cantante cubana había evitado pronunciarse públicamente sobre la nueva crisis sentimental de su expareja, unas declaraciones atribuidas a ella en una entrevista con el periodista José Huapaya para el diario Extra terminaron por colocarla nuevamente en el centro del debate.

Dalia Durán lanza fuerte mensaje contra John Kelvin y Malú Ferrer

Según el artículo mencionado en el programa de Magaly Medina, Dalia no solo cuestionó a John Kelvin, sino también a Malú Ferrer, con quien aseguró haber tenido contacto tiempo atrás. Al describir cómo percibe a ambos, lanzó una dura crítica contra la expareja. “Se disfraza de corderita, pero al igual que él, los dos tienen los mismos patrones mentales: son manipuladores, mitómanos, narcisistas y tóxicos”, afirmó, de acuerdo con la entrevista publicada en la edición impresa de Extra y replicada por ‘Magaly TV, la firme’.

La cubana también habló sobre un supuesto acercamiento que habría mantenido con la modelo meses atrás. Al ser consultada sobre si ambas se conocían, sostuvo que fue Ferrer quien tomó la iniciativa para comunicarse con ella. “Hace varios meses me llamó a mi celular; primero me escribió. No sé cómo se consiguió mi número y conversamos, aunque después tuvo el descaro de negar todo”, declaró.

Más adelante, el periodista le preguntó si consideraba que John Kelvin estaba realmente enamorado de Malú. La respuesta de Dalia Durán fue contundente y apuntó directamente a las razones que, según ella, habrían sostenido la relación. “Él la utiliza para su propio beneficio. La necesita para limpiar su imagen. La chica se dice buenita, pero es de armas tomar; será su peor pesadilla”, manifestó.

Las declaraciones aparecen pocos días después de la mediática separación de la pareja. La polémica estalló con un comunicado en el que Malú Ferrer confirmó el fin de la relación y luego lanzó fuertes dardos contra su ex. Posteriormente, el exintegrante de Grupo 5 aseguró sentirse sorprendido por las indirectas de la trujillana. Más adelante, en una reciente entrevista con Magaly, Ferrer explicó que el quiebre se produjo porque existían acuerdos que no se respetaron, motivo por el que decidió poner punto final a la relación de manera definitiva.