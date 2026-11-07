Exportaciones mineras crecen 45,6% y representan el 72,2% de las ventas peruanas al exterior

La actividad minera mantiene una fuerte presencia en la estructura productiva peruana, con el cobre y el oro como principales productos de exportación.

La actividad minera mantiene una fuerte presencia en la estructura productiva peruana, con el cobre y el oro como principales productos de exportación. Composición LR/IA

Las exportaciones mineras peruanas alcanzaron los US$60.486 millones entre enero y septiembre de 2026, lo que representa un crecimiento del 45,6% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Con este resultado, el sector concentró el 72,2% del total de los envíos al exterior (US$83.785 millones), superando el 65% de participación registrado en 2025, según el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (CIEN-ADEX).

Por su parte, el total de las ventas peruanas al exterior aumentó un 31%, impulsado principalmente por los despachos tradicionales, que sumaron US$66.758 millones (+40,7%). Dentro de este grupo, la minería se consolidó como la actividad de mayor aporte, ubicándose por encima de los hidrocarburos, la pesca y el agro tradicional.

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En octubre, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) señaló que el crecimiento de las exportaciones mineras estaba impulsado principalmente por los envíos de cobre y oro, minerales cuya demanda internacional está vinculada con la industria tecnológica y la transición energética. También destacó el aumento de la demanda de metales para redes eléctricas, energías renovables y centros de datos.

La minería gana peso en la canasta exportadora frente al resto de sectores.

Cobre concentrado supera los US$25.000 millones

El cobre concentrado se mantuvo como el principal producto de exportación peruano. Entre enero y septiembre, sus ventas alcanzaron los US$25.183 millones, un incremento de 34% frente al mismo periodo de 2025. Este producto representó el 30,1% de todas las exportaciones nacionales y el 37,7% de los envíos tradicionales. Su crecimiento respondió tanto al aumento del volumen exportado, que avanzó 19,9%, como al alza de 11,8% en el precio promedio.

El oro también contribuyó al resultado del sector. Las exportaciones de oro en bruto aumentaron 51,1% en valor durante los primeros nueve meses del año. A diferencia del cobre, este avance estuvo asociado principalmente a la cotización internacional: el precio promedio subió 56,3%, mientras que el volumen despachado disminuyó 3,3%.

El reporte señala que el crecimiento de la minería tradicional estuvo ligado al incremento de los precios internacionales de los minerales. En el caso del oro, el encarecimiento de las ventas compensó la reducción de las cantidades exportadas; en el cobre, ambos componentes tuvieron una evolución positiva.

Exportaciones no tradicionales crecen 3,3% hasta septiembre

Fuera de la minería, los hidrocarburos registraron un crecimiento de 39,2% y sumaron US$3.784 millones entre enero y septiembre. En contraste, la pesca tradicional retrocedió 32,5%, con exportaciones por US$1.435 millones, mientras que el agro tradicional disminuyó 0,7% y alcanzó US$1.052 millones.

En el segmento no tradicional, los envíos totalizaron US$17.026 millones, equivalentes al 20,3% de las exportaciones nacionales. Este monto representó un crecimiento de apenas 3,3% frente al mismo periodo de 2025. La agroindustria, que concentra la mayor parte de este grupo, aumentó apenas 1,2% y llegó a US$8.479 millones. También registraron avances la siderometalurgia, con 18%, y el sector químico, con 12,8%.

Sin embargo, varias actividades cerraron el periodo en terreno negativo. Las exportaciones de prendas de vestir cayeron 4,7%, las de minería no metálica retrocedieron 4,2% y las de metalmecánica disminuyeron 0,7%. La joyería presentó una contracción de 53,8%, una de las mayores caídas entre los rubros no tradicionales.

Al evaluar el desempeño exportador, el presidente de ADEX, César Tello Ramírez, advirtió que el crecimiento de los envíos peruanos todavía depende en gran medida de los precios internacionales de los minerales y planteó fortalecer las actividades con valor agregado y diversificar la oferta exportable. "Es necesario promover la inversión, reducir los sobrecostos y eliminar las barreras que afectan la competitividad, especialmente ante las amenazas climáticas que enfrentan sectores como la agroindustria y la pesca", señaló.

China concentra más de un tercio de las exportaciones peruanas

La concentración de los envíos también se observa en los mercados de destino. China recibió exportaciones peruanas por US$31.308 millones entre enero y septiembre, un crecimiento de 31,3% frente al mismo periodo de 2025. El mercado asiático concentró el 37,4% del total nacional y se mantuvo como el principal comprador de productos peruanos.

China concentra más que Estados Unidos y la Unión Europea juntos.

Los minerales de cobre y sus concentrados fueron el principal producto enviado a ese país, con US$20.017 millones. La importancia de este mercado también se refleja en el desempeño de las compañías mineras: Antamina, Cerro Verde y Las Bambas registraron exportaciones por US$5.664 millones, US$4.479 millones y US$4.192 millones, respectivamente. En conjunto, las tres empresas representaron el 17,1% de las ventas peruanas al exterior.

Después de China, los principales destinos fueron Estados Unidos, con US$8.429 millones, y la Unión Europea, con US$7.757 millones. Ambos mercados también registraron resultados positivos durante el periodo, aunque sus participaciones fueron considerablemente menores: 10,1% y 9,3%, respectivamente.

Perú suma 288 empresas exportadoras, pero reduce la variedad de productos

El número de compañías que participaron en el comercio exterior llegó a 8.472 entre enero y septiembre, lo que significó un aumento de 288 empresas respecto al mismo periodo de 2025. En cambio, la cantidad de productos exportados disminuyó de 3.955 a 3.893, pese a que los mercados de destino aumentaron de 165 a 170.

La evolución muestra que la expansión de las ventas al exterior no estuvo acompañada por un incremento en la variedad de la oferta exportada. Mientras se incorporaron más empresas y destinos, el número de productos comercializados fue menor que el registrado un año antes.