La actividad aurífera peruana mantiene una alta concentración en el norte y sur del país, con operaciones de gran escala que tienen un peso clave en el sector minero.

La actividad aurífera peruana mantiene una alta concentración en el norte y sur del país, con operaciones de gran escala que tienen un peso clave en el sector minero. Composición LR/IA

La producción de oro en el Perú acumuló una caída de 7,3% entre enero y agosto de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025, pese a que el volumen extraído durante el octavo mes del año mostró una recuperación frente a julio. Las cifras del Ministerio de Energía y Minas (Minem) reflejan un menor nivel de extracción respecto al año anterior, con retrocesos en operaciones de importantes compañías auríferas.

De acuerdo con el Boletín Estadístico Minero de agosto, la producción nacional alcanzó los 66 millones 926.973 gramos finos en los primeros ocho meses del año, frente a los 72 millones 158.475 gramos finos registrados en el mismo periodo de 2025. La diferencia equivale a una reducción de más de 5,2 millones.

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El resultado acumulado se produjo pese a que, en agosto, la extracción de oro llegó a 8 millones 624.174 gramos finos, un incremento de 2,1% respecto de julio. Sin embargo, al comparar ese volumen con agosto del año pasado, se observa una caída de 12,8%, cuando la producción había alcanzado los 9 millones 894.308 gramos finos.

El retroceso de la producción aurífera peruana coincidió con un alza del precio internacional del metal. En agosto de 2026, la cotización promedio del oro alcanzó los US$4.411 por onza troy, un incremento de 31% frente al mismo mes de 2025.

En agosto, los envíos de oro al exterior también aumentaron en volumen. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) reportó un crecimiento interanual de 14,1% en las cantidades exportadas, hasta alcanzar un valor de US$3.035 millones, 49,4% más que en agosto de 2025. El resultado muestra que el comportamiento de las exportaciones no siguió la misma trayectoria que la producción minera registrada en el país.

Yanacocha y Boroo caen mientras tres regiones concentran el oro

Entre las principales compañías auríferas, Minera Boroo Misquichilca registró uno de los retrocesos más pronunciados durante agosto. Su producción llegó a 347.031 gramos finos, una disminución de 50,1% frente al mismo mes de 2025.

Minera Yanacocha, que se mantuvo como el principal productor de oro del país, también redujo sus volúmenes. La compañía alcanzó 1 millón 312.462 gramos finos en agosto, lo que representó una caída interanual de 19,6%.

En el acumulado de enero a agosto, Yanacocha concentró el 16,5% de la producción nacional. Le siguieron Compañía Minera Poderosa, con una participación de 6,8%, y Minera Aurífera Retamas, con 5,1%. En conjunto, estas tres empresas representaron el 28,3% de la extracción aurífera del país.

La extracción de oro también presenta una marcada concentración territorial. Entre enero y agosto, La Libertad encabezó la producción nacional con una participación de 25,4%, seguida de Cajamarca, con 25,3%, y Arequipa, con 22,6%. Las tres regiones reunieron el 73,3% del total nacional, de acuerdo con las estadísticas del Minem.

El retroceso del oro se suma a las caídas de otros metales

La evolución de la producción aurífera se produjo en un mes en el que también retrocedieron otros metales relevantes para la minería peruana. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en agosto la producción de cobre disminuyó 5,3% interanual, mientras que la de zinc cayó 28,1% y la de plata retrocedió 10,4%.

En contraste, la producción de hierro aumentó 9,2% y la de molibdeno avanzó 12,5% durante el mismo mes. El desempeño dispar evidencia que la actividad minera no siguió una trayectoria uniforme entre sus principales productos.

El resultado sectorial también se reflejó en el indicador de minería e hidrocarburos, que disminuyó 5,53% en agosto frente al mismo mes de 2025. El subsector minero retrocedió 6,14%, según el INEI.

Para evaluar la evolución de la minería durante el resto del año, será necesario observar si la caída acumulada del oro se mantiene y cómo varían los volúmenes de producción de las principales empresas y regiones en los siguientes reportes oficiales.