Suscripcion LR Focus
Suscripcion LR Focus
EN VIVOSigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
EN VIVO

China Polo: reporteros cuentan todo en vivo | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

¿Dudas sobre esta nota? Pregúntanos
Economía

Perú consume 55 kilos de pollo por persona al año y Lima llega a 74 kilos: ¿cuánto mueve este mercado?

La actividad avícola aporta el 23% del Valor Bruto de la Producción Agropecuaria y sostiene a más de 1,8 millones de peruanos. Su impacto alcanza a productores, transportistas, comerciantes y otros trabajadores vinculados con el abastecimiento de uno de los alimentos más presentes en la mesa nacional.

El pollo es fundamental en la dieta y economía peruana, representando el 23% del Valor Bruto de la Producción Agropecuaria con más de 460.000 empleos generados, según la APA.
El pollo es fundamental en la dieta y economía peruana, representando el 23% del Valor Bruto de la Producción Agropecuaria con más de 460.000 empleos generados, según la APA.Andina
google iconLa República en Google

El pollo ocupa un lugar central en la alimentación de los hogares peruanos, pero también tiene un peso considerable dentro de la economía. La cadena avícola representa aproximadamente el 23% del Valor Bruto de la Producción Agropecuaria (VBP) y genera más de 460.000 empleos directos e indirectos, según la Asociación Peruana de Avicultura (APA).

El tamaño de la demanda ayuda a explicar esta dimensión, ya que en promedio cada peruano consume 55 kilos de pollo al año, mientras que en Lima el consumo alcanza los 74 kilos por persona. Estas cifras colocan al país entre los mercados de mayor consumo per cápita de pollo a nivel mundial y muestran la magnitud que ha alcanzado esta actividad.

Video destacado

QUE NO SE TE OLVIDE con CARLOS CORNEJO | PROGRAMA del 15/09/26 | La República - LR+

Puedes ver

Superávit comercial de Perú llega a US$45.759 millones: ¿por qué la bonanza externa no se siente en los hogares?

lr.pe

La demanda de pollo sostiene una cadena que mueve buena parte del agro

El consumo masivo tiene un efecto que se extiende lejos de los puntos de venta. Para que el pollo llegue a la mesa intervienen productores, criadores, trabajadores, transportistas, comerciantes y empresas dedicadas a su distribución y comercialización.

En conjunto, esta actividad representa cerca del 23% del Valor Bruto de la Producción Agropecuaria, indicador que permite medir cuánto valor genera la actividad agropecuaria.

Puedes ver

Conciertos elevan las expectativas del entretenimiento en Perú: sector crecería hasta 8% en 2026

lr.pe

La demanda también se mantiene vinculada a los hábitos de consumo de los hogares. La disponibilidad del producto, su precio y la posibilidad de incorporarlo a una gran variedad de preparaciones han convertido al pollo en una compra habitual para distintos tipos de consumidores.

El pollo aporta 68% de la proteína animal que consumen los peruanos

La importancia del producto también se refleja en la composición de la alimentación nacional. De acuerdo con la APA, el pollo representa aproximadamente el 68% de la proteína animal consumida en el Perú.

Esto ayuda a entender por qué el mercado tiene una demanda tan extendida. El pollo puede formar parte tanto de una comida cotidiana preparada en casa como de platos ofrecidos en restaurantes y otros negocios de alimentos. Esa presencia constante sostiene el movimiento de toda la cadena.

En Lima, donde el consumo llega a 74 kilos por persona, la concentración de la demanda adquiere todavía mayor dimensión. La capital constituye uno de los principales mercados para la comercialización del producto y conecta la producción con una población de gran tamaño.

Puedes ver

Perú aumenta a más del doble sus compras de genética avícola de Brasil y apunta a mayores importaciones de cerdo

lr.pe

Más de 460.000 empleos están vinculados con la actividad avícola

El movimiento económico no termina en la producción de carne de pollo. Según la asociación, la cadena avícola genera más de 460.000 empleos directos e indirectos y constituye una fuente de sustento para más de 1,8 millones de peruanos.

La estimación considera a quienes trabajan directamente en la actividad y a quienes participan en los servicios que permiten que el producto llegue a los consumidores. Transporte, comercio y distribución forman parte de ese circuito.

Los 55 kilos de pollo que consume en promedio cada peruano al año grafican la dimensión de una cadena productiva fundamental para el agro, generadora de cientos de miles de empleos y pilar del mercado de alimentos del país.

Elige bien

Lo más visto

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Notas relacionadas

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 21 de septiembre de 2026

Por Carlin | 21 de Septiembre 2026

Carlincatura del domingo 20 de septiembre de 2026

Por Carlin | 20 de Septiembre 2026

Carlincatura del sábado 19 de septiembre de 2026

Por Carlin | 19 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Perú consume 55 kilos de pollo por persona al año y Lima llega a 74 kilos: ¿cuánto mueve este mercado?

Caso 'La China Polo': Poder Judicial dictó detención preliminar por 15 días contra los dos presuntos implicados

Papa León XIV en Santa Cruz: provincia de 35.000 habitantes recibirá a 100.000 peregrinos

Economía

Conciertos elevan las expectativas del entretenimiento en Perú: sector crecería hasta 8% en 2026

Petróleo supera los US$100 y el diésel enfrenta una mayor presión: ¿cómo impactará en Perú?

Ecommerce en Perú crece 50,4% y mueve US$19.300 millones en el primer semestre de 2026

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Caso 'La China Polo': Poder Judicial dictó detención preliminar por 15 días contra los dos presuntos implicados

Debate municipal 2026 EN VIVO: 13 candidatos se enfrentarán por la alcaldía de Lima este 21 de septiembre

Juntos por el Perú anuncia moción de censura contra el ministro del Interior tras asesinato de "La China Polo"