Perú consume 55 kilos de pollo por persona al año y Lima llega a 74 kilos: ¿cuánto mueve este mercado?

El pollo es fundamental en la dieta y economía peruana, representando el 23% del Valor Bruto de la Producción Agropecuaria con más de 460.000 empleos generados, según la APA.

El pollo es fundamental en la dieta y economía peruana, representando el 23% del Valor Bruto de la Producción Agropecuaria con más de 460.000 empleos generados, según la APA. Andina

El pollo ocupa un lugar central en la alimentación de los hogares peruanos, pero también tiene un peso considerable dentro de la economía. La cadena avícola representa aproximadamente el 23% del Valor Bruto de la Producción Agropecuaria (VBP) y genera más de 460.000 empleos directos e indirectos, según la Asociación Peruana de Avicultura (APA).

El tamaño de la demanda ayuda a explicar esta dimensión, ya que en promedio cada peruano consume 55 kilos de pollo al año, mientras que en Lima el consumo alcanza los 74 kilos por persona. Estas cifras colocan al país entre los mercados de mayor consumo per cápita de pollo a nivel mundial y muestran la magnitud que ha alcanzado esta actividad.

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La demanda de pollo sostiene una cadena que mueve buena parte del agro

El consumo masivo tiene un efecto que se extiende lejos de los puntos de venta. Para que el pollo llegue a la mesa intervienen productores, criadores, trabajadores, transportistas, comerciantes y empresas dedicadas a su distribución y comercialización.

En conjunto, esta actividad representa cerca del 23% del Valor Bruto de la Producción Agropecuaria, indicador que permite medir cuánto valor genera la actividad agropecuaria.

La demanda también se mantiene vinculada a los hábitos de consumo de los hogares. La disponibilidad del producto, su precio y la posibilidad de incorporarlo a una gran variedad de preparaciones han convertido al pollo en una compra habitual para distintos tipos de consumidores.

El pollo aporta 68% de la proteína animal que consumen los peruanos

La importancia del producto también se refleja en la composición de la alimentación nacional. De acuerdo con la APA, el pollo representa aproximadamente el 68% de la proteína animal consumida en el Perú.

Esto ayuda a entender por qué el mercado tiene una demanda tan extendida. El pollo puede formar parte tanto de una comida cotidiana preparada en casa como de platos ofrecidos en restaurantes y otros negocios de alimentos. Esa presencia constante sostiene el movimiento de toda la cadena.

En Lima, donde el consumo llega a 74 kilos por persona, la concentración de la demanda adquiere todavía mayor dimensión. La capital constituye uno de los principales mercados para la comercialización del producto y conecta la producción con una población de gran tamaño.

Más de 460.000 empleos están vinculados con la actividad avícola

El movimiento económico no termina en la producción de carne de pollo. Según la asociación, la cadena avícola genera más de 460.000 empleos directos e indirectos y constituye una fuente de sustento para más de 1,8 millones de peruanos.

La estimación considera a quienes trabajan directamente en la actividad y a quienes participan en los servicios que permiten que el producto llegue a los consumidores. Transporte, comercio y distribución forman parte de ese circuito.

Los 55 kilos de pollo que consume en promedio cada peruano al año grafican la dimensión de una cadena productiva fundamental para el agro, generadora de cientos de miles de empleos y pilar del mercado de alimentos del país.