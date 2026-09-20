Superávit comercial de Perú llega a US$45.759 millones: ¿por qué la bonanza externa no se siente en los hogares?

El BCR proyecta que los precios de intercambio seguirán elevados durante 2026, principalmente por el comportamiento de los precios de los minerales.

El BCR proyecta que los precios de intercambio seguirán elevados durante 2026, principalmente por el comportamiento de los precios de los minerales. Composición LR/IA

El Perú acumula un superávit comercial de US$45.759 millones en los últimos 12 meses a julio de 2026, de acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). El resultado refleja la diferencia favorable entre lo que el país vende al exterior y lo que compra, en un contexto de mayores cotizaciones internacionales de minerales y un avance sostenido de las exportaciones.

Pero el récord de las cuentas externas no significa que ese monto ingrese directamente a los bolsillos de los peruanos. La bonanza se transmite a la economía por diferentes vías y una de ellas es el mercado cambiario. Una mayor entrada de dólares incrementa la oferta de esta moneda y puede contribuir a evitar presiones adicionales sobre el tipo de cambio.

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El superávit crece a un ritmo récord, pero su tamaño no revela cuánto de esa riqueza llega realmente al empleo, los salarios y los servicios que reciben las familias.

Fernando Cuadros, economista y exviceministro de Promoción del Empleo, sostuvo a La República que ese es uno de los primeros efectos que pueden sentirse en la economía doméstica. “El incremento de exportaciones genere un mayor ingreso de dólares en el país, una mayor disposición, oferta de dólares, y eso contribuiría a reducir o en todo caso evitar que se incremente demasiado el dólar”, explicó.

Un tipo de cambio más estable puede moderar el encarecimiento de productos importados y de bienes cuyos costos están vinculados al mercado internacional. En un escenario de presiones sobre los precios, este mecanismo puede ayudar a contener parte del impacto, aunque no significa que el aumento de las exportaciones se convierta automáticamente en menores precios para los consumidores.

El reto es que el mayor dinamismo genere más ingresos

El otro canal está relacionado con la actividad económica. Los sectores que exportan más pueden aumentar sus ingresos, invertir y generar puestos de trabajo, pero el efecto sobre el conjunto de los hogares dependerá de cuánto de ese crecimiento llegue a los trabajadores y de las condiciones en las que se incorporen al mercado laboral.

Cuadros considera que el escenario favorable para las exportaciones debería acompañarse de medidas que permitan fortalecer los ingresos de los trabajadores. Entre ellas, planteó elevar el salario mínimo a S/1.300 en un solo tramo.

“Uno de los sectores donde se paga el salario mínimo es el de la exportación”, señaló el especialista, al considerar que el incremento de los ingresos laborales permitiría reducir el impacto que tienen las presiones inflacionarias sobre el poder adquisitivo.

Sin embargo, existe otro mecanismo que puede determinar cuánto de la bonanza termina beneficiando a la población: la recaudación tributaria.

La Sunat informó que la recaudación tributaria creció 20,4% interanual en julio y 17,3% en agosto de 2026. El aumento muestra una mejora de los ingresos fiscales, aunque Cuadros considera que todavía existe margen para que el Estado capture una mayor parte del dinamismo generado por determinadas actividades económicas.

Eliminar exoneraciones podría elevar los ingresos del Estado

Uno de los planteamientos centrales del especialista es revisar las exoneraciones tributarias, particularmente las vinculadas con el sector agroexportador.

Cuadros recordó que las empresas agroexportadoras tienen una tasa de Impuesto a la Renta de 15%, por debajo de la tasa general, pese al fuerte crecimiento que registra esta actividad en los últimos años.

"Se dejan de percibir 2.000 millones de soles al año" por las exoneraciones vinculadas a la agroexportación, sostuvo.

Por ello, planteó que una eliminación progresiva de estos beneficios permitiría incrementar la recaudación y generar recursos que posteriormente podrían destinarse a servicios públicos y otras necesidades de la población.

El punto es relevante porque permite explicar una de las razones por las que el buen desempeño exportador no necesariamente se refleja en una mejora equivalente de los servicios que reciben los ciudadanos. Que una actividad incremente sus ventas al exterior no significa que el Estado recaude automáticamente en la misma proporción.

La discusión, por tanto, no se limita a cuánto exporta el país, sino también a cuánto de esa expansión termina generando ingresos fiscales y cuál es el destino de esos recursos.

Cuadros también propuso evaluar una mayor tributación sobre las rentas extraordinarias de la minería. “El sector que más está beneficiando de esta situación” debería contribuir más, sostuvo, y recordó que, según su interpretación de un informe reciente de la OCDE, existiría margen para elevar la carga tributaria minera sin afectar necesariamente su competitividad.

Esta última afirmación corresponde al planteamiento del especialista y debe distinguirse de los datos oficiales sobre la balanza comercial: el superávit refleja el resultado del intercambio con el exterior, mientras que la discusión tributaria corresponde a cómo el Estado puede captar una parte de los ingresos generados por la actividad económica.

¿Qué podría hacer el Estado para que el beneficio llegue más a los hogares?

La propuesta de Cuadros no se limita a modificar impuestos. Su planteamiento combina mayores ingresos fiscales con medidas dirigidas a reducir el impacto del aumento de precios.

Una de ellas es utilizar recursos adicionales para mejorar la calidad y cobertura de los servicios públicos. La otra consiste en reactivar el Fondo para la Estabilización de Precios de los Combustibles, mecanismo que, según el especialista, permitiría amortiguar el impacto del petróleo sobre los precios internos.

"Esa mayor recaudación tributaria podría traducirse en una mejora de la calidad de los servicios públicos y de su cobertura", señaló.

El efecto sobre los hogares podría darse por dos caminos. Por un lado, mediante servicios públicos con mayor cobertura. Por otro, a través de mecanismos que reduzcan el traslado de los costos de los combustibles hacia el transporte y los alimentos.

Cuadros también planteó una reforma tributaria que incluya la eliminación de exoneraciones consideradas ineficientes, mayores tasas para sectores con mayores rentas o patrimonio y una ampliación de la base de contribuyentes.

"Debería plantear una reforma tributaria", sostuvo. A su juicio, esta debería incluir "eliminar exoneraciones tributarias ineficientes, aplicar mayores tasas impositivas a los sectores con mayores rentas o mayor patrimonio y ampliar la base de contribuyentes".

De aplicarse, estas medidas no significarían que los US$45.759 millones del superávit pasen directamente a manos del Estado. Su objetivo sería distinto: aumentar la capacidad de recaudación sobre una economía que genera mayores ingresos y utilizar esos recursos mediante el presupuesto público.

Combustibles y El Niño pueden reducir el efecto positivo

El contexto en el que se produce el superávit también es determinante. La economía enfrenta presiones provenientes del precio internacional del petróleo y el riesgo de que el fenómeno de El Niño afecte la producción y el transporte.

Cuadros advierte que un deterioro de la producción agropecuaria podría reducir la oferta de algunos alimentos y elevar sus precios. Al mismo tiempo, los daños sobre carreteras e infraestructura pueden incrementar los costos de traslado.

"Todo eso llevaría a un mayor impacto en la inflación", afirmó.

Por eso, desde su perspectiva, una mayor recaudación debería servir también para financiar medidas preventivas frente al fenómeno climático. El especialista considera insuficientes los recursos y acciones destinados actualmente a reducir sus efectos y plantea acelerar las labores de prevención, especialmente en las zonas que podrían resultar más afectadas.

La presión sobre los precios podría complicar aún más la percepción de los hogares. Incluso si las exportaciones continúan creciendo y el país mantiene un elevado superávit comercial, una familia puede no percibir una mejora en su economía si sus ingresos crecen menos que sus gastos o si el costo de alimentos, transporte y combustibles aumenta.

La bonanza externa no garantiza por sí sola mayor bienestar

El superávit comercial constituye una señal favorable para la posición externa del Perú, pero su magnitud no permite concluir por sí sola que los hogares estén recibiendo el mismo beneficio.

El principal efecto inmediato pasa por el ingreso de divisas y su incidencia sobre el tipo de cambio. Para que el resultado exportador tenga una transmisión más amplia, entran en juego el empleo, las remuneraciones, la recaudación y el gasto público.

En ese punto se encuentra uno de los principales desafíos: que una mayor generación de riqueza en los sectores vinculados a las exportaciones también incremente la capacidad del Estado para financiar servicios y políticas que reduzcan las presiones sobre los hogares.

Para Cuadros, además de revisar las exoneraciones y la tributación de los sectores con mayores rentas, el Gobierno debería adoptar medidas para proteger el poder adquisitivo, entre ellas el aumento del salario mínimo y la reactivación del fondo de combustibles.

El debate, entonces, no pasa únicamente por celebrar que el Perú acumule US$45.759 millones de superávit comercial. También por determinar qué mecanismos permiten que una economía que obtiene mayores ingresos del exterior convierta parte de esa expansión en más recaudación, mejores servicios, ingresos laborales y menor presión sobre los gastos cotidianos de las familias.