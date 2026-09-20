Petróleo supera los US$100 y el diésel enfrenta una mayor presión: ¿cómo impactará en Perú?

El petróleo cerró el viernes pasado por encima de los US$100 por barril, aunque registró su tercera jornada consecutiva de caída. El Brent terminó en US$103,87 y el West Texas Intermediate (WTI) en US$100,30. El mercado continúa atento a las interrupciones en el suministro provocadas por el conflicto en Medio Oriente.

Para el mercado peruano, sin embargo, el movimiento del barril no explica por sí solo lo que ocurre con el diésel. El petróleo crudo y los productos refinados tienen mercados diferentes. La disponibilidad de las refinerías, el transporte y la cantidad de combustibles disponibles también determinan cuánto termina pagando el consumidor.

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El propio presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, señaló en la presentación del último Reporte de Inflación que el precio de los productos refinados ha aumentado incluso más que el del petróleo, debido a los problemas que también afectan a las refinerías.

Brent supera los US$100 y los refinados suben más por los problemas en refinerías

Velarde explicó que el conflicto en Medio Oriente no solo ha afectado la cotización del petróleo. Los problemas en las instalaciones de refinación han añadido presión sobre el precio de los combustibles que llegan al mercado.

"Este precio del petróleo refinado incluso ha subido más que el precio del petróleo porque las refinerías también han sido afectadas, este conflicto", señaló.

La diferencia es importante para países como Perú, donde la demanda interna de combustibles no se cubre únicamente con petróleo crudo. Una menor producción de derivados puede generar escasez y elevar sus precios, incluso si la cotización internacional del barril comienza a moderarse.

Víctor Murillo, exviceministro de Hidrocarburos, explicó a La República que el mercado del crudo y el de los derivados tienen sus propias condiciones.

"Si hay muy poca refinación, el producto llamado diésel escasea a pesar de que el petróleo puede estar abundando en todas partes. Estos dos mercados no siempre están correlacionados en términos de precio porque tienen distintas dinámicas, con sus propias demandas y sus propias ofertas", señaló.

El mercado internacional ya muestra esa tensión. Las interrupciones en las cadenas de suministro y los daños registrados en refinerías han ajustado la disponibilidad de diésel, mientras el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz continúa afectado.

El viernes aparecieron señales que ayudaron a moderar la cotización del crudo. Arabia Saudita trabaja en la recuperación parcial de su oleoducto East-West, una vía que permite trasladar petróleo hacia la costa del mar Rojo y reducir la dependencia del paso por Ormuz.

Diésel subió 11,5% en Lima y Perú enfrenta el mayor costo de los derivados

La presión internacional ya se reflejó en los precios locales. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el precio del diésel aumentó 11,5% en Lima durante agosto, mientras que los gasoholes subieron 8,4%.

El incremento de los combustibles se produjo en un periodo en el que la inflación de Lima Metropolitana alcanzó 4,44% en los últimos 12 meses. A nivel nacional, la inflación llegó a 4,06%.

Velarde señaló que el incremento de los combustibles en Perú incluso ha sido mayor al registrado en otros países debido a factores adicionales que han incidido sobre el mercado local. Entre ellos mencionó el temor relacionado con el pago de las compras de petróleo por parte de una empresa pública.

"Dentro de Perú incluso ha subido algo más, ya por más que se haya señalado, del temor a que no pagara nuestra empresa pública. El petróleo hizo que estuvieran pidiendo un precio más alto por temor a que no le pagaran. Entonces, ha habido varios factores que han hecho que incluso el aumento del precio sea mayor", explicó.

El presidente del BCRP también destacó que, a diferencia de otros países de la región, Perú no aplicó fondos de estabilización para contener el impacto del incremento internacional del petróleo.

"A diferencia de otros países, no se ha aplicado fondos de estabilización. No hay empresas públicas que han estado financiando el aumento del petróleo, como ha pasado en otros países de la región", sostuvo.

En septiembre, el BCRP elevó de US$80 a US$82 por barril su supuesto para el precio promedio del WTI durante 2026. Para 2027 proyectó un promedio de US$74. La institución también elevó su proyección de inflación para este año a 4,2%.

Perú compra derivados y una nueva subida puede encarecer el transporte

El mercado peruano no depende solamente de cuánto cuesta comprar petróleo crudo. Las refinerías locales utilizan ese insumo, pero el país también adquiere combustibles que ya fueron procesados.

"Nosotros consumimos más derivados que petróleo crudo. El petróleo como insumo solamente lo compran aquí los refinadores, que son dos, en este caso Talara de Petroperú y Repsol en La Pampilla. Entonces eso es una parte, no cubren ni la mitad de la demanda del Perú, entonces lo que se compra en mayor medida es básicamente derivados, es decir ya diésel", explicó Murillo.

El diésel tiene una presencia importante en el transporte de carga, pasajeros, maquinaria y actividades productivas. Por eso, un aumento sostenido puede elevar los costos de traslado de mercancías y servicios.

El impacto no llega de la misma forma ni al mismo tiempo a todos los precios. Depende de los inventarios disponibles, el costo de las importaciones, los márgenes de comercialización y el momento en que cada empresa adquirió el combustible.

Velarde también vinculó el aumento de los combustibles con el mayor avance de la inflación en el rubro transporte frente a otros países. El problema, entonces, no se limita al precio que aparece en un grifo: un combustible más caro puede elevar los costos de operación de empresas y transportistas.

Conflicto en Medio Oriente definirá cuánto tiempo seguirá la presión

El precio del petróleo podría moderarse si se recupera el flujo internacional de crudo y derivados. De hecho, las señales sobre una recuperación parcial de la infraestructura saudí ayudaron a que los precios bajaran el viernes. Pero el mercado todavía enfrenta restricciones importantes.

Para Velarde, el principal factor de incertidumbre es cuánto tiempo durará el conflicto y si volverá a agravarse. El precio actual del petróleo no es el único elemento que debe observarse.

"No estamos comparando el precio del petróleo actual. Lo que no sabemos es si el conflicto se agravará, si el precio del petróleo podría subir de nuevo", señaló.

Murillo coincide en que la duración del conflicto será determinante para los combustibles. Si la oferta internacional continúa reducida durante varios meses, el mayor costo de los derivados puede trasladarse progresivamente al mercado peruano.

"Si el conflicto se mantiene o empeora, la oferta, que es el problema, se reduce. Y ante esa dinámica de poca oferta y mucha demanda, el precio va a seguir subiendo. Si se prolonga por meses, obviamente ese mayor costo internacional se traslada a los derivados y, a nivel del diésel, termina afectando al consumidor".

El escenario todavía está abierto. El Brent y el WTI acumularon tres jornadas de caída, pero permanecen sobre los US$100. Y aunque una baja del petróleo podría aliviar parte de la presión, el comportamiento del diésel dependerá también de la disponibilidad de refinados, la situación de las refinerías y el transporte internacional.

Para Perú, esa diferencia será determinante: el precio del barril puede bajar y el diésel no necesariamente acompañarlo en la misma proporción si el mercado de combustibles refinados continúa ajustado.